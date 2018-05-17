Немецкий бизнес в РФ обеспокоен судьбой российско-немецких проектов

Германо-российская внешнеторговая палата (ВТП) предостерегает от "пагубных последствиях" для значительной части российско-германских проектов в случае принятия закона об уголовной ответственности за соблюдение санкций против РФ. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в четверг, 17 мая.

Законопроект - неверный шаг, который может привести "к снижению инвестиций иностранного, в частности немецкого, бизнеса в российскую экономику" и "поставит под угрозу успехи, достигнутые в области улучшения инвестиционного климата за последние годы", считает палата. Немецкое бизнес-сообщество, как никакое другое, инвестирует в реальное производство, от него зависит несколько сотен тысяч рабочих мест в стране, которые могут оказаться под угрозой из-за данного закона, подчеркивается в документе.

С похожим заявлением выступила и Французско-российская торговая палата, а днем ранее - Восточный комитет немецкой экономики. Исполнительный директор этой организации Михаэль Хармс заявил, что закон осложнит положение немецких компаний, "продолжающих работать в России, несмотря на сложные обстоятельства". Сейчас они, по словам Хармса, могут подпасть под американские санкции, а если прекратят бизнес в РФ, то подпадут под санкции российские.

Между тем Госдума 17 мая отложила рассмотрение этого законопроекта во втором чтении. В первом чтении он был принят 15 мая единогласно. Согласно законопроекту, если зарегистрированные в России юридические лица, субъекты РФ или муниципальные образования и подконтрольные им лица отказывают гражданину РФ в совершении обычных хозяйственных операций из-за введенных Западом санкций, то это карается лишением свободы на срок до четырех лет, принудительными работами на аналогичный срок либо штрафом в размере до 600 тысяч рублей.

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