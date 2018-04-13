Немецкий порядок: что можно делать на рабочем месте

На работе мы проводим в среднем треть дня. Стремление сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что допускает немецкое трудовое право?
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