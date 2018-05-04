 Немецкий эксперт: Репутацию Карла Маркса испортили марксисты | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.05.2018
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Культура и стиль жизни

Немецкий эксперт: Репутацию Карла Маркса испортили марксисты

По мнению социолога Мартина Эндреса, сегодня у нас есть шанс заново и непредвзято оценить труды выдающегося немецкого мыслителя, актуальные как никогда. Интервью DW с экспертом.

Ленин, Маркс, Энгельс

DW: Вот уже почти 30 лет не существует Советского Союза. Его правители по поводу и без повода ссылались на учение Карла Маркса (Karl Marx). Какое влияние это оказало на наше нынешнее восприятие идей автора "Капитала"? 

Мартин Эндрес: После 1989 года стало возможным непредвзято исследовать труды Маркса, потому что на нас больше не влияют идеологии двух конкурирующих систем. Однако полностью избавиться от предубеждений не удалось. Они напрямую связаны с тем, во что превратили учение Маркса-мыслителя марксизм, ленинизм, сталинизм, маоизм и прочие "измы".

- То есть, по вашему мнению, над его мыслями, так сказать, надругались? Их полностью исказили?

- Конечно, в его трудах есть множество довольно спорных тезисов, сложных моментов. Но нельзя забывать, что при жизни Маркса была опубликована лишь малая часть им написанного, да и с этой малой частью обходились весьма избирательно. Сегодня нам известно, как много в его рукописях фактически переписал Фридрих Энгельс (Friedrich Engels), особенно что касается поздних трудов. Но, понятное дело, главный вклад в искажение картины мира, которую рисовал в своих произведениях Маркс, внесли люди, создавшие то, что позже было названо "марксизмом": от Карла Каутского (Karl Kautsky) до Розы Люксембург (Rosa Luxemburg) и Ленина.

Контекст

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170 лет назад, 21 февраля 1848 года, вышел "Манифест Коммунистической партии". Сегодня известно, что многие ставшие знаменитыми лозунги Маркс и Энгельс просто-напросто украли. (21.02.2018)

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- Можно ли, пользуясь терминологией и идеями Маркса, анализировать то, что происходит в нашей жизни сегодня?

-  Есть две вещи, которые не утратили своей актуальности. Во-первых, учение Маркса - это уникальное исследование происхождения неравенства в обществе. И речь идет только во вторую очередь о неравенстве классовом. Прежде всего, Маркс рассуждает в целом о неравных шансах и неравных условиях жизни. Во-вторых, Маркс исследовал динамику развития капитализма. Конечно, он имел перед глазами тогда совсем иную действительность, нежели та, в которой живем сейчас мы. Однако его метод анализа применим и сегодня.

Детский труд, за упразднение которого выступал Карл Маркс, по-прежнему используется - в работе крупных текстильных предприятий, чьи производства находятся, к примеру, в Юго-Восточной Азии. О перемещении производственных мощностей, об обогащении одних за счет использования плохо оплачиваемого труда других Маркс рассуждал тогда в масштабах Европы. Сегодня это уже, так сказать, следующая ступень. Так, Китай, поначалу снабжавший весь мир дешевым ширпотребом, перешел на более высокий и более затратный уровень производства, а потому дешевое производство смещается дальше, в более бедные регионы, где рабочая сила пока стоит меньше. Мы имеем относительное повышение уровня жизни одних при сохраняющейся эксплуатации других. Получается, что терминология Маркса и его анализ устройства западного общества универсальны и могут быть применимы в наши дни в глобальных масштабах.

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Как Германия отмечает юбилей Карла Маркса

  • Карл Маркс

    Карл Маркс в наши дни

    Карл Маркс

    Карл Маркс (Karl Marx), один из духовных отцов коммунизма, родился 5 мая 1818 года в Трире и умер 14 марта 1883 года в Лондоне. В Трире он провел первые 17 лет своей жизни. Основные юбилейные торжества, будь то выставки, спектакли или конференции, пройдут здесь: в помещениях местных музеев и прямо на улицах города.

  • Дом, где родился Маркс

    Карл Маркс в наши дни

    Родные пенаты

    К 200-летию со дня рождения Карла Маркса в Трире подготовлена обширная юбилейная программа. На фото - дом, в котором родился юбиляр. Адрес: Brückenstrasse 10. Сегодня здесь находится музей, посвященный жизнедеятельности Маркса.

  • Карл Маркс

    Карл Маркс в наши дни

    Столичным вниманием не обделен

    Юбилей стал поводом вспомнить о Марксе не только в Трире. В преддверии празднования 200-летия в Берлине состоялась конференция, посвященная Марксу, перед участниками которой выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). По его словам, "Карл Маркс, несмотря на противоречивость его тезисов, был выдающимся немецким мыслителем".

  • Памятник Марксу и Энгельсу в Берлине

    Карл Маркс в наши дни

    Карл Маркс и ГДР

    Как отметил Штайнмайер, многие немцы, родившиеся в ГДР, с одной стороны рады были "избавиться от Маркса" после объединения Германии, но в то же время они надеются, что некоторые его идеи будут воплощены в жизнь, сохранив в капиталистическом мире место для социальной справедливости. На фото - Marx-Engels-Forum, скульптурный ансамбль в центре Берлина, возведенный в 1980-е годы.

  • Аугуст Диль в роли Маркса

    Карл Маркс в наши дни

    На экране

    В 2017 году на киноэкраны Германии вышел фильм "Молодой Карл Маркс". В главной роли - немецкий актер Аугуст Диль (August Diehl). А 10 мая этого года на экраны страны выходит документальный фильм "System Error", протагонисты которого рассуждают, отчасти используя терминологию Маркса, к чему в итоге приведет капитализм.

  • Пиво Маркс

    Карл Маркс в наши дни

    Пиво MARX

    "Нажиться" на юбилее Карла Маркса в эти дни хотели бы многие: от владельцев гостиниц в Трире и его окрестностях - до производителей дешевой сувенирной продукции. Это ли не яркий пример капиталистического устройства нашей жизни? Так или иначе, а фирма Marx Chemnitzer Bier GmbH в Хемнице (городе, с 1953 по 1990 годы носившем имя Карл-Маркс-Штадт) выпустила к юбилею пиво "Маркс".

  • Капитал, обложка книги

    Карл Маркс в наши дни

    Главный труд

    Как отмечает управляющая делами известного берлинского издательства Karl Dietz Verlag Забине Нусс (Sabine Nuss), "Капитал" Карла Маркса продается в Германии с каждым годом все лучше и лучше. В 2017 году объемы продаж возросли на 20 процентов (2650 экземпляров) по сравнению с 2016 годом. В этом сезоне, говорит Нусс, издательство рассчитывает продать более трех тысяч экземпляров книги.

  • Маркс, Энгельс и Ленин

    Карл Маркс в наши дни

    В книжных магазинах Германии

    Появилась новая литература о философских идеях Маркса. По словам профессора Трирского университета Мартина Ендреса (Martin Endreß), после 1989 года труды Маркса изучаются более детально, ранее этому мешало противостояние двух систем: коммунистической, селективно использовавшей Маркса в своих целях, и капиталистической. Сегодня есть возможность непредвзято оценить философию автора "Капитала".

  • Светофор в Трире

    Карл Маркс в наши дни

    Человек и светофор

    И все-таки такого "культа" Карла Маркса, как в Трире, больше в Германии вы не встретите нигде. Именно здесь - разнообразие сувениров, возможность сфотографироваться с новым памятником и узнать все о жизни философа-экономиста. Такие пешеходные светофоры появились на улицах Трира в марте этого года.

  • Купюра

    Карл Маркс в наши дни

    Без достоинства

    Фирма Trier Tourismus und Marketing GmbH, отвечающая за развитие туризма на родине Карла Маркса, выпустила к юбилею множество сувениров. Среди самых необычных - купюра достоинством НОЛЬ евро с изображением Маркса. Купить ее за "нормальные" деньги можно в Трире.

  • Резиновая уточка Карл Маркс

    Карл Маркс в наши дни

    Уткомаркс

    Резиновая уточка с характерной бородой займет место в вашей ванной комнате, если вы готовы прокатиться в Трир и заплатить за нее в местном сувенирном магазине 5,90 евро.

  • Кольцо с изображением Карла Маркса

    Карл Маркс в наши дни

    Драгоценный земляк

    Дизайнер ювелирных украшений из Трира Элена Вилла (Elena Villa) создала к юбилею своего знаменитого земляка кольцо с его изображением.

  • Двойник Маркса

    Карл Маркс в наши дни

    Двойник-экскурсовод

    Немец Михаэль Тилен (Michael Thielen) - пенсионер из Трира, одно время подрабатывавший "официальным" двойником Карла Маркса и водивший экскурсии по городу. Экскурсии - в прошлом, но Тилен продолжает с удовольствием играть роль Маркса. Гости города охотно с ним фотографируются.

  • Новый памятник Марксу

    Карл Маркс в наши дни

    Новый памятник

    Этот новый памятник Марксу - подарок Китая по случаю 200-летия. 4,40-метровая бронзовая статуя была доставлена в Трир в марте. Памятник уже установлен около ворот Порта Нигра. Торжественное открытие (со снятием чехла) запланировано на 5 мая. Трир традиционно пользуется особой популярностью среди китайских туристов, посещающих здесь дом, в котором родился основоположник научного коммунизма.

  • Актер в костюме памятника Марксу

    Карл Маркс в наши дни

    "Вся жизнь - театр"

    На фото - актер, переодетый в костюм памятника Карлу Марксу. Он - участник театрализованной прогулки по Триру под названием "MARX! LOVE! REVOLUTION!", ставшей одним из мероприятий юбилейного года. Премьера запланирована на 5 мая. Последующие показы - каждую субботу в период с мая по октябрь. Место и время встречи потенциальных зрителей - новый памятник Марксу, в 14 часов.

    Автор: Дарья Брянцева


Не все жители Трира радуются новому памятнику Марксу в центре города
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Почему многие жители Трира против установки статуи Карла Маркса

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Карл Маркс в наши дни

Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы Маркса. А производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала". (04.05.2018)  

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Берлинская стена пала, аллея Карла Маркса осталась  

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