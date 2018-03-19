Немецкие СМИ о выборах президента РФ: ″Народ исполнил повинность″ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 18.03.2018

Владимир Путин 18 марта уверенно победил на президентских выборах в России, которые комментаторы в Германии называют скорее ритуалом, чем выборами. Ожидания от нового президентского срока Путина немецких журналистов, в основном, не очень радужные.

"Царь позволил голосовать"

"В России прошли выборы, на которых выбирать было особо некого, кроме как заново - старого хозяина Кремля", - иронизирует обозреватель Die Welt Михаэль Штюрмер (Michael Stürmer). Россияне "исполнили свою повинность", продолжает он. "Царь позволил голосовать, избиратели пришли и подарили ему желанные 70 с лишним процентов голосов и очередной срок. Альтернатив власть не предусмотрела - они были либо лишь полусерьезными, как Ксения Собчак, либо их заранее убирали из игры, как Навального", - пишет Штюрмер.

Избирательный участок в аннексированном Крыму

Колумнист Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) полагает, что неправильно было бы выставлять "так называемые выборы президента РФ" исключительно как фарс. "Они хоть и не имеют ничего общего с выборами, как их понимают в свободных демократиях, но голосование не совсем лишенный смысла ритуал", - подчеркивает Фезер. По мнению журналиста, это, с одной стороны, "стресс-тест для политической системы" Путина: "На всех уровнях госаппарата речь идет о том, чтобы проявить свою преданность и готовность мобилизовать поддержку". А с другой стороны, российский лидер нуждается в "плебисците в отношении своей персоны, чтобы сохранять контроль над конкурирующими группами внутри элиты". "С учетом поддержки Путина большой частью населения ни одна фракция в Кремле и вокруг него не рискнет предпринять что-либо против президента, не поставив под угрозу всю систему", - констатирует обозреватель FAZ.

"Как далеко готов зайти Путин?"

Не меньше процедуры голосования немецких журналистов волнует вопрос, чего ожидать от нового срока действующего президента. "Вот Путин и заручился властью на следующие шесть лет. Теперь Кремль должен решить, будет ли делать все, как прежде", - пишет журналист Süddeutsche Zeitung Франк Нинхюйсен (Frank Nienhuysen). Относительное падения уровня жизни в РФ будет сложно уравновесить за счет "патриотизма и хвастовства ядерным оружием", считает он. "А без помощи Евросоюза будет тяжело восстановить благосостояние населения в России. Так что Путин оказался перед цугцвангом", - рассуждает журналист.

Впрочем, для начала российскому лидеру пришлось бы разрушить "старательно культивируемую" им самим картину России, окруженной западными врагами, отмечает Нинхюйсен. Пойдет ли на это Путин? "Решающую роль в этом будет играть то, заинтересован ли он в долгосрочной перспективе в развитии собственного народа или в контроле над ним. В данный момент, к сожалению, все говорит в пользу последнего", - резюмирует обозреватель Süddeutsche Zeitung.

Еще пессимистичнее настроен Райнхард Фезер из FAZ: "Единственный аргумент, оставшийся у Путина, - это его роль защитника отечества, которому угрожают со всех сторон". По мнению колумниста, российский лидер решил не полагаться на эффект "националистического опьянения" от аннексии Крыма и перед выборами ему понадобилась "более мощная доза в виде перспективы прямого противостояния с Западом". "Вопрос в том, как далеко в этом и других противостояниях Путин готов зайти", - пишет журналист.

Поздравления заранее

Это комментарии в немецкой прессе появились после окончания голосования 18 марта. Но, возможно, самая креативная реакция на президентские выборы в России в немецких СМИ появилась чуть раньше. Самая тиражная газета Германии Bild поздравила Владимира Путина с победой да еще и с заголовком на русском языке уже 17 марта, то есть за день до голосования.

Bild поздравил Путина с победой на выборах еще 17 марта

Уверенное лидерство Путина в соцопросах, отказ в регистрации Алексею Навальному, "бессовестная пропутинская пропаганда" на телевидении, предупреждения оппозиции о возможных фальсификациях - так таблоид обосновывал предрешенность выборов. "Представь, в России проходят выборы, и победитель неизвестен. В путинской России такое немыслимо. Так что "поздравлять" можно уже сегодня", - резюмировала газета Bild. И не прогадала.

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