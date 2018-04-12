 Немецкие СМИ: США и Россия - конфронтация по всем фронтам | Немецкая печать | DW | 12.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Немецкая печать

Немецкие СМИ: США и Россия - конфронтация по всем фронтам

В немецкой печати активно обсуждается новый виток обострения ситуации вокруг Сирии. СМИ опасаются прямой конфронтации двух ядерных держав - США и России.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

СМИ Германии широко обсуждают новое обострение в отношениях между США и Россией, вызванное, в частности, сообщениями о химической атаке в сирийской Думе и готовностью президента США Дональда Трампа ответить на нее ракетным ударом. Немецкая печать опасается прямой конфронтации двух ядерных держав.

Чтобы предотвратить эскалацию между великими державами, США должны очень тщательно разъяснить, что цель штрафных мер - сирийская армия, а не Россия, уверен руководитель берлинского бюро Spiegel Online Штефан Куцмани (Stefan Kuzmany). "А что же делает Трамп? Объявляя о ракетном ударе по Сирии, он использует оборот, который звучит так, как будто его целью является прямая военная конфронтация с Россией", - пишет он в статье "Русская рулетка" на сайте Spiegel Online.

По словам комментатора, хотя и сейчас уже существует опасность того, что российские солдаты случайно попадут под удар со стороны США, Трамп внушает, что это может произойти преднамеренно. "Безответственно так грубо угрожать стране, которая и так считает, что Запад окружил ее и помыкает. Таким образом, найти совместное дипломатическое решение сирийского конфликта становится труднее, чем когда-либо. Но ребяческий выпад Трампа хуже этого: он провоцирует войну великих держав. Его безответственность ужасает", - заключает Штефан Куцмани.

Санкции лучше, чем война

Корреспондент газеты Handelsblatt Маттиас Брюггман (Mathias Brüggmann) напоминает, что эскалация в отношениях между США и Россией происходит и на другом фронте - новые жесткие санкции, введенные Трампом против российских олигархов, менеджеров госконцернов и высокопоставленных чиновников, - ясное предостережение Путину. "Санкции, введенные США в отношении России, - указывает Брюггман в статье "Крокодиловы слезы неуместны", - могут иметь серьезные последствия и для немецкой экономики, поскольку Трамп может применять их к иностранным компаниям, которые ведут дела с фирмами и лицами из санкционного списка. Несомненно, санкции против России за ее агрессивные действия в Украине, а также ответные меры Москвы уже сильно ударили по европейским фирмам. Речь идет о 40 миллиардах евро, начиная с 2014 года. Однако жесткие экономические санкции - однозначно лучший путь, чем военная конфронтация".

"Ракетный удар - единственно правильный ответ на химатаку"

Между тем автор комментария "Кто-то должен его остановить" в газете Tageszeitung Александер Бюлер (Alexander Bühler), напротив, видит в целенаправленной американской бомбардировке единственный правильный ответ на применение Асадом химического оружия. Он не считает, что американская атака неизбежно вызовет российскую ответную реакцию: "Можно усомниться в том, действительно ли Россия и Иран готовы вступить в военную конфронтацию с США из-за палача Асада".

"Асад - обуза и для России: чтобы поддержать его власть, Путин должен отправлять все больше солдат и техники. Ирану, напротив, выгодно правление Асада: он продолжает расширять свое господство на Ближнем Востоке и может поддерживать "Хезболлах".

Контекст

Биржевые потери олигархов и падение рубля из-за новых санкций США предвещают третью за десять лет рецессию в российской экономике, считает Андрей Гурков. (11.04.2018)

Глава Белого дома отреагировал на высказывания российского посла в Ливане, заявившего, что Москва готова сбить ракеты ВВС США в случае атаки Вашингтона в Сирии. (11.04.2018)

По данным The Times, британские истребители готовы к взлету для нанесения удара в Сирии. The Telegraph пишет о приближении британских подлодок на расстояние обстрела Сирии. (12.04.2018)

По мнению журналиста, один-единственный авиаудар США ничего не изменит, добиться чего-то можно лишь серией атак, которые как минимум серьезно ослабят военную инфраструктуру Асада: "А это было бы необходимо. Потому что Асад и его окружение не прекратят уничтожать оппозицию любого рода".

Граждане должны требовать прозрачности

Две супердержавы, вооруженные до зубов ядерным оружием, угрожают друг другу. Никто из них не хочет потерять лица, считает главный редактор газеты Tagesspiegel Мальте Леминг (Malte Lehming).

"Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерена направить своих экспертов в Думу, чтобы расследовать инцидент. Это может затянуться. Неясно, назовет ли ОЗХО виновников. И станут ли США, Великобритания и Франция дожидаться с проведением военной операции, пока будут предъявлены все факты?", - задается вопросом автор статьи "Возможная интервенция США в Сирии приведет к новой катастрофе".

"В Сирии намечается новая катастрофа. Россия и Америка вступили на путь конфронтации. В ситуацию вмешивается и президент Франции Эмманюэль Макрон, и Великобритания. Израиль взял на прицел позиции боевиков "Хезболлах", которых поддерживает Иран. Иран пообещал ответный удар; если это произойдет, Израиль угрожает прямым ударом по Асаду". Мальте Леминг излагает свое видение того, как в таких условиях следует действовать гражданам западных стран: "В такой ситуации самое меньшее, что должны требовать граждане свободного Запада от своих правительств - высшей степени прозрачности".

Смотрите также:

  • Телефонный разговор Трампа и Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

    Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп и Ким Чен Ын тянут руки для рукопожатия, в другой руке у каждого - ядерная боеголовка

    Политика Трампа в карикатурах

    Встреча Ким Чен Ына и Трампа: с ракетой за пазухой?

    Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин о "тайных" аргументах, которыми Ким Чен Ын и Дональд Трамп будут оперировать при встрече.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Китаю не терпится занять место сверхдержавы и потеснить США

    Политика Трампа в карикатурах

    Китаю не терпится занять место сверхдержавы и потеснить США

    Китай догоняет США, претендует на мировое лидерство в экономике, а с приходом к власти Трампа - и в политике. Карикатурист Сергей Елкин о перераспределении ролей и "третьем лишнем". России?

  • Путин и Трамп в лабиринте

    Политика Трампа в карикатурах

    Путин и Трамп во Вьетнаме, или Саммит ограниченных возможностей

    Встретятся ли президенты России и США для личной беседы во Вьетнаме, стало одной из главных интриг саммита АТЭС. Карикатурист Сергей Елкин о препятствиях на пути Путина и Трампа друг к другу.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Памятник солдату стаскивают с постамента, за который солдат цепляется

    Политика Трампа в карикатурах

    Война памятникам в США

    Снос памятников солдатам рабовладельческого Юга, павшим в гражданской войне в США, вызвал острую дискуссию не только в Соединенных Штатах. Сергей Елкин проиллюстрировал события так.

  • Заяц стоит между Трампом и Ким Чен Ыном, застрявшими в норах

    Политика Трампа в карикатурах

    Передышка в атомном споре между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном?

    Лидер КНДР готов подождать с пуском ракеты в сторону острова Гуам. Накал страстей вокруг Северной Кореи снизился? "Просто кто-то слишком много наговорил", - считает не только карикатурист Сергей Елкин.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • Многоголовый дракон с написью конгресс США пышет огнем на Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп о санкциях: Это не я, это конгресс

    Трамп верен себе: закон о санкциях, который одобрили конгрессмены, мол, несовершенный и вообще, пусть винят себя, что отношения с Россией хуже некуда. Сергей Елкин о двуликости (двуличии?) лидера США.

  • Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он избивает человека с логотипом CNN вместо лица.

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп против CNN

    Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо лица. Мировые СМИ уже осудили его действия.

  • Трамп танцует с саблей

    Политика Трампа в карикатурах

    Танец с саблями от Дональда Трампа

    Президент США Трамп в поездке по взрывоопасному региону Ближнего Востока станцевал в Саудовской Аравии танец с саблей. Карикатурист Сергей Елкин не уверен, что это хороший знак.

  • Путин с телефоном у уха и Трамп с топором говорят друг с другом

    Политика Трампа в карикатурах

    Телефонный разговор Трампа и Путина: у каждого свой гаджет

    Президенты США и России договорились созвониться. Какие средства могут при этом использовать Путин и Трамп, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Путину официант приносит блюдо, на котором написано Санкции

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!"

    США заявили, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма остаются в силе. Такой "подарок" от Дональда Трампа вряд ли придется по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп в виде монстра вструпает на землю Европы

    Политика Трампа в карикатурах

    Что думают о Трампе в Европе

    Непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство многих политиков в Европе. Карикатурист Сергей Елкин визуализировал страхи европейцев.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    "Твиттер" Трампа - не воробей

    Президент США Дональд Трамп то и дело постит неоднозначные заявления в своем аккаунте в Twitter. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем это может для него обернуться.

  • Трамп кричит Нет, стоя на коленях перед телевизорами, которые показывают критические передачи о нем

    Политика Трампа в карикатурах

    Российские СМИ разлюбили Трампа

    После призыва Трампа вернуть Крым Украине американский президент перестал быть любимчиком российских СМИ и политиков. Переживет ли Трамп этот удар? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президент Трамп и его фобии

    Дональд Трамп считает, что безопасности Америки угрожают нелегальные мигранты из Мексики (читай: наркоторговцы и преступники) и мусульмане (читай: террористы). Карикатурист Сергей Елкин о фобиях президента США.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    Строитель стены

    "Я построю великую стену - и никто не строит стены лучше меня, поверьте", - заявил Трамп еще в июне 2015 года, когда впервые упомянул о намерении сделать границу с Мексикой осязаемой. 25 января 2017 года президентский указ о стене был подписан, а двумя днями позже американский президент наложил временный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    Меж двух проблемных партнеров

    До избрания Трампа Вашингтон слыл надежным союзником ЕС. Но теперь Соединенные Штаты, похоже, становятся для Брюсселя не менее проблемным партнером, чем Россия при Владимире Путине. Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт и вовсе назвал нового американского лидера одной из трех - наряду с радикальным исламом и президентом РФ - угроз, подрывающих ЕС.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    Хакерские истории

    О попытке российских хакеров оказать влияние на выборы в США говорили на протяжении долгих месяцев. Специалисты в этой сфере и американские спецслужбы готовили отчеты на эту тему, но Трамп настаивал, что ничего подобного не было. Лишь в январе он все же частично согласился с выводами разведчиков о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 10:21

Как Трамп грозил России своими "красивыми и умными" ракетами – DW Новости

Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Трамп грозил России своими "красивыми и умными" ракетами – DW Новости  

Визит Путина в США при непредсказуемой политике Трампа  

Пиратские капитаны делят Сирию - "Заповедник"  

Также по теме

Deutschland Reichstagsgebäude in Berlin

В Берлине призывают Трампа отказаться от поспешного удара по Сирии 12.04.2018

Политики в Германии призывают президента США дождаться результатов расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе и согласовывать свои действия с союзниками.

Самые читаемые сегодня

Генсек НАТО предупредил об опасности применения Россией атомного оружия  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно