Немецкие СМИ: США и Россия - конфронтация по всем фронтам

СМИ Германии широко обсуждают новое обострение в отношениях между США и Россией, вызванное, в частности, сообщениями о химической атаке в сирийской Думе и готовностью президента США Дональда Трампа ответить на нее ракетным ударом. Немецкая печать опасается прямой конфронтации двух ядерных держав.

Чтобы предотвратить эскалацию между великими державами, США должны очень тщательно разъяснить, что цель штрафных мер - сирийская армия, а не Россия, уверен руководитель берлинского бюро Spiegel Online Штефан Куцмани (Stefan Kuzmany). "А что же делает Трамп? Объявляя о ракетном ударе по Сирии, он использует оборот, который звучит так, как будто его целью является прямая военная конфронтация с Россией", - пишет он в статье "Русская рулетка" на сайте Spiegel Online.

По словам комментатора, хотя и сейчас уже существует опасность того, что российские солдаты случайно попадут под удар со стороны США, Трамп внушает, что это может произойти преднамеренно. "Безответственно так грубо угрожать стране, которая и так считает, что Запад окружил ее и помыкает. Таким образом, найти совместное дипломатическое решение сирийского конфликта становится труднее, чем когда-либо. Но ребяческий выпад Трампа хуже этого: он провоцирует войну великих держав. Его безответственность ужасает", - заключает Штефан Куцмани.

Санкции лучше, чем война

Корреспондент газеты Handelsblatt Маттиас Брюггман (Mathias Brüggmann) напоминает, что эскалация в отношениях между США и Россией происходит и на другом фронте - новые жесткие санкции, введенные Трампом против российских олигархов, менеджеров госконцернов и высокопоставленных чиновников, - ясное предостережение Путину. "Санкции, введенные США в отношении России, - указывает Брюггман в статье "Крокодиловы слезы неуместны", - могут иметь серьезные последствия и для немецкой экономики, поскольку Трамп может применять их к иностранным компаниям, которые ведут дела с фирмами и лицами из санкционного списка. Несомненно, санкции против России за ее агрессивные действия в Украине, а также ответные меры Москвы уже сильно ударили по европейским фирмам. Речь идет о 40 миллиардах евро, начиная с 2014 года. Однако жесткие экономические санкции - однозначно лучший путь, чем военная конфронтация".

"Ракетный удар - единственно правильный ответ на химатаку"

Между тем автор комментария "Кто-то должен его остановить" в газете Tageszeitung Александер Бюлер (Alexander Bühler), напротив, видит в целенаправленной американской бомбардировке единственный правильный ответ на применение Асадом химического оружия. Он не считает, что американская атака неизбежно вызовет российскую ответную реакцию: "Можно усомниться в том, действительно ли Россия и Иран готовы вступить в военную конфронтацию с США из-за палача Асада".

"Асад - обуза и для России: чтобы поддержать его власть, Путин должен отправлять все больше солдат и техники. Ирану, напротив, выгодно правление Асада: он продолжает расширять свое господство на Ближнем Востоке и может поддерживать "Хезболлах".

По мнению журналиста, один-единственный авиаудар США ничего не изменит, добиться чего-то можно лишь серией атак, которые как минимум серьезно ослабят военную инфраструктуру Асада: "А это было бы необходимо. Потому что Асад и его окружение не прекратят уничтожать оппозицию любого рода".

Граждане должны требовать прозрачности

Две супердержавы, вооруженные до зубов ядерным оружием, угрожают друг другу. Никто из них не хочет потерять лица, считает главный редактор газеты Tagesspiegel Мальте Леминг (Malte Lehming).

"Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерена направить своих экспертов в Думу, чтобы расследовать инцидент. Это может затянуться. Неясно, назовет ли ОЗХО виновников. И станут ли США, Великобритания и Франция дожидаться с проведением военной операции, пока будут предъявлены все факты?", - задается вопросом автор статьи "Возможная интервенция США в Сирии приведет к новой катастрофе".

"В Сирии намечается новая катастрофа. Россия и Америка вступили на путь конфронтации. В ситуацию вмешивается и президент Франции Эмманюэль Макрон, и Великобритания. Израиль взял на прицел позиции боевиков "Хезболлах", которых поддерживает Иран. Иран пообещал ответный удар; если это произойдет, Израиль угрожает прямым ударом по Асаду". Мальте Леминг излагает свое видение того, как в таких условиях следует действовать гражданам западных стран: "В такой ситуации самое меньшее, что должны требовать граждане свободного Запада от своих правительств - высшей степени прозрачности".

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