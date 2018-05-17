Новое правительство РФ: кто получит компенсацию за "вылет"?

Больше десятка чиновников лишились постов в новом правительстве Дмитрия Медведева. Среди них - бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Карикатурист Сергей Елкин поразмышлял о его судьбе.
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