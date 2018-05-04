Не как в Армении: как Москва митинговала против нового срока Путина

Перед инаугурацией Владимира Путина тысячи митингующих вышли на акцию Алексея Навального в Москве. Сотни участников, включая самого Навального, задержали. Репортаж DW.
В субботу, 5 мая, в десятках городов России прошли акции сторонников Алексея Навального "Он нам не царь". Их приурочили к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. В Москве акция была несогласованной.
НОД против оппозиции
Митинг назначили на два часа дня на Пушкинской площади. За час до этого на площади уже собралось несколько сотен человек. Многие из них были с георгиевскими лентами и флагами, кто-то - в солдатских пилотках. Среди них были члены Национально-освободительного движения. Те раздавали ленты и газету своего объединения с фотографией Владимира Путина на первой странице. Кричали: "Майдан не пройдет!" и пели под гармонь песни военных лет.
В это время сторонники Навального поодиночке разворачивали плакаты – против коррупции и за свободный интернет. Члены НОДа подходили к ним, спрашивали, чем им не угодил Путин и кто им заплатил за выход на улицу. Все разговоры записывали на камеру мобильных.
На акцию подтянулось казачество. Они стояли поодаль от памятника Пушкина, в сквере, и вели воспитательные беседы. Спорили с женщиной о том, кто сильнее - Путин или Навальный. "Я не знаю, сильный ли Навальный, а вот вся сила Путина – в его дружках-коррупционерах". - "Докажите", - убеждали ее казаки. "Прочитайте в интернете. Вот поэтому ни одна паршивая овца не приедет к нему на инаугурацию", - закончила женщина дискуссию.
В это время две миниатюрные женщины так ожесточенно спорили о том, кто имеет право быть на площади, что начали драться. Их быстро разняли.
Отличить сторонников Навального от членов НОДа было просто. Оппозиционеры стояли в основном поодиночке, в руках держали белые цветы или самодельные плакаты. Как и на январском митинге, было много молодежи и школьников. Некоторые молодые люди закрывали лицо масками, в том числе одноразовыми медицинскими.
"Этот мужчина охранял цветы на мосту, на месте убийства Немцова, - объяснял корреспонденту DW 13-летний Кирилл. - А вот тот парень был на митинге в поддержку Telegram. На вопрос, откуда он всех знает, ответил, что уже год ходит на акции Навального. "Это прекрасные люди, не то, что у меня во дворе", - сказал Кирилл и убежал в толпу.
Задержания: дубинки, шокеры и нагайки
На январском несанкционированном митинге Навального на Пушкинской площади ОМОН почти не задерживал участников, даже когда толпа подростков с криками пошла на Кремль. В этот раз сотрудники правоохранительных органов не скрывали свои намерения. "Акция не согласована. Против вас будет применена физическая сила и специальные средства", - на повторе доносилось из мегафона возле площади.
Вскоре после начала митинга к площади подъехали автозаки. Омоновцы, расталкивая людей, образовали живые коридоры. Через них группами по шесть человек входили в толпу и забирали митингующих. Чаще их волокли, а если те сопротивлялись - ожесточенно били дубинками. Толпа кричала "Позор!" и "Полиция - с народом". Запускали в них бумажные самолетики - символ акции поддержки Telegram. Некоторые пытались перегородить дорогу сотрудникам ОМОНа, образуя живые цепи. Их тоже задерживали.
В то же время на другой стороне площади мужчины в казачьей форме столкнулись с оппозиционерами и начали бить их нагайками. Полиция их не останавливала и не задерживала.
"Хотим как в Армении"
Автозаки быстро сменяли один другой. После очередного задержания сторонники Навального выбежали на проезжую часть Страстного бульвара и перекрыли движение. Люди аплодировали и выкрикивали лозунги. Кто-то поджег файер, Над толпой громко заиграла песня "Погоня" из фильма "Новые приключения неуловимых". Толпу пытались разогнать выехавшим на дорогу автозаком. Молодые люди встали перед ним и подняли руки с вытянутыми средними пальцами. Подоспевшая колонна омоновцев согнала их к тротуару.
Оттесненные с Пушкинской площади, митингующие хаотично продолжили движение. Кто-то - к Триумфальной площади, другие, в основном молодежь, ушли по Большой Дмитровке в сторону Кремля. Кричали: "Власть должна сменяться", "Дуров наш герой" и "Хотим как в Армении". Из-за жары заходили во все магазины, попадавшиеся на пути, и сметали питьевую воду.
Дойдя до Манежной площади, протестующие снова столкнулись с омоновцами и полицейскими. У последних были в руках не только дубинки, но и шокеры. Люди, уворачиваясь, побежали в сторону Лубянки. Задержания продолжились напротив гостиницы "Метрополь". Вместе с журналистами за ними наблюдала большая группа японских туристов. Они спрашивали, что происходит, и снимали на камеру.
В шестом часу вечера те, кого не задержали, снова вернулись на Пушкинскую площадь. Казаков и НОД уже не было, протестующие сидели на лавочках или молча стояли. За полчаса площадь оцепили и десятки омоновцев буквально вытолкнули людей к входам в метро. На этом акция закончилась.
По данным "ОВД-Инфо", в Москве было задержано 704 человека, часть из них уже отпустили. По всей России в этот день на акциях задержали более 1600 человек.
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