Немецкий политолог видит в общении Путина с молодежью противопоставление демонстрантам

Очередная инаугурация Владимира Путина выглядела, скорее, как коронация, только на современный манер - съемки с коптеров, пролеты над Москвой, возвращение к аплодирующей элите и сияющему президенту, - такое мнение в интервью DW высказал 7 мая глава московского представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven).

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен

"В то же время Путин очень старался говорить с молодежью - показывались кадры его встреч с молодыми людьми, - обратил внимание политолог, напомнивший, что в демонстрациях "Он нам не царь", организованных двумя днями ранее Алексеем Навальным, вновь было много молодежи. - Это было противопоставление картине молодых людей, выступающих против Путина. В общем-то, пожилой человек, который в четвертый раз стал президентом, показывает, что он может говорить с молодым поколением".

Путину важна дружба Шрёдера

При этом интерес главы московского представительства фонда, близкого либеральной Свободной демократической партии (СвДП), привлекло то, что все время в кадре находился Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), известный как друг Путина, занимающий высокие посты в "Роснефти" и компании Nord Stream. Известно также, что он выступает в поддержку экономических проектов Москвы и ее партнеров, отметил Фрайтаг-Лорингхофен.

Путин пожимает руку Шрёдеру после церемонии инаугурации

И в том, что бывший канцлер ФРГ стал вторым человеком (вслед за патриархом Кириллом), которого Путин поприветствовал после принесения присяги, политолог усмотрел подтверждение того, что ему эта дружба по-прежнему важна. "Впрочем, мы не знаем, является ли это одновременно позитивным сигналом для Запада, потому что Герхард Шрёдер известен не как критик Путина и давно разошелся в позициях с Ангелой Меркель и руководителями других европейских государств", - сказал он.

Фрайтаг-Лорингхофен допускает, что Шрёдер важнее Путину, чем Дмитрий Медведев. Потому что в отличие от последнего он - человек, добившийся успеха своими собственными силами, self-made man, "который вырос не в тени Путина, а самостоятельно и стоит практически наравне с ним". "Конечно, в этом есть такой посыл: у нас есть друзья на Западе, и для нас важны эти связи. Другое дело, что я не уверен, позитивный ли это сигнал для тех, кто выступает за права человека в России, потому что в последнее время Шрёдер дает понять, что во всех критических вопросах он поддерживает российского президента", - подчеркнул политолог.

Показная либеральность

Он обратил внимание еще на один из тезисов инаугурационной речи Путина о том, страна нуждается в большей свободе, конституция защищает свободы отдельных граждан, и это можно понять, как то, что президент хочет пойти более либеральным путем.

Однако, уверен политолог, протесты и действия власти в ходе протестов продемонстрировали, что она принимает все более репрессивные, все более жесткие меры против оппозиции и независимого гражданского общества.

Надежда на экономическое сотрудничество

По поводу отношений с Западом Путин также послал неоднозначные сигналы, считает глава московского представительства Фонда имени Наумана. С одной стороны, мы все должны делать через диалог, только в сотрудничестве достигнем благосостояния и модернизации России. Но одновременно Путин повторил идею об уникальности России, указав на важность того, чтобы она стала сильной и придерживалась позиции силы во внешней политике. "В этом слышно стремление к конфронтационному курсу, - считает Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен. Единственно на что остается надеяться, - на потребности экономики, на то, что необходимо наращивание сотрудничества, больше диалога, больше конкуренции, нужно также привлекать в страну иностранные инвестиции. Возможно, это может привести к тому, что агрессивная внешняя политика снова станет более миролюбивой".

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