 Немецкий граф рисует на кофе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.04.2018
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Культура и стиль жизни

Немецкий граф рисует на кофе

Капучино с сердечком - это круто, но не высший пилотаж. Им владеет победитель немецкого конкурса по латте-арту. Карло граф Бюлов предложил отведать чашку разрисованного кофе и корреспонденту DW.

Чемпион Германии бариста Карло граф Бюлов нарисовал на кофе логотип DW

Чемпион Германии бариста Карло граф Бюлов нарисовал на кофе логотип DW

Бариста из Кельна Карло граф Бюлов (Carlo Graf Bülow) раньше не пил кофе вообще. Преимущества этого напитка он открыл для себя лишь в студенческие годы, когда подрабатывал в ресторане самообслуживания Vapiano, который известен тем, что все блюда готовятся на глазах у посетителей. В смены Карло очередь чаще всего выстраивалась не за пастой или пиццей, а к нему - за капучино или латте с узорами на кофейно-молочной пене.

"Мы с коллегой Джованни так увлеклись рисованием на кофе, что даже дома по вечерам с помощью YouTube оттачивали свое мастерство. Мы поняли, что у нас хорошо получается, когда за нашим кофе начали выстраиваться очереди", - с улыбкой вспоминает Карло.

Вместо юриста стал бариста

После нескольких лет учебы он бросил университет. "Любовь к кофе и интерес к латте-арту оказались сильнее, чем мое стремление к карьере юриста", - признается в интервью DW Карло. В том же ресторане Vapiano он полтора года обучался мастерству бариста, а в начале 2017 года устроился на работу в кафе при старейшей в Кельне кофеобжарочной фабрике Schamong. "Я не жалею о смене профессии, - говорит Карло. - Работа с кофе креативнее, чем я мог предположить. К тому же, я снова открыл в себе любовь к рисованию, которым увлекался в детстве".

Карло с коллегой Аней

Карло передает свое мастерство коллегам

Если раньше Карло сидел вечерами в YouTube, чтобы освоить навыки латте-арта, то сегодня он после работы занимается иллюстрацией своей первой детской книжки, которую он написал для трехлетней дочери Фелии. "Книжка в стихах должна помочь детям понять, как важно по утрам и вечерам чистить зубы", - объясняет он.

Чемпион с третьей попытки

После победы Карло в 2018 году на чемпионате Германии по латте-арту, который прошел в Бремене под эгидой международной организации Speciality Coffee Association, его стали узнавать на улице. А кафе Schamong, в котором работает бариста, получило чуть ли не культовый статус. Здесь теперь всегда многолюдно. Приходят мамы с детьми и заказывают какао, но с обязательным рисунком от Карло. Излюбленные мотивы у детей - животные и сказочные персонажи. Для фанатов кельнской футбольной команды у Карло всегда есть сюрприз - талисман клуба козел Хеннес. К слову сказать, с этим и двумя другими мотивами Карло и вышел в финал первенства Германии по латте-арту.

Нынешний чемпионат был третьим по счету, в котором принимал участие кельнский бариста. В 2015 и 2016 годах он тоже выходил в финал, но занимал почетные третьи места. В Бремене ему наконец-то повезло, и он обошел в мастерстве 14 своих соперников. "Бог любит троицу", - смеется бариста.

Шесть кофе с рисунками за десять минут

О том, как проходит первенство Германии по латте-арту, Карло может увлеченно рассказывать часами, и при этом в помещении, в котором нет кофе, будет стоять его аромат - уже только благодаря фотографиям в Facebook и Instagram. "Три рисунка готовятся заранее. Жюри оценивает их по присланным снимкам. А во время полуфинала и финала нужно повторить эти мотивы вживую и в строго ограниченное время: шесть чашек кофе с тремя разными мотивами в течение десяти минут", - рассказывает Карло.

  • Козел Хеннес - талисман кельнской футбольной команды

    Самые удивительные рисунки на кофе

    Так выглядит один из рисунков победителя чемпионата Германии по латте-арту Карло графа Бюлова, который он выполнил в финале. На нем изображен козел Хеннес - талисман кельнской футбольной команды. Карло родился в Кельне и сам болеет за клуб бундеслиги "Кельн".

  • Карло граф Бюлов во время соревнований

    Самые удивительные рисунки на кофе

    На кофейном чемпионате Германии в Бремене собрались лучшие мастера по приготовлению кофе. Карло граф Бюлов из Кельна победил в категории "латте-арт". Осенью он будет представлять Германию на ЧМ в Бразилии. Работу мастеров латте-арта можно сравнить с работой ювелиров. Важную роль играет не только сложность мотивов, но и время, в которое необходимо уложиться: на каждый рисунок - полторы минуты!

  • Горы - рисунок на кофе

    Самые удивительные рисунки на кофе

    Всего в финале национального конкурса надо было создать шесть рисунков за десять минут. Карло граф Бюлов любит горы, он часто бывает со своей семьей в Зибенгебирге под Бонном. Тем более, что эти горы видны из окна его квартиры.

  • Ленивец - рисунок на кофе

    Самые удивительные рисунки на кофе

    Трехпалый ленивец встречается не только в тропических лесах северной части Южной Америки, но и на кофе, приготовленном Карло графом Бюловым. Этот мотив также помог ему завоевать золото на кофейном чемпионате в Бремене.

  • Индеец на молочной пене

    Самые удивительные рисунки на кофе

    В детстве Карло увлекался рисованием, поэтому для него не составляет большого труда рисовать на молочно-кофейной пенке.

  • Английский бульдог из молочной пены

    Самые удивительные рисунки на кофе

    Среди мотивов Карло графа Бюлова немало животных или сказочных персонажей. Так выглядит его английский бульдог из молочной пены.

  • Лев, нарисованный на кофе

    Самые удивительные рисунки на кофе

    А это царь зверей лев. При создании данного мотива был использован безвредный для здоровья пищевой краситель.

  • Слоненок на кофе

    Самые удивительные рисунки на кофе

    Слоненок - любимый мотив трехлетней дочери Карло графа Бюлова - Фелии. Она попросила папу нарисовать его после того, как впервые побывала в Кельнском зоопарке.

  • Винни Пух на какао

    Самые удивительные рисунки на кофе

    Дети любят Винни Пуха, поэтому он красуется на какао для самых маленьких посетителей кельнского кафе, в котором работает Карло.

  • Роза и пасхальный заяц

    Самые удивительные рисунки на кофе

    Мы побывали в гостях у бариста после того, как в Германии прошла Пасха. В это время большой популярностью пользовались мотивы цветов и пасхальных зайцев.

  • Логотип Deutsche Welle, нарисованный на кофе

    Самые удивительные рисунки на кофе

    Карло граф Бюлов угостил нас кофе с логотипом Deutsche Welle. Мы в свою очередь пожелали ему победы на чемпионате мира в Бразилии нынешней осенью.

    Автор: Виктор Вайц


Самое сложное, по его словам, - уложиться в отведенное для этого время: практически полторы минуты на каждый кофе. Финалисты выступают в двух категориях. Одна из них - Free pour, когда мотив создают только с помощью вспененного молока из металлического кувшина и эспрессо, без каких бы то ни было подручных средств. Таким образом Карло изобразил вершины Зибенгебирге - горный район к юго-востоку от Бонна - и любимца кельнских футболистов козла Хеннеса.

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Во второй категории - Etching - можно уже по-настоящему рисовать на молочной пене острым предметом. "В этой категории был выполнен мой третий рисунок - "Ленивец". Здесь я вместо кисти и карандаша использовал спицы для вязания и пищевой краситель. Ленивца я выбрал, потому что хотел вызвать улыбку у членов жюри и намекнуть им на свое желание поехать в Бразилию: ленивцы в бразильских лесах встречаются очень часто", - уточняет Карло.

На чемпионат мира - в Бразилию

В бразильском городе Белу-Оризонти в ноябре лучшие бариста со всего мира будут соревноваться в умении рисовать на кофе. Карло удалось покорить не только зрителей, но и строгое жюри национального конкурса - и завоевать путевку на мировое первенство. "Я мечтаю побывать на бразильских кофейных плантациях, увидеть своими глазами, как выращивается кофе, без которого многие не представляют своей жизни, - признается Карло. - И, конечно, хочу вернуть Германии титул чемпиона мира по латте-арту".

В 2014 году немецкий бариста Кристиан Ульрих (Christian Ullrich) впервые выиграл золото на ЧМ в австралийском Мельбурне. Карло считает, что пора повторить победу. "Рисунки Кристиана Ульриха меня всегда вдохновляли. Он лично давал мне советы и делился опытом, вырастив себе конкуренцию и в моем лице. Мне бы очень хотелось оправдать надежды моих коллег", - подчеркивает Карло.

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  • Родина кофе

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  • Гамбург - кофейная гавань Европы

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  • Кофе не для слабонервных

    Любопытные факты о кофе

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  • Турнир официантов в Берлине

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    Кофе - источник вдохновения. "Пробуждение" - так назвал свое произведение из кофейных зерен московский художник Аркадий Ким. Картину размером 30 квадратных метров художник и его пятеро помощников создали в июне 2012 года в парке Горького. 240 килограммов кофейных зерен превратились в произведение искусства, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


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