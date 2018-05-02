Никол Пашинян призвал сторонников прекратить протесты

Лидер протестных акций в Армении Никол Пашинян в среду, 2 мая, призвал своих сторонников не осуществлять каких-либо протестных акций в четверг, чтобы не мешать работе парламента. "Мы завтра будем работать в парламенте, - сказал политик на митинге оппозиции в Ереване вечером в среду. - Все возвращаются на работу и в аудитории и классы". Однако при этом он призвал не терять бдительности, а 8 мая снова пригласил всех выйти на улицы, "чтобы отпраздновать окончательную и безоговорочную победу."

Ранее правящая Республиканская партия (РПА) отказалась выдвигать своего кандидата на выборах премьер-министра страны, которые пройдут 8 мая. Как заявил в среду глава фракции РПА в Национальном собрании Ваграм Багдасарян, "Республиканская партия поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов".

В то же время остальные фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже объявили о своей поддержке "кандидата от народа" - лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Выборы премьер-министра в парламенте Армении были провалены

Накануне во время специального заседания Национального собрания страны Пашиняну не удалось занять пост премьер-министра. Его кандидатура была единственной, но, поскольку большинство парламентариев представляют правящую Республиканскую партию Армении, в поддержку лидера протестов высказались лишь 45 депутатов, а 56 проголосовали против. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В случае неудачи парламент будет автоматически распущен, и затем состоятся досрочные выборы.

Участники акции протеста на площади Республики в Ереване

В ответ на решение депутатов Пашинян призвал своих сторонников к массовым тотальным акциям гражданского неповиновения. Утром 2 мая участники акции начали блокировать некоторые дороги в Ереване и по всей стране, автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц" и железнодорожные пути. В 17.00 по местному времени (16.00 мск) по призыву Пашиняна блокада улиц и мостов была прекращена, чтобы позволить протестующим попасть на площадь Республики на традиционный вечерний митинг.

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