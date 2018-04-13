Неравные доходы - хорошо или плохо для экономики?

Взгляд экономистов обращен к цифрам, поэтому большинство из них не видят проблем в неравенстве доходов и личного имущества. Скорее наоборот: люди трудятся больше, когда хотят улучшить свою ситуацию. А перераспределение доходов снижает мотивацию к труду.

Но эта точка зрения в последние годы меняется. Именно Международный валютный фонд (МВФ), который часто упрекают в том, что его политика способствует увеличению имущественного расслоения в обществе, в последнее время предупреждает о его негативных последствиях. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) смотрит на дело подобным образом, разве что ее аргументы лежат в области экономики, а не политики.

Тормоз экономики

"Если разница в доходах растет, то экономический рост уменьшается", - говорится в исследовании ОЭСР. МВФ приходит к аналогичному выводу: если доля доходов 20 процентов наиболее богатых людей в общем объеме растет, то в среднесрочной перспективе рост экономики снизится.

Эксперты ОЭСР оценивают урон для экономического роста за последние 25 лет в целых 8,5 процента ВВП. По расчетам Немецкого института экономических исследований (DIW), выполненным по заказу близкого к профсоюзам Фонда имени Фридриха Эберта, в Германии это выливалось в 40 миллиардов евро в год.

Сторонники перераспределения обрели надежду. Наконец-то представлено доказательство того, что борьба против неравенства не только оправданна с этической и политической точки зрения, но и имеет смысл для развития экономики.

"Если бы это было так, что все разумные люди должны были бы выступать за большее перераспределение, - говорит Хольгер Штихнот (Holger Stichnoth), руководитель исследовательской группы по изучению распределения при Центре европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме. - Это слишком красиво, чтобы быть правдой".

Дело в том, что критика из кругов специалистов не заставила себя долго ждать - она касалась методики исследований, объема данных, изученного периода времени. В конечном итоге, по словам Штихнота, так и осталось неясным, действительно ли имеется положительная или отрицательная взаимосвязь между неравенством и экономическим ростом, или же ее нет вовсе. В отсутствии однозначно доказанной причинно-следственная связи эксперт видит дилемму социальных наук.

Между тем дебаты продолжаются. Недавно исследователи МВФ представили новые анализы, уточнили прежние результаты и попытались определить точный момент, с которого неравенство отрицательно сказывается на экономике.

Неравенство все увеличивается

Некоторые заключения и у экономистов не вызывают сомнений. Например, то, что семьи с невысокими доходами меньше инвестируют в образование - и, таким образом, имеют еще меньше шансов на рынке труда, на котором требуются высококвалифицированные кадры.

Не вызывает вопросов и тот факт, что в большинстве стран неравенство увеличилось. МВФ называет это "одним из крупных вызовов нашего времени". ОЭСР подтверждает: в 35 странах, входящих в организацию, пропасть между богатыми и бедными достигла уровня 30-летней давности.

Подобная тенденция прослеживается во всем мире. "Неравенство доходов в последние десятилетия возросло почти во всех регионах мира", - говорится в "Докладе о неравенстве в мире - 2018", над которым среди прочих работал французский экономист Тома Пикетти. Стабильным неравенство оставалось лишь там, где оно и без того "крайне большое" - на Ближнем Востоке, в Африке южнее Сахары и Бразилии.

Так что, все безнадежно? Богатые будут еще богаче, а бедные - еще беднее? Нет, утверждает исследователь неравенства Штихнот: "В глобальном масштабе те страны, которые раньше были очень бедными, в последние 30 лет стали массово ликвидировать отставание. Больше всего от этого процесса выиграли очень богатые, а также средний класс в Китае и других азиатских странах".

В Китае и Индии неравенство между бедными и богатыми огромно. И все-таки отставание этих стран по уровню доходов от США или Европы стало меньше. Во всемирном масштабе уровень неравенства снизился.

Отдельные страны менее несправедливы, чем мир в целом

Это видно и по индексу Джини, который представляет концентрацию доходов в виде числовой величины. В теории этот показатель располагается в диапазоне между 0 (равномерное распределение) и 100 (всем владеет один человек). В последнее время индекс Джини по всему миру составлял 65, что свидетельствует о значительном улучшении ситуации, говорится в исследовании Института мировой экономики Петерсона. Это последствие экономического роста многих в прошлом бедных стран, прежде всего в Азии. До 2035 года расслоение общества в мире может еще более сократиться, как ожидают исследователи - до показателя индекса Джини в 61.

Впрочем и тогда глобальный индекс будет значительно выше, чем в отдельных странах, таких как Германия (29), США (39), или Китай (47). Мир в целом более несправедлив, чем государства.

Инфографика

И даже когда глобальное неравенство снижается, "это очень слабое утешение для тех, кому ничего из этого не перепадет", считает Хольгер Штихнот. Это относится и к людям с низкими и средними доходами в Европе и США. В мировом масштабе они представляются богатыми, но их доходы почти или вовсе не увеличились, указывается в "Докладе о неравенстве в мире". Другие исследования зафиксировали даже падение доходов.

Глобальное уравнивание при одновременном увеличении неравенства внутри отдельных стран - это тоже одно из возможных объяснений усиления популизма, национализма и протекционизма. "Граждане могут потерять доверие к госучреждениям, и это подрывает сплоченность в обществе и веру в будущее", - пишут эксперты МВФ.

Пустые государственные кассы

Но смогут ли правительства что-либо противопоставить этой тенденции, как раз спорно - зачастую в госбюджетах не хватает средств.

С 1980-х годов почти все страны приватизировали большую часть своего госимущества. "Государства стали богаче, правительства же - беднее", - говорится в "Докладе о неравенстве в мире". Это ограничивает их пространство для маневров в борьбе с расслоением общества.

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