Немецкие СМИ: Герхард Шрёдер стал вельможей при дворе Путина

Пресса Германии не оставила без внимания тот факт, что на церемонии инаугурации Владимира Путина в числе наиболее приближенных к президенту РФ оказался бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Немецкие журналисты нелестно отзываются о его присутствии в Кремле и советуют федеральному правительству поскорее выработать единую политику в отношении России.

"Шрёдер - трофей, который Кремль с удовольствием демонстрирует"

Поскольку для Владимира Путина большое значение имеют символы и его выступления всегда тщательно срежиссированны, на четвертой церемонии вступления российского президента в должность не было ни одного непродуманного движения, пишет обозреватель Spiegel Online Кристина Хебель (Christina Hebel). Поэтому тот факт, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находился всего в нескольких метрах от Путина - рядом с патриархом Кириллом и Дмитрием Медведевым, также имел символическое значение.

"Шрёдер поздравил Путина со вступлением в должность еще до Медведева. Государственное российское телевидение показало этот момент крупным планом. Посыл этого следующий: экс-канцлер ФРГ - один из нас. Для власти Путина Шрёдер стал трофеем, который Кремль с удовольствием демонстрирует", - полагает Хебель. По ее мнению, Герхард Шрёдер, который занимает уже три оплачиваемых должности в наблюдательных советах компаний, контролируемых Кремлем, окончательно превратился в вельможу при дворе Путина.

Герхард Шрёдер был в первом ряду приглашенных на инаугурацию Путина

Колумнист Spiegel Online уверена, что для Владимира Путина присутствие бывшего немецкого канцлера на инаугурации бесценно, поскольку после аннексии Крыма, событий на востоке Украины и истории с возможным вмешательством РФ в избирательную кампанию в США российский президент превратился в международного изгоя. "Шрёдер же, которого Путин называет своим другом, выказывает российскому лидеру то уважение, которое тот требует проявлять к себе и своей стране", - заключает Кристина Хебель.

"Шрёдер превратился в Стивена Сигала международной политики"

По мнению обозревателя издания Die Welt Саши Ленарца (Sascha Lehnartz), задачей Шрёдера на инаугурации Владимира Путина было придать международную респектабельность "постсоветскому неоцаризму". "Тем самым Шрёдер поддерживает внешнюю политику России, цель которой - подорвать международный порядок там, где он еще существует", - пишет автор комментария.

Впрочем, он невысоко оценивает нынешний статус бывшего немецкого канцлера. Обратив внимание на то, что чуть позади Герхарда Шрёдера стоял Стивен Сигал - "вышедший в тираж герой боевиков, последний раз снявшийся в удачном фильме лет 20 назад", Саша Ленарц заключает: "Чем дольше смотришь на эту картину, тем яснее становится, в какой лиге сейчас играет Герхард Шрёдер: он - Стивен Сигал международной политики".

"Путин - чемпион по внесению разногласий"

Уверенность бывшего канцлера ФРГ и экс-лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пожимающего обе руки российскому президенту в Кремле, резко контрастирует с амбивалентным отношением немцев к России, полагает газета Hannoversche Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что на сегодняшний день Германия колеблется в своем отношении к России. Перед предстоящим визитом в Москву министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) и канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) политическому руководству страны необходимо выработать общую позицию. "Все остальное стало бы триумфом для царящего в Москве мастера по внесению разногласий", - заключает Hannoversche Allgemeine Zeitung.

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