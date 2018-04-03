 Немецкой рок-звезде подарили музей в Гамбурге (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.04.2018
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Культура и стиль жизни

Немецкой рок-звезде подарили музей в Гамбурге (видео)

На знаменитой улице Репербан в Гамбурге появилась новая достопримечательность, посвященная легендарному рок-музыканту Удо Линденбергу.
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Panik City в Гамбурге

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    Пол Маккартни увлекся живописью, когда ему был 41 год, но долгое время - почти 16 лет - не выставлял свои работы. Первая публичная выставка живописи экс-битла состоялась в Германии в 1999 году. После этого его выставки проходили в Бристоле, Ливерпуле, Нью-Йорке, других городах. Выручку от продажи работ сэр Пол направляет на благотворительность. Кстати, 18 июня ему исполняется 75 лет.

  • Ринго Старр

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    Барабанщик группы The Beatles заинтересовался искусством живописи от скуки. Во время музыкальных туров Ринго Старр развлекался тем, что рисовал в графических редакторах. Именно поэтому его работы выглядят порой так неказисто, словно их нарисовал маленький ребенок. Несмотря на это, картины Ринго Старра успешно продаются - возможно, потому, что и сам музыкант не воспринимает их всерьез.

  • Рон Вуд

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    Рон Вуд

    Прежде чем стать музыкантом, Рон Вуд посещал художественную школу в Лондоне. И даже будучи гитаристом британской группы Rolling Stones, он оставался верен своей страсти к рисованию. Как правило, он создает шаржи и портреты коллег-музыкантов или известных актеров. Одна такая картина может стоить до 800 тысяч евро.

  • Удо Линденберг

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    Удо Линденберг

    Для немецкого рок-певца любовь к изобразительному искусству началась с маленьких человечков в шляпах, которых он рисовал на своих автограф-картах. Так он изображал себя, ведь шляпа - его неизменный аксессуар. С середины 1990-х годов начали появляться целые циклы картин Линденберга, но самой знаменитой стала серия "Likörelle", написанная яичным ликером, кюрасао, гренадином и виски.

  • Боно

    Известные музыканты - успешные художники

    Боно

    Никого нет неугомонней, чем Боно из ирландской рок-группы U2. Он не только певец, автор песен, гитарист и общественный деятель, который был посвящен в рыцари, но и художник. В 2003 году он проиллюстрировал книгу к симфонической сказке "Петя и волк", написанной Сергеем Прокофьевым. Затем рисунки были проданы с аукциона за 280 тысяч евро, которые ушли на благотворительность.

    Автор: Антье Биндер, Вероника Прохорова


 

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