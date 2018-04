Немецкий в вузе: что должен знать каждый студент

В немецкий вузах начался новый семестр. В первые дни учебы в Германии иностранные студенты сталкиваются со множеством непривычных для них явлений. Занятия на неродном языке, особенности расписания и - загадочные аббревиатуры. Как сориентироваться в студенческом мире терминов? Предлагаем список самых распространенных сокращений.

B.A. и M.A.: бакалавры и магистры

90 процентов всех специальностей в вузах Германии были переведены на Болонскую систему обучения: бакалавриат и магистратуру. Выпускники этих специальностей покидают вуз со степенью бакалавра или магистра. Наряду с бакалавром искусств (Bachelor of Arts - B.A.) и магистром искусств (Master of Arts - M.A.) есть другие варианты. Например, в области химии можно стать бакалавром естественных наук (Bachelor of Science), а в области машиностроения - бакалавром в области инжиниринга (Bachelor of Engineering).

s.t. или c.t.: когда прийти на лекцию?

Вы вовремя явились на лекцию, а в зале ни души? В таком случае вы, скорее всего, упустили сокращение "c.t." в расписании. Это аббревиатура - от латинского "cum tempore", в переводе - "со временем"- означает, что лекция начнется с опозданием на 15 минут. Если в расписании лекций стоит сокращение "s.t", значит, что лекция состоится ровно в указанный час (от латинского "sine tempore" - "точно, без опозданий").

Список лекций с комментариями есть на каждом факультете

KVV: комментарии к семинарам

Сложно представить, о чем пойдет речь на лекциях с такими названиями как, например, "Стохастика II". В этом случае вам поможет KVV (kommentiertes Vorlesungsverzeichnis). Это перечень предметов с подробными комментариями к их содержанию. В KVV можно также найти список необходимой литературы и информацию об экзаменах по окончании курса.

BPO и MPO: спланировать все!

Первокурснику будет не лишним заглянуть в учебный план и план проведения экзаменов - Prüfungs- und Studienordnung. Подобные планы существуют как для бакалаврских специальностей - BPO, так и для магистерских - MPO. Изучив их, вам станет более понятно, как лучше всего спланировать учебу, на какие лекции стоит записаться в первую очередь и когда лучше пройти практику.

Credit Points: очки за учебу

В немецких вузах широко распространена система с зачетными единицами (Credit Points). Они начисляются по количеству академических часов и в зависимости от объема изученного материала. Студент собирает "кредитные очки", начиная с первого дня учебы и вплоть до сдачи экзаменов. Их количество влияет на итоговую отметку в дипломе.

JK32/102 или WIwi-Bunker: беседка или бункер?

Обозначение аудиторий в университетах - целая наука. Новичкам лучше всего всегда иметь при себе план здания. А самые ходовые обозначения аудиторий рекомендуется выучить наизусть с первых дней учебы. К тому же и сами студенты многие аудитории называют по-своему - запоминается сразу и легко в употреблении. Так, в Берлинском свободном университете гуманитарии учатся, к примеру, в зале, который они окрестили "ржавой беседкой" (Rostlaube). А в Гамбурге студенты, изучающие экономику, занимаются в "бункере" (Wiwi-Bunker).

STABI и UB: о книгах

Поход в библиотеку - неотъемлемая часть студенческой жизни. Выбор книг как в государственных (Staatsbibliotheken - STABI), так и в университетских библиотеках (Unibibliotheken - UB) широкий. Разобравшись с самого начала учебы, как найти и заказать нужную книгу в электронной базе данных, в дальнейшем вам не придется тратить много усилий на поиски.

12979078: зачем студенту личный номер?

Регистрационный номер студента в Германии (Matrikelnummer) - это примерно то же, что номер студенческого билета в России. Его всегда нужно иметь под рукой, чтобы получить пропуск в библиотеку или найти свою отметку в списке результатов за контрольную работу. Номер стоит на удостоверении, которое студенты получают при зачислении.

Смотрите также:

Самые красивые библиотеки в вузах Германии

Самые красивые книжные ландшафты Море книг и ярких цветов Студентам Бранденбургского технического университета в Коттбусе есть откуда черпать вдохновение. Новое здание библиотеки уже не раз было отмечено премиями в области архитектуры. Внутри посетитель погружается в море ярких цветов. Помещения для работы выдержаны при этом в спокойных тонах.

Самые красивые книжные ландшафты Библиотека года Сердце библиотеки - яркая лестница в виде спирали. В 2006-м здание было названо "Библиотекой года". Здесь около 600 мест для самостоятельной работы, беспроводной интернет, богатая коллекция мультимедийных средств, печатных и электронных книг. Но буквы можно найти не только внутри.

Самые красивые книжные ландшафты Дизайнерская оболочка Центр информации, коммуникации и медиа, как официально называется библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе, - настоящая жемчужина современной архитектуры. Проект швейцарских архитекторов Herzog & de Meuron был осуществлен в 2004 году. Органическая форма здания напоминает вазу Аалто. Воображение поражает и стеклянный фасад с буквами всех существующих алфавитов.

Самые красивые книжные ландшафты Исторический флер Библиотека Альбертина - главная научная библиотека Лейпцигского университета. Основанная в 16-м веке, она является одной из старейших в Германии. На сегодняшний день ее собрание насчитывает 5,5 миллиона книг, среди которых есть и редчайшие рукописи, например, древнейшая в мире Библия.

Самые красивые книжные ландшафты Для чтения и кино Главный корпус сильно пострадал во время Второй мировой войны и был восстановлен к 2002 году. Несколько раз он служил кулисами для фильмов. В частности, в 2016 году проходили съемки картины "Paula" о художнице Пауле Модерзон-Беккер. Холл библиотеки превратили в фойе парижского отеля.

Самые красивые книжные ландшафты Центр братьев Гримм Новое здание главной библиотеки Берлинского университета имени Гумбольдта возвышается в самом центре Берлина. Фасад здания, построенного в 2009 году по проекту швейцарского архитектора Макса Дудлера, напоминает корешки книг, стоящих на полках. А внутри - атмосфера пленэра...

Самые красивые книжные ландшафты Простор для чтения "Террасы для чтения" - читальный зал в Центре братьев Гримм. Окна в стенах и потолке создают эффект нахождения под открытым небом. Помимо этого в библиотеке есть кабинки помещения групповой и индивидуальной работы, а также комнаты для посетителей с детьми - всего 1250 рабочих мест. В будние дни библиотека работает круглосуточно. Выдача книг полностью автоматизирована.

Самые красивые книжные ландшафты "Берлинский мозг" Визитка Свободного университета Берлина - библиотека философского факультета. За его форму это футуристическое здание прозвали "Мозгом". Здесь приятно находится еще и из-за климата. Британский архитектор Норман Фостер, также автор стеклянного купола над Рейхстагом, применил в этом проекте трюк...

Самые красивые книжные ландшафты Тихо и прохладно Он снабдил здание двумя оболочками - внешней и внутренней. Каждая из них состоит из панелей, которые выполнены из различных материалов и регулируются каждая в отдельности. Это позволяет идеально настроить вентиляцию, температуру и свет. Посидеть в прохладе и тишине сюда приходят не только студенты.

Самые красивые книжные ландшафты Маленький Гарвард Университет в Констанце называют "маленьким Гарвардом". За 50 лет своей истории он добился того, что его политику в сфере образования и исследований ставят в пример другим немецким вузам. Немалую долю похвалы заслуживает и местная библиотека. В 2010 году она была признана немецкой библиотекой года.

Самые красивые книжные ландшафты Vitra Жюри отметило прежде всего сервис. Эта библиотека в Германии первой начала работать круглосуточно. Она оборудована по последнему слову техники. Сенсорные экраны для поиска литературы, помещения для анализа фильмов, медиатека, читальное кафе - здесь есть все, что нужно для работы и общения. Кресла "Амеба" в фойе, иконы дизайна от швейцарской фирмы Vitra, отсылают к истокам вуза - 1960-1970 годам.

Самые красивые книжные ландшафты Читальные модули В 2015 году библиотека вновь открылась после обширного ремонта. Сегодня многие ее помещения оборудованы модульными офисами. Такие индивидуальные "бухты" от Vitra дают возможность сконцентрироваться на своей работе или обсудить проект в небольших группах, не мешая другим. Автор: Татьяна Вайнман