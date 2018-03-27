Немецкие СМИ о высылке дипломатов России: от одобрения до критики

Немецкие масс-медиа по-разному оценивают решение ряда государств выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном в ситуации, связанной с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Некоторые считают этот шаг верным, однако другие отмечают, что он продемонстрировал раскол в Евросоюзе.

"Важный и правильный шаг"

Выдворение российских дипломатов из США, Канады, Украины и других стран незамедлительно стало объектом критики многих немецких политиков, пишет обозреватель газеты Der Tagesspiegel Анна Зауэрбрай (Anna Sauerbrey). Однако, на ее взгляд, это "правильный и важный шаг". "Он еще раз свидетельствует о том, что европейские страны способны к согласованным внешнеполитическим действиям, и демонстрирует, что трансатлантическая ось все еще жива, несмотря на все ссоры", - полагает журналист.

По мнению Заубербрай, данный шаг стал также важным сигналом для Великобритании в процессе ее выхода из состава Евросоюза. Он показал, что "британцы могут продолжать рассчитывать на солидарность во внешней политике и политике безопасности. Слово "солидарность" было главным смысловым акцентом во всех заявлениях", отмечает обозреватель Der Tagesspiegel.

"Германия по-прежнему готова к диалогу с Россией"

"Неизвестно, какую именно информацию об отравлении Скрипаля представила премьер-министр Великобритании на саммите ЕС, однако если бы эти данные не заслуживали доверия, правительство Германии не отреагировало бы подобным образом", - считает колумнист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм (Peter Sturm).

Берлин никогда не был сторонником крайних мер в отношении России, констатирует далее журналист, хотя за кибератакой на компьютеры немецкого правительства, так же, как и за отравлением Скрипаля, по его выражению, стояла Россия. "Но федеральное правительство умеет проводить различия, - отмечает он. - С одной стороны, Германия выдворяет российских дипломатов, поскольку Россия, очевидно, понимает только этот язык. С другой стороны, правительство ФРГ отмечает, что оно по-прежнему готово к диалогу с Россией".

Выдворение - слабый инструмент

Корреспондент немецкого телеканала ARD Андреас Майер-Файст (Andreas Meyer-Feist) считает высылку российских дипломатов слабым решением, которое демонстрирует расхождения внутри Евросоюза. "По ЕС сейчас проходит трещина между "друзьями Путина" (Австрия, Греция), "критическими друзьями" (Венгрия, Италия) и большим числом "готовых к диалогу скептиков по отношению к России", согласно формулировке одного французского дипломата", - пишет журналист в статье "Друзья Путина и скептики разошлись во мнениях".

Он обращает внимание на то, что выдворяются отнюдь не политически значимые высокопоставленные дипломаты, а в основном второстепенные чины. "Как правило, речь идет о посольских сотрудниках, являющихся резидентами российских разведывательных и спецслужб, хорошо известных стране пребывания, несмотря на их кодовые имена. Как правило, их терпят".

"Эти "дипломаты" - основной контингент при высылках. Они привыкли к тому, что должны быстро уезжать. Поэтому инструмент высылки дипломатов - традиционно очень слабый и официально даже довольно вежливый для того, чтобы выразить неудовольствие, а прежде всего - склонить к диалогу", - указывает Майер-Файст.

Путину удалось расколоть ЕС

По мнению Кристофа Шильца (Christoph B. Schiltz) и Павла Локшина (Pavel Lokshin), авторов опубликованного в газете Die Welt комментария "Почему высылки - это серьезная стратегическая ошибка", то, что на этот шаг пошли лишь 16 из 28 государств Евросоюза, играет на руку российскому лидеру.

"Если президент Владимир Путин действительно несет ответственность (за отравление Сергея Скрипаля. - Ред.), то простым нападением с использованием яда ему удалось расколоть ЕС и раздуть конфликт вокруг того, как европейцам вести себя с Москвой. И именно это всегда было его стратегической целью, потому что раскол, с точки зрения бывшего агента КГБ Путина, означает и ослабление".

Решение о высылке принято в неудачный момент, говорится в публикации, - на следующий день после того, как в России произошла трагедия в Кемерово, унесшая десятки жизней, в том числе множество детских. "Это несчастье будет определять повестку дня российской политики и СМИ еще много дней, если не недель. Теперь у Москвы есть основание отмахнуться от реакции США и европейских стран как от бесчувственной провокации".

"Возможно, в будущем Путин попытается выбить из единого европейского фронта такие страны, как Австрия, Греция и Болгария, которые отказались высылать российских дипломатов, - сделав привлекательные экономические предложения. И чем выгоднее будут эти предложения, тем тяжелее будет политическому руководству этих государств противостоять им под нажимом промышленности и профсоюзов. Конца драмы вокруг шпиона Скрипаля еще не видно", - заключают авторы комментария в Die Welt.

Смотрите также:

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Место проишествия В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Бывший двойной агент и его дочь Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери В больнице в состоянии комы Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Обмен и британское гражданство В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Атмосфера в Солсбери Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Здесь нашли жертв отравления Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Полицейские в защитных костюмах Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Британские военные в Солсбери После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Тереза Мэй обвинила Россию Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла. Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов

