Немецкий бизнес в РФ обеспокоен судьбой российско-немецких проектов

Германо-российская внешнеторговая палата (ВТП) предостерегает от "пагубных последствиях" для значительной части российско-германских проектов в случае принятия закона об уголовной ответственности за соблюдение санкций против РФ. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в четверг, 17 мая.
Законопроект - неверный шаг, который может привести "к снижению инвестиций иностранного, в частности немецкого, бизнеса в российскую экономику" и "поставит под угрозу успехи, достигнутые в области улучшения инвестиционного климата за последние годы", считает палата. Немецкое бизнес-сообщество, как никакое другое, инвестирует в реальное производство, от него зависит несколько сотен тысяч рабочих мест в стране, которые могут оказаться под угрозой из-за данного закона, подчеркивается в документе.
С похожим заявлением выступила и Французско-российская торговая палата, а днем ранее - Восточный комитет немецкой экономики. Исполнительный директор этой организации Михаэль Хармс заявил, что закон осложнит положение немецких компаний, "продолжающих работать в России, несмотря на сложные обстоятельства". Сейчас они, по словам Хармса, могут подпасть под американские санкции, а если прекратят бизнес в РФ, то подпадут под санкции российские.
Между тем Госдума 17 мая отложила рассмотрение этого законопроекта во втором чтении. В первом чтении он был принят 15 мая единогласно. Согласно законопроекту, если зарегистрированные в России юридические лица, субъекты РФ или муниципальные образования и подконтрольные им лица отказывают гражданину РФ в совершении обычных хозяйственных операций из-за введенных Западом санкций, то это карается лишением свободы на срок до четырех лет, принудительными работами на аналогичный срок либо штрафом в размере до 600 тысяч рублей.
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Volkswagen Group
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А вот у другого немецкого автогиганта, Daimler, выручка в России составила 148 млрд рублей. Концерн объявил о планах в 2019 году начать в Подмосковье производство легковых автомобилей Mercedes-Benz. В 2015 году в России было продано 42 тысячи легковых машин марки Mercedes, падение продаж к 2014 году в штуках составило 15 процентов.
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BMW Group
В отличие от конкурента, BMW пока не спешит с решением о строительстве в России собственного завода в связи с падением рынка. По данным Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), российские продажи концерна в 2015 снизились на 23 процента до 27,5 тыс. Его выручка на российском рынке за тот же период составила 87,6 млрд рублей.
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BASF
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Немецкой сети гипермаркетов принадлежит в России 11 магазинов. В 2015 году ее выручка на российском рынке составила 56 млрд рублей. Благодаря таким результатам, компания впервые попала в десятку крупнейших продовольственных ритейлеров в стране. Следующий российский гипермаркет Globus откроется в декабре 2016 года в подмосковном Одинцове.
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Расквартированный в Дюссельдорфе производитель бытовой химии за 2015 год получил в России выручку в 50 млрд рублей. Среди брендов компании - стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосам Schwarzkopf. В России у Henkel 9 производств и 15 офисов. За последние десять лет компания инвестировала в российский рынок более 290 млн евро.
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Adidas
У производителя спортивных товаров дела в России идут не очень хорошо. Виной тому девальвация рубля, подкосившая рост продаж. За прошлый год выручка Adidas на российском рынке составила 52,6 млрд рублей. За этот период компания закрыла в стране 167 магазинов, что позволило снизить операционные расходы. Россия - единственный регион, где Adidas не ждет роста выручки в 2016 году.
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Siemens
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REWE Group
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Автор: Ирина Филатова