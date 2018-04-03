 Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2018
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Европа

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории

Террористов или криминалитет не стоит рассматривать в качестве производителя этого ОВ. Тут нужен "определенный опыт обращения с этим веществом и знания в соответствующей области химии", - полагает Трапп.

Британские военные на месте отравления Сергея Скрипаля в Солсбери

Британские военные на месте отравления Сергея Скрипаля в Солсбери

Отравляющее вещество (ОВ), которое использовалось для покушения на российского экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании, могло быть произведено только в государственной лаборатории, утверждает немецкий эксперт Ральф Трапп (Ralf Trapp). "Я уверен, что этот яд был сделан в лаборатории, которая является частью государственной программы и имеет опыт обращения с подобными веществами", - заявил химик и токсиколог Трапп в среду, 4 апреля, в интервью агентству dpa. 

По его мнению, террористическую организацию или преступную группировку не стоит серьезно рассматривать в качестве производителя. Для создания этого ОВ нужен "определенный опыт обращения с этим веществом и знания в соответствующей области химии", полагает Трапп. 

Контекст

Британская лаборатория "Портон-Даун", где изучался яд "Новичок", не имела задачи определить, где он был произведен. Об этом заявил ее глава. (03.04.2018)

Один из участников создания вещества "Новичок", которым, по сообщениям, был отравлен бывший агент Скрипаль в Британии, рассказал DW о своей версии событий, истории "Новичка" и ошибке Запада. (20.03.2018)

Заявление Марии Захаровой о причастности ряда европейских государств к происхождению отравляющего вещества названо "абсурдным" и "необоснованным". (17.03.2018)

Способными создать отравляющее вещество "Новичок" с одной стороны являются лаборатории, которые занимались разработкой таких субстанций, как, например, в Советском Союзе и позже в России. С другой стороны, произвести "Новичок" могли лаборатории, которые изучали возможности защиты от подобных отравляющих веществ. В частности сообщалось, что такие лаборатории были в бывшей Чехословакии и Иране, говорит эксперт. Лаборатория в британском Портон-Дауне также является одним из подобных учреждений.

В Великобритании считают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения и возлагают ответственность за это преступление на Россию. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

По словам Траппа, отравление Скрипаля было не первым преступлением, совершенным с использованием "Новичка". В начале 90-х годов им был отравлен один русский банкир (Иван Кевилиди. - Ред.) через телефонную трубку, которая была обработана этим веществом.

Ральф Трапп с 1977 по 1990 год работал в институте химической токсикологии Академии наук ГДР, с 1993 по 2006 год - в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), с 2006 года независимым экспертом для Управления ООН по вопросам разоружения, Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) ООН, Европейской комиссии, Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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