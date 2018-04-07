Немецкие СМИ: Насилие в Сирии - следствие бездействия Запада

За 7 лет гражданской войны в Сирии мировая общественность могла бы вмешаться в ситуацию, пишут СМИ Германии, комментируя возможную химатаку в Восточной Гуте. Теперь этот шанс упущен.
Сообщения о предполагаемой новой химической атаке в Сирии вызвали большой резонанс в немецких СМИ. Некоторые издания считают, что вина за гибель гражданского населения в стране отчасти лежит и на западных странах, которые упустили возможность вмешаться в ситуацию.
"Последний шанс остановить Асада Запад, видимо, упустил еще несколько лет назад, пока безучастно наблюдал, как сирийские правительственные войска переходят одну границу за другой", - пишет обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Rheinhard Veser). Теперь, считает он, первостепенная роль в прекращении насилия в Сирии принадлежит России, которая, впрочем, бездействует. "Сирийский режим может положиться на своих союзников в России: какие бы преступления по отношению к гражданскому населению ни совершили войска Асада, со стороны Москвы немедленно следует оправдание", - полагает он. Журналист отмечает, что новые сообщения о применении химического оружия в Сирии Москва трактует не иначе как "провокации", служащие для защиты террористов и оправдания воздушных ударов со стороны других стран".
Он также указывает на тот факт, что со стороны России не было предпринято ни одной попытки мягко повлиять на режим Асада: "Поэтому российские власти в значительной степени причастны к преступлениям против сирийского народа". Прислушался бы Асад, если бы Россия хотела ему воспрепятствовать, - это уже другой вопрос, делает оговорку Фезер. В конце концов, сирийский президент знает, что вновь возникшее влияние Москвы на Ближнем Востоке зависит от того, останется ли он у власти.
Семь лет массовых убийств
Обозреватель Süddeutsche Zeitung Томас Авенариус (Tomas Avenarius) констатирует, что события в Сирии развиваются "пугающе знакомо". Повстанцы, основываясь на размещенных в интернете видео, заявляют о проведенной режимом Асада газовой атаке; власти в США и странах ЕС говорят о жестких мерах, "которых они, однако, так никогда и не примут; а диктатор в Дамаске все отрицает".
К тому же, рассуждает Авенариус, без конкретных доказательств обвинения Асада в осуществлении химатаки бесполезны. Такими доказательствами, по его мнению, могли бы стать взятие анализов у жителей районов, предположительно подвергшихся нападению, и пробы почвы. Однако осуществить это в условиях войны довольно сложно.
Впрочем, добавляет журналист, речь в Сирии идет даже не столько о применении химического оружия как такового, сколько о "длящемся на протяжении семи лет массовом убийстве собственного населения". При этом, как и его коллега из FAZ, Авенариус обвиняет международную общественность в бездействии: "Если бы такая возмущенная мировая общественность и ее правительства действительно хотели вмешаться, за семь лет они могли бы найти для этого основания. Они просто не хотели".
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