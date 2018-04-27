 Немецкий бизнес надеется на отказ США от пошлин на сталь и алюминий | Новости из Германии о Германии | DW | 28.04.2018
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Германия

Немецкий бизнес надеется на отказ США от пошлин на сталь и алюминий

В вопросе о введении пошлин США против ЕС по-прежнему можно найти компромисс, считает президент BGA. Он отметил важность визита Ангелы Меркель в Вашингтон.

В сталелитейном цехе

Есть небольшой шанс на то, что президент США Дональд Трамп все же откажется от введения пошлин на сталь и алюминий, произведенные в ЕС, считает президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман (Holger Bingmann). То, что канцлер ФРГ поехала в Вашингтон и попыталась выстроить диалог, было "важным и правильным", заявил он агентству dpa в пятницу, 27 апреля.

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Комментируя переговоры Ангелы Меркель и Дональда Трампа, прошедшие накануне в Вашингтоне, Бингман признал, что "прорыва, конечно, не произошло". Однако он уверен, что возможность найти компромисс в дискуссии с США о введении пошлин по-прежнему существует.

Для устранения дефицита нужны иные меры

В то же время Бингман отметил, что для устранения дефицита в своем торговом балансе США следует принимать иные меры, чем штрафные санкции на импорт. "Надо говорить не только о стали и автомобилях. Необходимы переговоры об устранении всех торговых препятствий", - подчеркнул президент BGA. По его словам, только соглашение о свободной торговле гарантирует действительно "справедливый" обмен товарами и услугами.

Ожидается, что штрафные санкции на поставки стали и алюминия в США начнут действовать в отношении стран Евросоюза с 1 мая. По окончании переговоров с президентом США Трампом в Вашингтоне Меркель ничего не сказала по данному поводу. "Решать будет президент", - заявила она. Одновременно канцлер сообщила, что Берлин не исключает возможность заключения с Вашингтоном двустороннего договора о торговле. Она назвала США "интересной страной для инвестиций" после реформы американского налогового законодательства.

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    Автор: Илья Коваль


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