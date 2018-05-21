 Новое правительство Италии - повод для беспокойства в ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 22.05.2018
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Европа

Новое правительство Италии - повод для беспокойства в ЕС

Члены будущей правительственной коалиции Италии согласовали кандидатуру премьера. В ЕС опасаются, что программа нового итальянского правительства может спровоцировать кризис еврозоны.

Луиджи Ди Майо (слева) и Джузеппе Конте

Луиджи Ди Майо и Джузеппе Конте

После напряженных переговоров, длившихся без малого 80 дней, итальянское "Движение "5 звезд" и правопопулистская партия "Лига" наконец-то смогли согласовать правительственную программу и договориться о кандидатуре нового премьера. Кабинет министров, по всей видимости, возглавит Джузеппе Конте - новая фигура в итальянской политике. Обе партии представили его кандидатуру президенту Италии Серджо Маттарелле, о чем сообщил на официальном интернет-сайте "Движения "5 звезд" его лидер Луиджи Ди Майо. Теперь глава государства должен поручить Конте сформировать будущее правительство.     

Джузеппе Конте до сих пор не принимал активного участия в политике страны. 54-летний юрист, профессор юриспруденции Флорентийского университета не принадлежит ни к одной из политических партий, однако его политические взгляды близки "Движению "5 звезд". Четыре года назад он впервые выразил свое отношение к этому политическому объединению, назвав его "замечательной, невероятной политической лабораторией".

Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини

Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини

Федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини и лидер Движения "5 звезд" Ди Майо также претендовали на пост главы нового правительства, но были вынуждены пожертвовать премьерскими амбициями ради достижения компромисса между своими партиями. По данным итальянских СМИ, в новом правительстве Сальвини, по всей вероятности, возглавит министерство внутренних дел, в то время как для Ди Майо предусмотрена должность главы министерства экономического развития.

Новое правительство Италии вызывает опасения в ЕС

За процессом формирования итальянского кабинета министров с обеспокоенностью наблюдают в Евросоюзе: популистское и антисистемное "Движение "5 звезд" и правую "Лигу", чьи политические платформы ранее казались несовместимыми, объединяет критическое отношение к ЕС.

В первоначальном проекте коалиционного соглашения, детали которого просочились в итальянскую прессу, шла речь о возможности выхода Италии из Евросоюза, отказа от общеевропейского Пакта стабильности и роста и списания с Италии задолженности перед Европейским центральным банком в размере 250 млрд евро. Впрочем, эти и другие наиболее радикальные пункты из окончательного варианта документа были удалены. Но в Брюсселе опасаются, что Италия может стать источником проблем, подобных тем, которые были в Греции, - при этом гораздо большего масштаба.

Угроза очередного кризиса еврозоны

Размер государственного долга Италии составляет 130 процентов ВВП - после Греции это второй по величине госдолг среди стран ЕС. Однако в абсолютном выражении Италия находится на первом месте среди должников Евросоюза, поскольку она является третьей по величине экономикой в еврозоне.

Монета номиналом в один евро на фоне флага Италии

Государственный долг Италии составляет 130 процентов от ВВП

Новая правительственная программа Италии предполагает полный отказ от предыдущего курса жесткой экономии и, следовательно, от соблюдения Маастрихтских критериев, устанавливающих предел госдолга и госдефицита. Она, в частности, предусматривает пересмотр бюджетных правил ЕС, увеличение государственных расходов, установление фиксированной ставки налога в размере 15 процентов для физических лиц и фирм, базовый доход для бедных в 780 евро и отказ от непопулярной пенсионной реформы.

В соответствии с расчетами бывшего руководителя Департамента по бюджетным вопросам МВФ Карло Коттарелли, реализация этой программы может обойтись стране в 126 млрд евро в год. Итальянские СМИ уже окрестили коалиционное соглашение "Книгой фантазий", а экономические эксперты и европейские политики опасаются, что планы нового итальянского правительства могут создать предпосылки для очередного кризиса в еврозоне. Внешнеполитическая часть коалиционного соглашения, среди прочего, предусматривает ускоренную процедуру депортации нелегальных мигрантов и ослабление экономических санкций в отношении к России.

"Сигнал недовольства политикой ЕС и ФРГ"

Беженцы в Средиземном море

На фоне миграционного кризиса в ЕС рейтинг евроскептиков в Италии вырос

"Коалиция в Италии продемонстрировала, насколько одинаковы позиции у представителей крайних политических флангов. Все они враждебны Европе", - заявил в интервью DW внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour).

По его словам, новое итальянское правительство станет серьезным вызовом для Евросоюза. "Впрочем, они довольно быстро осознают, что не смогут выполнить многие предвыборные обещания без помощи ЕС", - добавил Нурипур.

Эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), в настоящее время находящийся в Италии, по просьбе DW проанализировал царящие там настроения. По его словам, многие итальянцы видят в новом правительстве оплеуху Брюсселю и Берлину.

Контекст

После провала консультаций по формированию в Италии кабинета министров президент Маттарелла призвал создать "нейтральное правительство". Две партии уже отвергли эту идею, выступив за проведение в июле досрочных выборов. (07.05.2018)

4 марта итальянцы, выбирая парламент, прежде всего проголосуют за популистские партии. Ни у кого не будет большинства для создания нового правительства. DW о том, куда идет Италия. (03.03.2018)

Экстренные заседания идут одно за другим. Страны еврозоны пытаются спасти Грецию. Между тем эксперты бьют тревогу: если кризис начнется в Италии, греческие проблемы покажутся мелочью. (29.07.2015)

Новое итальянское правительство ни в коем случае не должно почувствовать себя изолированным от Евросоюза, предупреждает Кизеветтер: необходимо тесно сотрудничать с ним и проверить на "соответствие европейским вызовам и задачам".

Борьба с "истеблишментом" и нелюбовь к мигрантам

"Движение "5 звезд" выиграло парламентские выборы в Италии, набрав 32 процента голосов избирателей. Эта популистская партия была основана в октябре 2009 года итальянским актером-комиком Джузеппе Грилло.

К своим политическим задачам она относит борьбу с мерами жесткой экономии, налогами, коррупцией, атомной энергетикой, евро и частично выступает против ЕС и европейской интеграции.

Партия правых евроскептиков "Лига" по результатам выборов стала второй политической силой в стране. Ее лидер Маттео Сальвини в течение пяти последних лет "использовал антиевропейскую и антиглобалистскую риторику для того, чтобы заручиться поддержкой электората, разочарованного европейской миграционной политикой", пишет The New York Times. Рейтинг "Лиги" существенно вырос за время европейского миграционного кризиса.

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  • Счастливый семьянин

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Счастливый семьянин

    Клаудия Мори стала первой и последней женой Адриано Челентано. В счастливом браке они состоят уже более полувека. У них трое детей - дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо. Джакомо - тоже певец, а Розалинда - актриса. Есть также внук по имени Самуэле. Адриано обожает своих родных и говорит, что с такой семьей старость ему не страшна.

  • Неугасающий

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Неугасающий

    Он восхищает всем - проникновенным голосом, талантливой игрой, неподражаемой мимикой. Не говоря о могучем торсе, волевом взгляде и море харизмы. Итальянский актер, певец и музыкант Адриано Челентано и в 80 лет сводит с ума женщин, дает блистательные интервью, критикует бездарных политиков, миллионными тиражами продает свои альбомы и выступает с концертами, собирающими десятки тысяч зрителей.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

Легендарный итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий, кумир миллионов и в 80 лет остается в прекрасной форме. (05.01.2018)  

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