 Немецкий Стэнфорд, основанный ″сказочным королем″ | Учеба | DW | 03.05.2018
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Учеба

Немецкий Стэнфорд, основанный "сказочным королем"

От дизельного двигателя до пассажирской капсулы для Илона Маска - за свои 150 лет Мюнхенский технический университет не раз удивлял мир инновациями. Что он предлагает студентам сегодня?

Башня Тирша - символ Мюнхенского технического университета

Башня Тирша - символ Мюнхенского технического университета

За полчаса из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско или из Петербурга в Москву… Пока Hyperloop - проект будущего. Но предприниматель-миллиардер Илон Маск постепенно приближается к реализации своей мечты о высокоскоростной транзитной линии. В разработке нового вида транспорта участвуют и студенты-инженеры Мюнхенского технического университета (TUM). Прототип пассажирской капсулы, который создала команда WARR Hyperloop, два раза подряд победил в конкурсе, объявленном Илоном Маском. В последний раз студентам из Мюнхена удалось разогнать капсулу до скорости 327 км/ч. В июле 2018 года в Калифорнии они снова попытаются побить свой собственный рекорд.

Команда Hyperloop WARR из Мюнхена тестирует сверхскоростную капсулу для Илона Маска

Hyperloop WARR тестирует сверхскоростную капсулу

Новый вид транспорта - не единственная инновация, над которой работают в столице Баварии. Без экзоскелета, управляемого силой мысли, Джулиано Пинто, страдающий параличом конечностей, не смог бы открыть ЧМ по футболу в Бразилии в 2014 году. Искусственную кожу для экзоскелета создали ученые TUM. А их нанороботы из ДНК-оригами, возможно, уже в ближайшие годы будут применять для направленной доставки лекарств.

Мюнхенский технический университет играет важную роль в том, как будет выглядеть будущее, и с гордостью оглядывается назад. На специальном сайте, посвященном 150-летнему юбилею вуза, он представляет свои главные достижения. О большом значении университета свидетельствует и специальная почтовая марка, выпущенная Deutsche Post в юбилейному 2018 году, и то, что президент ФРГ в середине апреля участвовал в официальном открытии юбилейного года.

Почтовая марка к 150-летнему юбилею технического университета в Мюнхене

Почтовая марка к 150-летнему юбилею университета

Университет для технических инноваций

Технические и естественные науки - визитная карточка вуза с момента его основания. "Сказочный король" Людвиг II (Ludwig II.) учредил в 1868 году Политехническую школу. Перед ней ставилась задача подстегнуть в Баварии технический прогресс. Имена тех, кто стоял у истоков вуза, вошли в мировую историю. Например, профессор Карл фон Линде (Carl von Linde) изобрел первый в мире механический холодильник. А Рудольф Дизель (Rudolf  Diesel), будучи студентом вуза, работал здесь над созданием дизельного двигателя.

Спустя 150 лет TUM является одним из ведущих технических вузов Европы. Более того - в рейтинге Reuters он самый инновационный вуз Германии, за что его нередко сравнивают со Стэнфордом. В его бюджете - более миллиарда евро, на его счету - 17 Нобелевских премий. В 2006 году вуз стал одним из первых немецких университетов, получивших звание элитного.

Технический университет Мюнхена в начале 20-го века

Так выглядел университет в Мюнхене в начале 20-го века

Спектр дисциплин, предлагаемых в TUM, единственный в своем роде в Германии. Инженерные и естественные науки, информационные технологии, робототехника, нано- и биотехнологии, медицина, спорт, экономика, социология, пивоварение, архитектура, педагогика - всего 14 факультетов и 177 специальностей. Что мы будем есть? Как будем передвигаться из одной точки в другую, строить жилье, решать проблемы, вызванные изменением климата? Что будет служить источником энергии? Какие риски несет в себе техника? Ответы на эти вопросы Мюнхенский технический университет ищет, делая ставку на знания из разных научных сфер и альянс с бизнесом и промышленностью.

Университет для бизнеса?

Совместные проекты с крупными компаниями (например, с Google в сфере искусственного интеллекта), гостевые лекции мировых игроков, кафедры, основанные на деньги крупных предпринимателей, - вуз видит развитие в сотрудничестве с бизнесом. Но такая стратегия в Германии вызывает нарекания со стороны тех, кто опасается за независимость науки. Недавний повод - 20 профессорских ставок на факультете экономики, которые планируется создать на средства, выделенные основателем сети супермаркетов Lidl. В ответ критикам TUM указывает на то, что его устав исключает влияние спонсоров на содержание исследований и кадровую политику.

В биохимической лаборатории университета теория подкрепляется практикой

TUM позиционирует себя как предпринимательский университет. Вместе с Мюнхенской высшей школой он занимает первую строчку в рейтинге немецких вузов, способствующих развитию предпринимательства. В инкубаторе UnternehmerTUM студентам, вынашивающим инновационные идеи с потенциалом на рынке, помогают наладить деловые связи и даже предоставляют стартовый капитал. Ежегодно с участием университета возникают свыше 50 стартапов. По данным Федерального объединения немецких стартапов, это намного больше, чем в любом другом вузе Германии.

Контекст

В Германии составили рейтинг университетов, наиболее успешно стимулирующих предпринимательство среди студентов. DW представляет вузы, занявшие топ-позиции в трех категориях.

50 лет назад в Германии разработали единые критерии отбора абитуриентов в университеты. Но до сих пор их не прекращают совершенствовать. (27.03.2018)

Илон Маск сообщил, что ему позволили пробурить от Вашингтона для Нью-Йорка тоннель транспортной системы Hyperloop. Время в пути между конечными точками маршрута составит 29 минут, сказал бизнесмен. (20.07.2017)

За 9,99 евро на поезде из Кельна в Гамбург? Крупнейшая автобусная компания Германии запускает дешевые поезда между крупными немецким городами. (07.03.2018)

13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II. Во всем мире его имя сейчас ассоциируется с замком Нойшванштайн, который он построил. (13.06.2016)

Одна из нашумевших разработок, связанных с Техническим университетом Мюнхена, - летающее такси Lilium. Простой в управлении двухместный электрический самолет совершает взлет и посадку вертикально. Пока это прототип, но интерес инвесторов высок и в планах стартапа Lilium Avition - коммерческое производство. С поддержкой TUM несколько лет назад появился и Flixbus - на сегодняшний день лидер немецкого рынка междугородних автобусных перевозок.

Выпускники, которых ждут работодатели

Если бизнес прельщает не всех выпускников, то в любом случае на рынке труда у них наилучшие шансы. Технический университет Мюнхена - один из ведущих вузов в подготовке востребованных кадров. В актуальном рейтинге Global University Employability, составленном после опроса менеджеров в 20 странах мира, он входит в топ-10 вузов, выпускниками которых работодатели довольны больше всего. Кроме него из европейских университетов в этой десятке только Кембридж.

Перспектива быстро найти хорошую работу прельщает многих. Сегодня в TUM обучаются свыше 40 тысяч учащихся. Четверть студентов - иностранцы. Больше всего их - из Китая. Россиян насчитывается свыше трех сотен. Самые популярные среди них специальности, по данным TUM, - информатика, экономика в технологической сфере и устойчивый менеджмент ресурсов. 

Технический университет имени Баумана и университет имени Ломоносова в Москве, политехнические университеты в Санкт-Петербурге и Томске - лишь некоторые из вузов-партнеров. Всего в списке мюнхенского университета 26 стран мира, с которыми он поддерживает академический обмен. С недавних пор есть и отдельный филиал в Сингапуре. TUM активно расширяется и в самой Германии. Актуальный замысел - новое здание для хай-тека в Гархинге, где разместится факультет электротехники. Уже сейчас его называют самым масштабным строительным проектом в истории вуза. Однако суперлатив  - в характере TUM.

Смотрите также:
Технические университеты Германии

  • Technische Universität (TU) München

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    Самый привлекательный для инвесторов

    Мюнхенский технический университет (Technische Universität München) является одним из самых престижных в Германии и входит в союз технических вузов TU9. В марте 2015 года на свои научные проекты он получил от Европейского исследовательского совета 8 грантов на общую сумму в 15,4 миллиона евро. Таким образом он занял первое место среди вузов Германии по объему привлеченных средств.

  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    Великие выпускники

    Более 40 тысяч студентов проходят обучение по 130 специальностям в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена (RWTH Aachen). Среди выпускников вуза - астронавт Ханс Вильгельм Шлегель (Hans Wilhelm Schlegel), экс-директор Porsche Венделин Видекинг (Wendelin Wiedeking) и целых 6 нобелевских лауреатов.

  • Karlsruher Institut für Technologie

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    Слияния и поглощения

    В 2009 году в городе Карлсруэ были объединены местный университет и научно-исследовательский центр - так появился Технологический институт Карлсруэ (Karlsruher Institut für Technologie). Иностранные студенты составляют почти четверть учащихся вуза. Кроме того, учебное заведение может похвастаться исследовательской работой по атомной технике, а также Центром инноваций и предпринимательства.

  • Campus Humboldt-Universität zu Berlin

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    В центре Берлина

    Главный корпус берлинского Университета имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) находится в самом центре города, на бульваре Унтер-ден-Линден. Вуз предлагает более 185 программ - от аграрных наук до востоковедения. Среди технических дисциплин особое внимание здесь уделяют материаловедению и оптике. Кстати, в университете работали такие известные физики, как Альберт Эйнштейн и Макс Планк.

  • Zentrale Universitäts-Verwaltung in Erlangen

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    Высокоэффективные материалы от студентов

    Университет имени Фридриха Александра, расположенный сразу в двух городах - Эрлангене и Нюрнберге (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), - второй по величине в Баварии. Ежегодно в вузе проходят обучение 40 тысяч студентов, из них 10 процентов - иностранные. При университете создан научный кластер, который сосредоточен на создании новых высокоэффективных материалов.

  • TU Berlin Technische Universität Berlin Deutschland

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    Предпринимательский дух

    Берлинский технический университет (Technische Universität Berlin) входит в Ассоциацию инженерных университетов Европы, что позволяет студентам получить двойной европейский диплом. В вузе поддерживают все смелые идеи учащихся. Как результат его студенты и выпускники основывают около 30 стартапов в год, 20 из которых связаны с высокими технологиями.

  • Deutschland TU Dresden Universität

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    10 исследовательских центров под одной крышей

    Дрезденский технический университет (Technische Universität Dresden), самый большой вуз Саксонии, известен своими достижениями в области электротехники, информатики, фотооптики, двигателестроения и транспортной логистики. В университете находится десять исследовательских центров, среди которых - Центр международных исследований и Центр по изучению механики конструкций и материалов.

  • default

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    Поддержка начинающих бизнесменов

    Технический университет Дармштадта (Technische Universität Darmstadt) является первым вузом в мире, где стали преподавать курс по электротехнике (в 1882 году). В Центре технологий и инноваций при вузе молодые предприниматели могут получить консультации как по внедрению новых технологий, так и по бухгалтерии и законодательству, а также взять в аренду помещение.

  • Deustchland TU Braunschweig Universität

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    Эксперт в робототехнике

    Брауншвейгский технический университет (Technische Universität Braunschweig) входит в десятку лучших университетов Германии по специальностям "электротехника" и "машиностроение" и тоже является членом ассоциации TU9. Коньком вуза является робототехника, кроме того, в университете ведутся исследования с использованием гибридных двигателей и миниатюрных летательных аппаратов.

  • default

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    Ценитель книг

    Ганноверский университет имени Лейбница (Leibniz Universität Hannover) входит в ассоциацию TU9 и состоит из девяти факультетов, где ведется обучение по 190 специальностям. Вуз не только имеет собственное собрание книг с раритетными изданиями, но и спонсирует одну из самых больших специализированных библиотек мира - немецкую Техническую библиотеку.

  • Universitätsgebäude der Universität Stuttgart

    Технические университеты Германии: что за фасадом?

    Колыбель автомобилестроения

    Штутгартский университет (Universität Stuttgart) известен исследованиями в области автомобилестроения и автоматизированного производства. Это и альма-матер немецких специалистов авиационно-космической техники. А его самый известный выпускник - Готлиб Даймлер (Gottlieb Daimler), разработчик одного из первых автомобилей и нескольких типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

    Автор: Василина Воркова


Контекст

Технические университеты Германии: что за фасадом?

Германия славится своими техническими вузами, где готовят лучших в мире инженеров и проводят важные исследования. Чем силен каждый из них?  

Ссылки в интернете

Сайт Мюнхенского технического университета, посвященный юбилею вуза

Аудио- и видеофайлы по теме

Профессор Эткинд в "Немцова.Интервью": Российских студентов ждут по всему миру  

Как немецкие студенты воплощают в жизнь проект Илона Маска  

Российские студенты берлинских вузов  

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