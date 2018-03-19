 Немецкие СМИ о выборах президента РФ: ″Народ исполнил повинность″ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 18.03.2018
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Пресса

Немецкие СМИ о выборах президента РФ: "Народ исполнил повинность"

Пресса Германии увидела в российском голосовании скорее ритуал, чем выборы. От нового срока Путина немецкие журналисты не ждут ничего хорошего.

Владимир Путин

Владимир Путин в своем избирательном штабе в Москве вечером 18 марта 2018 года

Владимир Путин 18 марта уверенно победил на президентских выборах в России, которые комментаторы в Германии называют скорее ритуалом, чем выборами. Ожидания от нового президентского срока Путина немецких журналистов, в основном, не очень радужные.

"Царь позволил голосовать"

"В России прошли выборы, на которых выбирать было особо некого, кроме как заново - старого хозяина Кремля", - иронизирует обозреватель Die Welt Михаэль Штюрмер (Michael Stürmer). Россияне "исполнили свою повинность", продолжает он. "Царь позволил голосовать, избиратели пришли и подарили ему желанные 70 с лишним процентов голосов и очередной срок. Альтернатив власть не предусмотрела - они были либо лишь полусерьезными, как Ксения Собчак, либо их заранее убирали из игры, как Навального", - пишет Штюрмер.

Избирательный участок в аннексированном Крыму

Избирательный участок в аннексированном Крыму

Колумнист Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) полагает, что неправильно было бы выставлять "так называемые выборы президента РФ" исключительно как фарс. "Они хоть и не имеют ничего общего с выборами, как их понимают в свободных демократиях, но голосование не совсем лишенный смысла ритуал", - подчеркивает Фезер. По мнению журналиста, это, с одной стороны, "стресс-тест для политической системы" Путина: "На всех уровнях госаппарата речь идет о том, чтобы проявить свою преданность и готовность мобилизовать поддержку". А с другой стороны, российский лидер нуждается в "плебисците в отношении своей персоны, чтобы сохранять контроль над конкурирующими группами внутри элиты". "С учетом поддержки Путина большой частью населения ни одна фракция в Кремле и вокруг него не рискнет предпринять что-либо против президента, не поставив под угрозу всю систему", - констатирует обозреватель FAZ.

"Как далеко готов зайти Путин?"

Не меньше процедуры голосования немецких журналистов волнует вопрос, чего ожидать от нового срока действующего президента. "Вот Путин и заручился властью на следующие шесть лет. Теперь Кремль должен решить, будет ли делать все, как прежде", - пишет журналист Süddeutsche Zeitung Франк Нинхюйсен (Frank Nienhuysen). Относительное падения уровня жизни в РФ будет сложно уравновесить за счет "патриотизма и хвастовства ядерным оружием", считает он. "А без помощи Евросоюза будет тяжело восстановить благосостояние населения в России. Так что Путин оказался перед цугцвангом", - рассуждает журналист.

Контекст

Неудивительно, что Владимир Путин останется президентом РФ. Исход этих псевдовыборов был предсказуем. Последствия этого события для России и Запада комментирует Инго Маннтойфель. (18.03.2018)

Немецкий политик, уполномоченный правительства по сотрудничеству с Россией, Гернот Эрлер, в интервью DW дал оценку победы Владимира Путина на выборах и поражения оппозиции. (18.03.2018)

Несмотря на холод, три десятка активистов из России протестовали в Берлине против очередного переизбрания Владимира Путина президентом России. Их акция проходила необычным способом. (18.03.2018)

Впрочем, для начала российскому лидеру пришлось бы разрушить "старательно культивируемую" им самим картину России, окруженной западными врагами, отмечает Нинхюйсен. Пойдет ли на это Путин? "Решающую роль в этом будет играть то, заинтересован ли он в долгосрочной перспективе в развитии собственного народа или в контроле над ним. В данный момент, к сожалению, все говорит в пользу последнего", - резюмирует обозреватель Süddeutsche Zeitung.

Еще пессимистичнее настроен Райнхард Фезер из FAZ: "Единственный аргумент, оставшийся у Путина, - это его роль защитника отечества, которому угрожают со всех сторон". По мнению колумниста, российский лидер решил не полагаться на эффект "националистического опьянения" от аннексии Крыма и перед выборами ему понадобилась "более мощная доза в виде перспективы прямого противостояния с Западом". "Вопрос в том, как далеко в этом и других противостояниях Путин готов зайти", - пишет журналист.

Поздравления заранее

Это комментарии в немецкой прессе появились после окончания голосования 18 марта. Но, возможно, самая креативная реакция на президентские выборы в России в немецких СМИ появилась чуть раньше. Самая тиражная газета Германии Bild поздравила Владимира Путина с победой да еще и с заголовком на русском языке уже 17 марта, то есть за день до голосования.

Bild поздравил Путина с победой на выборах еще 17 марта

Bild поздравил Путина с победой на выборах еще 17 марта

Уверенное лидерство Путина в соцопросах, отказ в регистрации Алексею Навальному, "бессовестная пропутинская пропаганда" на телевидении, предупреждения оппозиции о возможных фальсификациях - так таблоид обосновывал предрешенность выборов. "Представь, в России проходят выборы, и победитель неизвестен. В путинской России такое немыслимо. Так что "поздравлять" можно уже сегодня", - резюмировала газета Bild. И не прогадала.

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