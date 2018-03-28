 Нобелевский лауреат Малала Юсуфзай вернулась в Пакистан | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Нобелевский лауреат Малала Юсуфзай вернулась в Пакистан

Юсуфзай приехала на родину спустя шесть лет после того, как на нее было совершено покушение. Ожидается, что она встретится с премьером Пакистана.

Малала Юсуфзай

Малала Юсуфзай

Лауреат Нобелевской премии мира пакистанка Малала Юсуфзай в четверг, 29 марта, вернулась на родину. Под усиленной охраной ее привезли из аэропорта Исламабада в отель. Ожидается, что Юсуфзай пробудет в Пакистане четыре дня и встретится с премьер-министром страны Шахидом Хаканом Аббаси и начальником штаба армии Камаром Джаведом Баджвой.

Контекст

Лауреатами Нобелевской премии мира 2014 года стали пакистанка Малала Юсуфзай и индиец Кайлаш Сатьяртхи. Они - из разных стран, но у них похожие цели. (10.10.2014)

В Страсбурге 16-летней пакистанской активистке Малале Юсуфзай вручили премию имени Сахарова "За свободу мысли". Ответная речь девочки глубоко тронула евродепутатов. (21.11.2013)

Это первая поездка Малалы Юсуфзай в Пакистан с момента нападения на нее в стране в 2012 году. Покушение на нее совершили боевики группировки "Техрик-и-талибан Пакистан", впоследствии Юсуфзай проходила длительное лечение в Великобритании.

Малала Юсуфзай с 11 лет писала в блоге британской медиакомпании Би-би-си о том, как изменилась ее жизнь после прихода талибов в долину Сват, и открыто выступала за право девочек получать образование.

В 2014 году она в возрасте 17 лет была удостоена Нобелевской премии мира, а позднее стала послом мира ООН.

Смотрите также:

  • Инфографика

    Роль современных женщин в политике и бизнесе

    Женщины во главе правительства

    На сегодняшний день Европа лидирует по числу стран, правительства которых возглавляют женщины. Помимо Германии и Великобритании, это Норвегия, Исландия, Сербия. Кроме того, в некоторых европейских странах женщины стоят во главе государства или занимают различные министерские посты. Но и в странах Азии и Африки женщины возглавляют правительство, как, например, в Намибии, Мьянме, в Бангладеш.

  • Избирательное право для женщин

    Роль современных женщин в политике и бизнесе

    Избирательное право для женщин

    Избирательное право для женщин, как возможность участвовать в политической жизни, было введено в разное время. Так, в России женщины получили право голосовать на выборах в 1917 году. А в 1918 такая возможность появилась у женщин в Германии. В США избирательное право для женщин было введено в 1920 году. А вот женщинам Саудовской Аравии разрешили принимать участие в голосовании лишь совсем недавно.

  • Инфографика

    Роль современных женщин в политике и бизнесе

    Женщины и законотворчество

    Во многих странах мира женщины активно участвуют в законотворческой деятельности. Доля женщин в парламенте в Германии, например, составляет 30,7 процента. В то время как в Катаре всего 3,7 процента. В России она не превышает 16 процентов, а в США составляет чуть более 19 процентов. Лидирует по числу женщин в парламенте на сегодняшний день Руанда - 61,3 процента.

  • Инфографика

    Роль современных женщин в политике и бизнесе

    Женщины в бизнесе

    В странах Европы высока доля женщин, возглавляющих крупные бизнес-структуры. Лидирует по этому показателю Франция. Но и в Германии число женщин на руководящих постах крупных концернов увеличилось после того как в 2015 году бундестаг определил квоту в 30 процентов для ряда предприятий.

  • Инфографика

    Роль современных женщин в политике и бизнесе

    Мужчины и вопрос равноправия

    В ходе опросов общественного мнения, проводимых в разных странах мира, мужчин спрашивали о том, что они думают о гендерном равенстве и роли женщин в обществе. От 48 до 56 процентов респондентов из КНР, России и Индии ответили, что мужчины лучше подходят для важных общественных задач. А в Испании, например, так считают лишь 9 процентов опрошенных. Впрочем, взгляните сами!

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:24

Малала Юсуфзай - самый молодой лауреат Нобелевской премии мира

Контекст

Роль современных женщин в политике и бизнесе

Жизнь современных женщин не ограничивается лишь домом и детьми. Они активно участвуют в бизнесе и политике. В галерее DW - основные факты и цифры, свидетельствующие об этом. (07.03.2018)  

Ссылки в интернете

Активистка Малала Юсуфзай станет самым молодым послом мира ООН

Аудио- и видеофайлы по теме

Малала Юсуфзай - самый молодой лауреат Нобелевской премии мира  

Как поиск в интернете мешает равноправию женщин и мужчин  

Не женское дело: почему женщине в РФ нельзя быть водителем грузовика  

Также по теме

Großbritannien Syrien Geberkonferenz in London Malala

Активистка Малала Юсуфзай станет самым молодым послом мира ООН 08.04.2017

Генсек ООН Антониу Гутерриш выбрал 19-летнюю пакистанку для занятия поста посла мира, отметив ее борьбу за право женщин на образование.

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Комментарий: Дипломатическая катастрофа Путина  

В Берлине остановлен неисправный автобус с детьми из России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно