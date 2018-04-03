Немецкой рок-звезде подарили музей в Гамбурге (видео)

На знаменитой улице Репербан в Гамбурге появилась новая достопримечательность, посвященная легендарному рок-музыканту Удо Линденбергу.
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