Немецкий музыкант просит встать в позу для чемпионата мира по футболу

Для того чтобы принять участие в этой акции, требуется немногое: достаточно лишь фотографии в "Фейсбуке". И определенной позы. Держать руки над головой, имитируя луковичные башни русских церквей, призывает всех немецкий музыкант Бйорн Фрам (Bjorn Frahm), известный под псевдонимом Freeze 4U. Таким образом он выступает за мир. Конкретный повод для этого - ЧМ по футболу, который пройдет летом в России.

Личная подстраховка для ЧМ по футболу

"Футбол - вид спорта номер один в Европе. Я большой фанат футбола и сборной Германии, в частности. Мне очень хотелось бы, чтобы этот чемпионат прошел мирно", - объясняет Бйорн Фрам в интервью DW. После происшествий в Париже, Берлине, Стамбуле, Лас Вегасе, Манчестере организаторы крупных мероприятий, будь то в сфере спорта или музыки, уделяют сегодня особое внимание мерам безопасности. Но пожелания добра и мира, исходящие от каждого из нас, не будут лишними для подстраховки, уверен музыкант.

Ухудшившиеся отношения Западной Европы с Россией, призывы бойкотировать ЧМ для инициатора акции значения не имеют. "Важны, прежде всего, сами люди, независимо от страны. Если бы ЧМ проводился в другом месте, мы бы все равно устроили эту акцию. Конечно, тогда бы мы придумали другую позу для фотографий", - говорит Бйорн Фрам.

Дюссельдорф - Москва

Мы - это сам музыкант, его группа, фотограф и подростки из Дюссельдорфа и Москвы. Выбор на эти два города пал неслучайно. С 1992 года они являются городами-партнерами. С тех пор состоялось немало совместных проектов и взаимных визитов, в том числе и на уровне школ. Зная об этом, Бйорн Фрам, сам житель Дюссельдорфа, обратился в городскую администрацию, где ему подсказали контакты учителя, курирующего одну из программ обмена с Москвой. Предложение об участии в акции с пацифистским названием "Love Shines Forever" для Свободной христианской школы Дюссельдорфа пришлось как нельзя кстати.

Уже 14 лет она сотрудничает со школой №2 в московском Троицке. "У нас довольно интенсивные контакты. Два-три раза в год мы навещаем наших друзей в Москве и проводим совместные акции", - рассказывает DW учитель математики, экономики и религии Детлеф Фабер (Detlef Faber), отвечающий за программу обмена.

Школьники из Дюссельдорфа и Троицка позируют ради мира

В середине апреля 20 немецких учеников позировали для группового снимка, складывая руки над головой в луковичные купола. Спустя неделю они отправились в Москву. Помимо посещения Кремля, Измаилово и музея космонавтики обязательный пункт их семидневной программы - фотографии вместе с учениками из Троицка на фоне столичных достопримечательностей, в том числе и футбольных. "Уже заметно, что Москва готовится к ЧМ. В центре города мы видели первого вестника - волка Забиваку, талисман чемпионата", - рассказывает Детлеф Фабер. Несколько снимков уже появились в соцсетях под хэштэгом #loveshinesforever. В июне фотографии будут показаны на выставке в Немецкой школе в Москве, планируются и концерты, для которых школьники из Дюссельдорфа и Троицка разучивают песни вместе с Бйорном Фрамом.

"Для нас важно показать, что на человеческом уровне общение может быть мирным, что мы можем быть друзьями, независимо от того, что происходит в политике", - подчеркивает учитель.

В силах футбола и музыки

Инициатор акции Бйорн Фрам, в свою очередь, надеется, что она выйдет за рамки школьной дружбы и что любители футбола из разных стран присоединятся к ней и будут постить свои фотографии в "Фейсбуке".

Бйорн Фрам (слева) и двое туристов из Калифорнии

Похожие акции он проводил и раньше. В 2016 году - в связи с чемпионатом Европы по футболу. Тогда болельщики позировали, имитируя Эйфелевую башню. А к ЧМ 2014 года музыкант из Дюссельдорфа призвал немецких футбольных фанатов символически изображать знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио. "Наша акция и моя песня "One Dream - One Goal", которую я написал для болельщиков, помогли победить сборной ФРГ в Бразилии", - смеется музыкант. Но гораздо важнее, подчеркивает он, не победа бундестима, а то, чтобы люди из разных стран с уважением относились друг к другу и вместе праздновали такие события.

Музыка Бйорна Фрама не только сплачивает, она дарит надежду и утешение. Композиция "Beauty of Our World", написанная им в поддержку жертв цунами в Азии, стала гимном ЮНИСЕФ. Он участвует в проектах ООН, а в Дюсселодорфе создал ансамбль для беженцев. "Я делаю то, что в моих силах. С помощью своих песен и акций я выступаю за мир, за экологию, за любовь к ближнему", - скромно объясняет музыкант.

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