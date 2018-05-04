Не как в Армении: как Москва митинговала против нового срока Путина

В субботу, 5 мая, в десятках городов России прошли акции сторонников Алексея Навального "Он нам не царь". Их приурочили к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. В Москве акция была несогласованной.

НОД против оппозиции

Митинг назначили на два часа дня на Пушкинской площади. За час до этого на площади уже собралось несколько сотен человек. Многие из них были с георгиевскими лентами и флагами, кто-то - в солдатских пилотках. Среди них были члены Национально-освободительного движения. Те раздавали ленты и газету своего объединения с фотографией Владимира Путина на первой странице. Кричали: "Майдан не пройдет!" и пели под гармонь песни военных лет.

На акции протеста в Москве

В это время сторонники Навального поодиночке разворачивали плакаты – против коррупции и за свободный интернет. Члены НОДа подходили к ним, спрашивали, чем им не угодил Путин и кто им заплатил за выход на улицу. Все разговоры записывали на камеру мобильных.

На акцию подтянулось казачество. Они стояли поодаль от памятника Пушкина, в сквере, и вели воспитательные беседы. Спорили с женщиной о том, кто сильнее - Путин или Навальный. "Я не знаю, сильный ли Навальный, а вот вся сила Путина – в его дружках-коррупционерах". - "Докажите", - убеждали ее казаки. "Прочитайте в интернете. Вот поэтому ни одна паршивая овца не приедет к нему на инаугурацию", - закончила женщина дискуссию.

В это время две миниатюрные женщины так ожесточенно спорили о том, кто имеет право быть на площади, что начали драться. Их быстро разняли.

Участники московской демонстрации протеста

Отличить сторонников Навального от членов НОДа было просто. Оппозиционеры стояли в основном поодиночке, в руках держали белые цветы или самодельные плакаты. Как и на январском митинге, было много молодежи и школьников. Некоторые молодые люди закрывали лицо масками, в том числе одноразовыми медицинскими.

"Этот мужчина охранял цветы на мосту, на месте убийства Немцова, - объяснял корреспонденту DW 13-летний Кирилл. - А вот тот парень был на митинге в поддержку Telegram. На вопрос, откуда он всех знает, ответил, что уже год ходит на акции Навального. "Это прекрасные люди, не то, что у меня во дворе", - сказал Кирилл и убежал в толпу.

Задержания: дубинки, шокеры и нагайки

На январском несанкционированном митинге Навального на Пушкинской площади ОМОН почти не задерживал участников, даже когда толпа подростков с криками пошла на Кремль. В этот раз сотрудники правоохранительных органов не скрывали свои намерения. "Акция не согласована. Против вас будет применена физическая сила и специальные средства", - на повторе доносилось из мегафона возле площади.

Вскоре после начала митинга к площади подъехали автозаки. Омоновцы, расталкивая людей, образовали живые коридоры. Через них группами по шесть человек входили в толпу и забирали митингующих. Чаще их волокли, а если те сопротивлялись - ожесточенно били дубинками. Толпа кричала "Позор!" и "Полиция - с народом". Запускали в них бумажные самолетики - символ акции поддержки Telegram. Некоторые пытались перегородить дорогу сотрудникам ОМОНа, образуя живые цепи. Их тоже задерживали.

На акции протеста в Москве против нового президентского срока Путина

В то же время на другой стороне площади мужчины в казачьей форме столкнулись с оппозиционерами и начали бить их нагайками. Полиция их не останавливала и не задерживала.

"Хотим как в Армении"

Автозаки быстро сменяли один другой. После очередного задержания сторонники Навального выбежали на проезжую часть Страстного бульвара и перекрыли движение. Люди аплодировали и выкрикивали лозунги. Кто-то поджег файер, Над толпой громко заиграла песня "Погоня" из фильма "Новые приключения неуловимых". Толпу пытались разогнать выехавшим на дорогу автозаком. Молодые люди встали перед ним и подняли руки с вытянутыми средними пальцами. Подоспевшая колонна омоновцев согнала их к тротуару.

Оттесненные с Пушкинской площади, митингующие хаотично продолжили движение. Кто-то - к Триумфальной площади, другие, в основном молодежь, ушли по Большой Дмитровке в сторону Кремля. Кричали: "Власть должна сменяться", "Дуров наш герой" и "Хотим как в Армении". Из-за жары заходили во все магазины, попадавшиеся на пути, и сметали питьевую воду.

Дойдя до Манежной площади, протестующие снова столкнулись с омоновцами и полицейскими. У последних были в руках не только дубинки, но и шокеры. Люди, уворачиваясь, побежали в сторону Лубянки. Задержания продолжились напротив гостиницы "Метрополь". Вместе с журналистами за ними наблюдала большая группа японских туристов. Они спрашивали, что происходит, и снимали на камеру.

В шестом часу вечера те, кого не задержали, снова вернулись на Пушкинскую площадь. Казаков и НОД уже не было, протестующие сидели на лавочках или молча стояли. За полчаса площадь оцепили и десятки омоновцев буквально вытолкнули людей к входам в метро. На этом акция закончилась.

По данным "ОВД-Инфо", в Москве было задержано 704 человека, часть из них уже отпустили. По всей России в этот день на акциях задержали более 1600 человек.

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Дмитрий, 65 лет, Москва "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Дарья, 29 лет, Москва "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Валентин, Санкт-Петербург "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Галина, 57 лет, Москва "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Более 1300 задержанных по всей России По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов. Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург

