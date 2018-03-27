Немецкие СМИ о высылке дипломатов России: от одобрения до критики

Печать Германии широко комментирует высылку российских дипломатов, которой целый ряд стран выразили солидарность с Великобританией, где был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль.
Немецкие масс-медиа по-разному оценивают решение ряда государств выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном в ситуации, связанной с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Некоторые считают этот шаг верным, однако другие отмечают, что он продемонстрировал раскол в Евросоюзе.
"Важный и правильный шаг"
Выдворение российских дипломатов из США, Канады, Украины и других стран незамедлительно стало объектом критики многих немецких политиков, пишет обозреватель газеты Der Tagesspiegel Анна Зауэрбрай (Anna Sauerbrey). Однако, на ее взгляд, это "правильный и важный шаг". "Он еще раз свидетельствует о том, что европейские страны способны к согласованным внешнеполитическим действиям, и демонстрирует, что трансатлантическая ось все еще жива, несмотря на все ссоры", - полагает журналист.
По мнению Заубербрай, данный шаг стал также важным сигналом для Великобритании в процессе ее выхода из состава Евросоюза. Он показал, что "британцы могут продолжать рассчитывать на солидарность во внешней политике и политике безопасности. Слово "солидарность" было главным смысловым акцентом во всех заявлениях", отмечает обозреватель Der Tagesspiegel.
"Германия по-прежнему готова к диалогу с Россией"
"Неизвестно, какую именно информацию об отравлении Скрипаля представила премьер-министр Великобритании на саммите ЕС, однако если бы эти данные не заслуживали доверия, правительство Германии не отреагировало бы подобным образом", - считает колумнист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм (Peter Sturm).
Берлин никогда не был сторонником крайних мер в отношении России, констатирует далее журналист, хотя за кибератакой на компьютеры немецкого правительства, так же, как и за отравлением Скрипаля, по его выражению, стояла Россия. "Но федеральное правительство умеет проводить различия, - отмечает он. - С одной стороны, Германия выдворяет российских дипломатов, поскольку Россия, очевидно, понимает только этот язык. С другой стороны, правительство ФРГ отмечает, что оно по-прежнему готово к диалогу с Россией".
Выдворение - слабый инструмент
Корреспондент немецкого телеканала ARD Андреас Майер-Файст (Andreas Meyer-Feist) считает высылку российских дипломатов слабым решением, которое демонстрирует расхождения внутри Евросоюза. "По ЕС сейчас проходит трещина между "друзьями Путина" (Австрия, Греция), "критическими друзьями" (Венгрия, Италия) и большим числом "готовых к диалогу скептиков по отношению к России", согласно формулировке одного французского дипломата", - пишет журналист в статье "Друзья Путина и скептики разошлись во мнениях".
Он обращает внимание на то, что выдворяются отнюдь не политически значимые высокопоставленные дипломаты, а в основном второстепенные чины. "Как правило, речь идет о посольских сотрудниках, являющихся резидентами российских разведывательных и спецслужб, хорошо известных стране пребывания, несмотря на их кодовые имена. Как правило, их терпят".
"Эти "дипломаты" - основной контингент при высылках. Они привыкли к тому, что должны быстро уезжать. Поэтому инструмент высылки дипломатов - традиционно очень слабый и официально даже довольно вежливый для того, чтобы выразить неудовольствие, а прежде всего - склонить к диалогу", - указывает Майер-Файст.
Путину удалось расколоть ЕС
По мнению Кристофа Шильца (Christoph B. Schiltz) и Павла Локшина (Pavel Lokshin), авторов опубликованного в газете Die Welt комментария "Почему высылки - это серьезная стратегическая ошибка", то, что на этот шаг пошли лишь 16 из 28 государств Евросоюза, играет на руку российскому лидеру.
"Если президент Владимир Путин действительно несет ответственность (за отравление Сергея Скрипаля. - Ред.), то простым нападением с использованием яда ему удалось расколоть ЕС и раздуть конфликт вокруг того, как европейцам вести себя с Москвой. И именно это всегда было его стратегической целью, потому что раскол, с точки зрения бывшего агента КГБ Путина, означает и ослабление".
Решение о высылке принято в неудачный момент, говорится в публикации, - на следующий день после того, как в России произошла трагедия в Кемерово, унесшая десятки жизней, в том числе множество детских. "Это несчастье будет определять повестку дня российской политики и СМИ еще много дней, если не недель. Теперь у Москвы есть основание отмахнуться от реакции США и европейских стран как от бесчувственной провокации".
"Возможно, в будущем Путин попытается выбить из единого европейского фронта такие страны, как Австрия, Греция и Болгария, которые отказались высылать российских дипломатов, - сделав привлекательные экономические предложения. И чем выгоднее будут эти предложения, тем тяжелее будет политическому руководству этих государств противостоять им под нажимом промышленности и профсоюзов. Конца драмы вокруг шпиона Скрипаля еще не видно", - заключают авторы комментария в Die Welt.
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