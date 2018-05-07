 Немецкий политолог видит в общении Путина с молодежью противопоставление демонстрантам | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2018
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Россия

Немецкий политолог видит в общении Путина с молодежью противопоставление демонстрантам

Глава представительства Фонда имени Наумана в Москве Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен полагает, что после инаугурации Путин демонстративно общался с молодыми людьми, пытаясь что-то противопоставить протестующей молодежи.

Телетрансляция принятия Путиным присяги на четвертый президентский срок

Телетрансляция принятия Путиным присяги на четвертый президентский срок

 

Очередная инаугурация Владимира Путина выглядела, скорее, как коронация, только на современный манер - съемки с коптеров, пролеты над Москвой, возвращение к аплодирующей элите и сияющему президенту, - такое мнение в интервью DW высказал 7 мая глава московского представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven).

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен

"В то же время Путин очень старался говорить с молодежью - показывались кадры его встреч с молодыми людьми, - обратил внимание политолог, напомнивший, что в демонстрациях "Он нам не царь", организованных двумя днями ранее Алексеем Навальным, вновь было много молодежи. - Это было противопоставление картине молодых людей, выступающих против Путина. В общем-то, пожилой человек, который в четвертый раз стал президентом, показывает, что он может говорить с молодым поколением".

Путину важна дружба Шрёдера

При этом интерес главы московского представительства фонда, близкого либеральной Свободной демократической партии (СвДП), привлекло то, что все время в кадре находился Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), известный как друг Путина, занимающий высокие посты в "Роснефти" и компании Nord Stream. Известно также, что он выступает в поддержку экономических проектов Москвы и ее партнеров, отметил Фрайтаг-Лорингхофен.

Путин пожимает руку Шрёдеру после церемонии инаугурации

Путин пожимает руку Шрёдеру после церемонии инаугурации

И в том, что бывший канцлер ФРГ стал вторым человеком (вслед за патриархом Кириллом), которого Путин поприветствовал после принесения присяги, политолог усмотрел подтверждение того, что ему эта дружба по-прежнему важна. "Впрочем, мы не знаем, является ли это одновременно позитивным сигналом для Запада, потому что Герхард Шрёдер известен не как критик Путина и давно разошелся в позициях с Ангелой Меркель и руководителями других европейских государств", - сказал он.

Фрайтаг-Лорингхофен допускает, что Шрёдер важнее Путину, чем Дмитрий Медведев. Потому что в отличие от последнего он - человек, добившийся успеха своими собственными силами, self-made man, "который вырос не в тени Путина, а самостоятельно и стоит практически наравне с ним". "Конечно, в этом есть такой посыл: у нас есть друзья на Западе, и для нас важны эти связи. Другое дело, что я не уверен, позитивный ли это сигнал для тех, кто выступает за права человека в России, потому что в последнее время Шрёдер дает понять, что во всех критических вопросах он поддерживает российского президента", - подчеркнул политолог.

Показная либеральность

Он обратил внимание еще на один из тезисов инаугурационной речи Путина о том, страна нуждается в большей свободе, конституция защищает свободы отдельных граждан, и это можно понять, как то, что президент хочет пойти более либеральным путем.

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Однако, уверен политолог, протесты и действия власти в ходе протестов продемонстрировали, что она принимает все более репрессивные, все более жесткие меры против оппозиции и независимого гражданского общества.

Надежда на экономическое сотрудничество

По поводу отношений с Западом Путин также послал неоднозначные сигналы, считает глава московского представительства Фонда имени Наумана. С одной стороны, мы все должны делать через диалог, только в сотрудничестве достигнем благосостояния и модернизации России. Но одновременно Путин повторил идею об уникальности России, указав на важность того, чтобы она стала сильной и придерживалась позиции силы во внешней политике. "В этом слышно стремление к конфронтационному курсу, - считает Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен. Единственно на что остается надеяться, - на потребности экономики, на то, что необходимо наращивание сотрудничества, больше диалога, больше конкуренции, нужно также привлекать в страну иностранные инвестиции. Возможно, это может привести к тому, что агрессивная внешняя политика снова станет более миролюбивой".

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    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

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    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

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    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

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    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

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    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

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    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

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    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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