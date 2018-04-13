 Немецкий порядок: что можно делать на рабочем месте | Карьера | DW | 17.04.2018
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Карьера

Немецкий порядок: что можно делать на рабочем месте

На работе мы проводим в среднем треть дня. Стремление сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что допускает немецкое трудовое право?

  • Еда на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

    Что можно немцам на рабочем месте

    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

  • Музыка на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.

  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Еда на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

    Что можно немцам на рабочем месте

    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

  • Музыка на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.

  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотрите также:

Типичный немецкий офис

  • Часы

    Типичный немецкий офис

    Пунктуальность

    Все больше концернов в Германии переходят на гибкий график работы, предоставляя своим сотрудникам новые возможности. Однако далеко не все находятся в свободном полете, большинство должны приходить в офис в строго оговоренное время. Что означает пунктуальность по-немецки? В офисе надо быть за пять минут до начала рабочего дня.

  • В лифте

    Типичный немецкий офис

    Приветствие

    Если вам предстоит работать в одном из небоскребов во Франкфурте-на-Майне, усвойте простое правило: в Германии принято здороваться в лифте. Даже если вы не знакомы с вашим попутчиком, по бизнес-этикету принято вежливое приветствие. Да, да, и так на каждом этаже, где остановится лифт. А на прощание не забудьте сказать "Пока" - по-немецки "Tschüss".

  • Кофе в офисе

    Типичный немецкий офис

    За чашкой кофе

    Уже в первый рабочий день вам предстоит знакомство с ней. Кофеварка есть в каждом офисе в Германии. Если вы любите этот ароматный напиток, не забудьте, что сам аппарат нуждается иногда в чистке. Эту обязанность, как впрочем, и приготовление кофе для коллег, вы можете, не задумываясь, брать на себя. Время от времени, конечно.

  • Немецкие коллеги

    Типичный немецкий офис

    Иерархия

    Понять иерархию в немецком концерне поможет немецкий язык. На "ты", по-немецки "du", принято общаться в стартапах, технологических компаниях, в то время как в банковской, страховой, академической сферах часто предпочитают более формальный стиль общения - на "Вы" ("Sie"). Если вы не уверены, какую форму выбрать, лучше начинайте с "Вы".

  • Документы

    Типичный немецкий офис

    Бумажный круговорот

    В среднем на каждого немца в год приходится 250 кг бумаги. Поэтому неудивительно, что Германия относится к странам, далеко не экономно расходующим этот ресурс. Однако к призывам экологов сотрудники немецких офисов относятся без воодушевления. Они остаются верны поговорке: "Что написано пером, того не вырубишь топором". Все важные для работы моменты фиксируются на бумаге.

  • Обед

    Типичный немецкий офис

    Перерыв на обед

    Для французов и итальянцев обеденное время в немецком офисе может стать настоящим шоком. Впрочем, как и для россиян. "Вышел на обед" и не вернулся - в Германии такое просто невозможно. 30 минут отводится на трапезу, после чего все добросовестные сотрудники возвращаются к рабочему столу.

  • Пирог

    Типичный немецкий офис

    Сладкая пауза

    Сладкое в немецких офисах бывает не только на десерт. Немцы любят скрасить трудовые будни яблочным пирогом или любым другим сладким угощением. Поэтому если вы только приступаете к работе, не забуьдте "проставиться". Традиционный пирог, например, мраморный, отлично подойдет по такому случаю. Такого гостеприимного жеста ждут и от стажеров, успешно завершивших практику в компании.

  • В офисе

    Типичный немецкий офис

    Когда в комнате больше двух

    Если вас пригласили на совещание и коллеги уже собрались, достаточно просто постучаться в дверь и можно заходить. Не недо ждать приглашения!

  • Офис

    Типичный немецкий офис

    Все отдыхать!

    "Feierabend", что в переводе означает "конец рабочего дня", ждут все коллеги. Однако праздновать, "feiern", идут далеко не многие. Большинство, как показывают социологические опросы, предпочитают идти сразу домой. Впрочем, к концу рабочей недели, как правило, раз в год, коллеги все-таки договариваются выпить вместе по кружке пива или стакану глинтвейна на рождественском рынке.

    Автор: Элизабет Грениэр, Марина Борисова


Контекст

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