Нобелевский лауреат Малала Юсуфзай вернулась в Пакистан

Лауреат Нобелевской премии мира пакистанка Малала Юсуфзай в четверг, 29 марта, вернулась на родину. Под усиленной охраной ее привезли из аэропорта Исламабада в отель. Ожидается, что Юсуфзай пробудет в Пакистане четыре дня и встретится с премьер-министром страны Шахидом Хаканом Аббаси и начальником штаба армии Камаром Джаведом Баджвой.

Это первая поездка Малалы Юсуфзай в Пакистан с момента нападения на нее в стране в 2012 году. Покушение на нее совершили боевики группировки "Техрик-и-талибан Пакистан", впоследствии Юсуфзай проходила длительное лечение в Великобритании.

Малала Юсуфзай с 11 лет писала в блоге британской медиакомпании Би-би-си о том, как изменилась ее жизнь после прихода талибов в долину Сват, и открыто выступала за право девочек получать образование.

В 2014 году она в возрасте 17 лет была удостоена Нобелевской премии мира, а позднее стала послом мира ООН.

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