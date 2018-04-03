Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории

Отравляющее вещество (ОВ), которое использовалось для покушения на российского экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании, могло быть произведено только в государственной лаборатории, утверждает немецкий эксперт Ральф Трапп (Ralf Trapp). "Я уверен, что этот яд был сделан в лаборатории, которая является частью государственной программы и имеет опыт обращения с подобными веществами", - заявил химик и токсиколог Трапп в среду, 4 апреля, в интервью агентству dpa.
По его мнению, террористическую организацию или преступную группировку не стоит серьезно рассматривать в качестве производителя. Для создания этого ОВ нужен "определенный опыт обращения с этим веществом и знания в соответствующей области химии", полагает Трапп.
Способными создать отравляющее вещество "Новичок" с одной стороны являются лаборатории, которые занимались разработкой таких субстанций, как, например, в Советском Союзе и позже в России. С другой стороны, произвести "Новичок" могли лаборатории, которые изучали возможности защиты от подобных отравляющих веществ. В частности сообщалось, что такие лаборатории были в бывшей Чехословакии и Иране, говорит эксперт. Лаборатория в британском Портон-Дауне также является одним из подобных учреждений.
В Великобритании считают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения и возлагают ответственность за это преступление на Россию. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
По словам Траппа, отравление Скрипаля было не первым преступлением, совершенным с использованием "Новичка". В начале 90-х годов им был отравлен один русский банкир (Иван Кевилиди. - Ред.) через телефонную трубку, которая была обработана этим веществом.
Ральф Трапп с 1977 по 1990 год работал в институте химической токсикологии Академии наук ГДР, с 1993 по 2006 год - в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), с 2006 года независимым экспертом для Управления ООН по вопросам разоружения, Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) ООН, Европейской комиссии, Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
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Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов