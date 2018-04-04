Немецкие СМИ: Цель торговой войны Трампа - остановить взлет Китая

США вводят пошлины на сталь и алюминий, импортируемые, в частности, из КНР. Китай в ответ облагает пошлинами американские фрукты и свинину. Затем Вашингтон объявляет о намерении ввести таможенные барьеры для китайской электроники, авиационных деталей, спутников, медикаментов, продукции машиностроения - всего в списке 1300 наименований общей стоимостью 50 миллиардов долларов в год. Пекин тут же угрожает преградить дорогу американским соевым бобам, говядине, автомобилям и самолетам - всего в списке 106 товаров той же стоимости: 50 миллиардов.

"Битва за инновации"

СМИ всего мира говорят о разгорающейся между США и Китаем торговой войне. "Это не торговая война", - возражает топ-менеджер Йорг Вуттке (Jörg Wuttke), один из ведущих немецких специалистов по экономике и политике Китая. Он полтора десятилетия руководил в Пекине сначала германской, а затем европейской торговыми палатами, а до этого возглавлял в КНР филиалы сначала швейцарской фирмы ABB, а затем немецкого концерна BASF.

22 марта 2018 интернет-гигант Baidu начал тестировать на улицах Пекина самоуправляемые автомобили

"Цель Трампа не в том, чтобы силой добиться доступа к китайскому рынку. Он стремится к тому, чтобы Китай больше не получал высоких технологий", - считает Йорг Вуттке, слова которого растиражировали многие немецкие СМИ. Эксперт убежден, что на наших глазах разворачивается нечто гораздо большее, чем обычная торговая война за рынки сбыта: "Это война за хай-тек, это битва за инновации".

В этом же убежден и корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в Шанхае Хендрик Анкенбранд (Hendrik Ankenbrand). "Трамп хочет перекрыть Китаю доступ к технологиям и инновационному потенциалу Америки", - подчеркивает журналист и напоминает, что "приобретение и даже воровство иностранных технологий лежали в основе китайского процесса реформ".

Президент США считает, что "превращение Китая в технологическую сверхдержаву угрожает безопасности Соединенных Штатов", отмечает журналист. Поэтому Дональд Трамп намерен не только лишить "набирающего силу конкурента Америки, быстро догоняющего ее в таких индустриальных отраслях будущего, как самоуправляемые автомобили", возможности приобретать в США технологии, необходимые ему для дальнейшего роста.

America First против Made in China 2025

Одновременно Трамп стремится предотвратить ситуацию, когда Китай у себя в стране использует вопрос о доступе к рынку "для шантажа американских концернов с целью заставить их передавать свои технические знания управляемым из Пекина предприятиям", считает корреспондент FAZ. Иными словами, Трамп, по сути дела, стремится нанести удар ни много ни мало по нынешней китайской модели экономического развития.

Китайский лидер Си Цзиньпин

Информационное агентство dpa в своем аналитическом обзоре характеризует эту разработанную лидером КНР Си Цзиньпином модель развития так: "Как и Трамп, Си Цзиньпин является экономическим националистом. Его стратегия - Made in China 2025, согласно которой инновации и высокие технологии субсидируются в Китае государством и в крайнем случае скупаются за рубежом, является своего рода зеркальным отражением политики Трампа - America First.

В своих публичных выступлениях Си Цзиньпин, продолжает dpa, любит изображать из себя сторонника свободной торговли и заверяет о своем намерении открыть китайский рынок, однако "иностранные предприятия в Китае этого чего-то не чувствуют".

"Мировой экономике грозит крупномасштабный конфликт"

"Китай хочет до 2025 года отбить у Запада технологическое лидерство, причем всеми средствами, в том числе и нечестными", - констатирует немецкий еженедельник Focus и задается вопросом: "Имеет ли в такой ситуации президент США Дональд Трамп право защищаться при помощи штрафных пошлин и санкций?".

Прямого ответа на этот риторический вопрос журнал не дает, однако из текста становится ясно, что пять авторов статьи относятся к действиям Трампа по меньшей мере с пониманием. Об этом, в частности, свидетельствует фраза "вера в обещание Китая открыть свой рынок утрачена" или указание на "такие недружественные методы Китая", как требование к западным компаниям из ведущих технологических отраслей (автомобилестроение, информационные технологии) непременно создавать совместные предприятия с китайскими фирмами.

Focus цитирует председателя комитета по торговле Европейского парламента Бернда Ланге (Bernd Lange), который опасается, что в случае дальнейшего обострения конфликта двух экономических сверхдержав Евросоюз "окажется под перекрестным огнем". Депутат сетует на отсутствие согласованных действий между странами ЕС и Соединенными Штатами, ведь и те, и другие страдают от потока китайской дешевой стали и нарушений авторского права в КНР.

А вот корреспондент FAZ в Китае Хендрик Анкенбранд в своем комментарии подобных согласованных действий как раз опасается. Вашингтон, пишет он, уже намекнул ЕС и Японии, что может потребовать от своих союзников сделать выбор между бизнесом с Америкой и бизнесом с Китаем. В таком случае, полагает журналист, "мировой экономике грозит крупномасштабный конфликт".

В заключение этого обзора немецких СМИ зададимся риторическим вопросом и мы. Если Дональд Трамп, явно сфокусированный сейчас на противостоянии с Китаем и столь же явно теряющий интерес к теме Сирии, в этой ситуации достаточно неожиданно заявляет о возможности скорой личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, то не означает ли это, что американский президент намерен и перед Россией поставить вопрос: с кем она - с Китаем или с США (Западом)?

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