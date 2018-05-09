Немецкий политик между Крымом и скамьей подсудимых

Андреас Маурер - частый гость в Крыму и в эфире российских телеканалов. В Германии немецкого политика судят по подозрению в фальсификации результатов местных выборов. Репортаж DW.
Немецким судам не часто приходится иметь дело с фальсификацией результатов голосования. Как правило, речь о единичных случаях на местных выборах. Процесс, который в эти дни идет в земельном суде Оснабрюка, Нижняя Саксония, некоторые СМИ назвали "одним из самых громких". На скамье подсудимых - несколько политиков Левой партии из провинции на северо-западе Германии, один из которых известен в России. Это Андреас Маурер (Andreas Maurer), глава фракции Левой партии в горсовете Квакенбрюка - городка с 13-тысячным населением между Мюнстером и Бременом.
Андреас Маурер - из Квакенбрюка в Крым
48-летний бывший почтальон и уроженец Казахстана, переехавший в ФРГ в конце 1980-х, не только руководит оппозиционной фракцией в глубокой провинции, но и занимается большой политикой, а точнее тем, что он называет "народной дипломатией", - ездит в аннексированный Крым и к сепаратистам в Донбасс. Благодаря таким поездкам и участию в ток-шоу на российском телевидении, где он выступает за отмену западных санкций и признание Крыма частью РФ, он и стал известен в России. Во время этих визитов он встречался и с Владимиром Путиным. На одном фото Маурер стоит рядом с президентом и известным байкером "Хирургом".
В этом году Маурер побывал в Крыму дважды и собирается туда снова. В перерывах между поездками, против которых безуспешно протестовал посол Украины в Берлине, Маурер с конца апреля ходит на заседания суда в Оснабрюке. Прокуратура подозревает его, троих его однопартийцев и родственника одного из них в фальсификации результатов местных выборов. "Обвинение рассматривается в рамках одного слушания, но это не значит, что отдельные эпизоды связаны между собой", - пояснила DW пресс-секретарь суда Катрин Хёхерль (Katrin Höcherl). По ее словам, данных о том, что подсудимые "действовали сообща", нет.
Как работает голосование по почте в Германии
Предмет разбирательства - местные выборы в сентябре 2016 года. Тогда бросилось в глаза, что результат Левой партии в Квакенбрюке в разы отличался от ее показателей в целом по региону. При этом львиную долю из более 3,5 тысячи голосов партия получила путем голосования по почте. На фоне сомнений выборы отменили, и в марте 2017 года голосование было проведено повторно. В результате Левая партия утратила около пяти процентных пунктов и два из семи мандатов в горсовете Квакенбрюка, но в целом повторила относительно высокий результат.
Голосование по почте - распространенная в Германии практика. Она дает возможность проголосовать заранее, но требует соблюдения формальностей. Избиратель должен для этого подать заявление, а получив необходимые документы, лично и без посторонних поставить в бюллетене "крестик". Также нужно подписать формальное подтверждение правдивости данных, а затем отправить все документы в прилагаемых конвертах по почте.
Именно эти требования закона, по мнению прокуратуры, нарушил Маурер. Он не просто агитировал за себя в одном из районов Квакенбрюка, где живет много мигрантов, в том числе из бывшего СССР, но и якобы помогал заполнять документы для голосования по почте, а в некоторых случаях - сам голосовал за других. Всего против него выдвинуто семь пунктов обвинения.
Версия обвинения: подделка подписей в документах для голосования
Часть свидетелей по делу Маурера суд заслушал в понедельник, 7 мая. В одном эпизоде речь шла о 88-летнем уроженце СССР и его внучке-студентке. Как утверждается в тексте обвинения, незадолго до выборов Маурер убедил пенсионера проголосовать по почте, затем заполнил за него заявление на получение документов для голосования. Когда бумаги пришли, Маурер якобы взял их себе, сам подписал от имени заявителя и "заполнил бюллетень по своему усмотрению". Кроме того, по версии следствия, он взял с собой уведомление об участии в выборах на имя внучки, которое случайно было доставлено по адресу дедушки. Дальнейшая судьба уведомления неизвестна, но внучка голосовать не пошла.
Отвечая на вопросы в суде, девушка сказала, что знает об этой истории по рассказам дедушки и матери, поскольку сама тогда не была дома: "Приходил господин Маурер и забрал уведомления - мое и дедушкино". По ее словам, "дедушка не совсем понял, что происходит". Показания самого пенсионера в суде, который пришел на заседание несмотря на преклонный возраст, это отчасти подтвердили. Отвечая на вопросы через переводчика, он сказал, что не помнит, голосовал ли в 2016 году; что знает Маурера как своего бывшего почтальона (на суде политик сказал, что разносил почту в этом районе Квакенбрюка до 2013 года), но что тот не приходил к нему домой в год выборов; что из-за слабого здоровья не может читать и писать. Когда судья показала ему подпись, которую он якобы поставил в документах для голосования, он сказал, что подпись не его.
Немецкий депутат видит причиной обвинений визиты в Крым
В другом эпизоде показания давала 58-летняя дочь женщины, также уроженки СССР, которой Маурер якобы "помог" проголосовать. Сославшись на слова матери, которой уже нет в живых, свидетель рассказала, что Маурер приходил к матери домой, сам заполнил документы для голосования, а мать подписала.
В суде зачитали протокол допроса женщины в полиции, в ходе которого она сказала, что "Маурер показал, где поставить "крестик", поскольку сама она не могла этого сделать из-за мелкого шрифта. Кроме того, женщина заявила полиции, что "хотела проголосовать за Маурера", а также, что политик приходил один раз. Впоследствии она, похоже, забыла о том, что уже проголосовала. В день выборов она пришла на участок и хотела голосовать, но ей сказали, что она уже сделала это по почте.
Маурер в суде по поводу выдвинутых обвинений не высказывался. В беседе с DW он отверг все пункты и сказал, что в ходе предвыборной кампании посетил сотни семей, "что разрешено". "Я решительно отвергаю эти обвинения, - сказал политик. - От них не останется и следа. Большой целью было навредить мне лично. Я выйду отсюда свободными человеком". Маурер заявил, что у обвинений есть "политический привкус" и предположил, что это может быть связано с успехами его партии и его визитами в Крым. Он сказал, что "бросается в глаза" момент начала следствия - вскоре после его первой поездки на полуостров, но уточнил, что это - предположение.
Встречи с Путиным и Крым без визы
В случае признания вины Мауреру грозит денежный штраф или лишение свободы до пяти лет. "Если будет вынесен обвинительный приговор по фальсификации выборов и назначено наказание в виде шести месяцев или более, лицо может утратить право на мандат", - отметила пресс-секретарь суда Хёхерль. По ее словам, в таком случае Маурер не сможет выдвигаться на выборах и в будущем. Решение суда ожидается не раньше июня, но затем у Андреаса Маурера будет возможность обжаловать его, а на это может уйти время, говорит Катрин Хёхерль.
Хотя Маурер уверен в оправдательном вердикте, если он все-таки будет обвинительным, политик, похоже, знает, чем сможет заняться потом. Когда он говорит о предстоящем "большом проекте в Ялте - центре народной дипломатии" или о своих встречах с Путиным ("Я не могу обо всем говорить"), глаза горят энтузиазмом. Маурер говорит, что хотел бы убедить президента России ввести двухнедельную отмену виз для иностранцев, посещающих Крым. Он также с удовольствием рассказывает о том, как в последней поездке его сопровождал местный немецкий журналист, который потом "написал две хороших статьи". В какой-то момент кажется, что большая политика интересует Андреаса Маурера не меньше, чем работа оппозиционной фракции в горсовете, где обсуждаются вопросы о новых земельных участках под строительство или ограничении скорости на улицах Квакенбрюка.
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