Немецкий бизнес встревожен законом РФ о наказании за исполнение санкций

В Восточном комитете немецкой экономики обеспокоены законопроектом о внесении в уголовный кодекс РФ поправок, устанавливающих ответственность за исполнение санкций иностранных государств в России, который был принят в первом чтении Госдумой во вторник, 15 мая. Эта законодательная инициатива способна увеличить и без того сильную растерянность, в которой пребывают работающие с Россией немецкие компании перед лицом усиления американских санкций", - сообщил в ответ на запрос DW исполнительный директор организации Михаэль Хармс.



Он подчеркнул, что такой закон осложнит положение немецких компаний, "продолжающих работать в России, несмотря на сложные обстоятельства". Сейчас они, по словам Хармса, могут подпасть под американские санкции, а если прекратят бизнес в РФ, то подпадут под санкции российские.

Согласно законопроекту, если зарегистрированные в России юридические лица, субъекты РФ или муниципальные образования и подконтрольные им лица отказывают гражданину РФ в совершении обычных хозяйственных операций из-за введенных Западом санкций, то это карается лишением свободы на срок до четырех лет, принудительными работами на аналогичный срок либо штрафом в размере до 600 тысяч рублей.

Тюремные сроки

Законопроект также предусматривает уголовную ответственность "за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, в том числе посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению" санкций.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет, арестом до шести месяцев либо штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Среди авторов законопроекта - председатели обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

В сопроводительных материалах отмечается, что данный законопроект разработан в целях реализации другого федерального закона - "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", или, как его называют, о контрсанкциях. Этот документ был также принят 15 мая в первом чтении. Второе чтение обоих законопроектов запланировано на 17 мая.

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Смотреть видео 11:28 Поделиться Бизнес из ФРГ боится антироссийских санкций США Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2wM6Z Немецкий бизнес боится антироссийских санкций США