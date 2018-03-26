 Немецкие свидания Юрия Гагарина | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.03.2018
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Культура и стиль жизни

Немецкие свидания Юрия Гагарина

50 лет назад погиб Юрий Гагарин. Многие жители Германии хранят память о личной встрече с первым космонавтом. Она состоялась в 1963 году.

У памятника Юрию Гагарину в Эрфурте фотографируется его племянница Наталья Гагарина (справа)

У памятника Юрию Гагарину в Эрфурте фотографируется его племянница Наталья Гагарина (справа)

В октябре 1963 года, на обратном пути из Нью-Йорка, где первого космонавта планеты Юрия Гагарина и первую женщину в космосе Валентину Терешкову принимала Организация Объединенных Наций, космонавты на несколько дней приземлились в Восточной Германии. С помощью Гагарина и Терешковой председатель Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht) рассчитывал выиграть геополитическую войну. Массовое бегство восточных немцев на Запад удалось приостановить за два года до этого лишь силой - с помощью Берлинской стены. Теперь надо было пробудить в оставшихся гражданах искреннюю любовь к ГДР, чтобы они больше не косились в сторону более свободной и более богатой Западной Германии, а бодро шагали в счастливое коммунистическое будущее вместе со "старшим братом" - великой страной, рождающей таких людей, как Терешкова и Гагарин.

Живые герои социализма

Видимо, так рассуждал Вальтер Ульбрихт, запрашивая у Хрущева космонавтов в октябре 1963 года. Как раз в эти дни в ГДР проходили выборы в Народную палату, и визит пионеров космоса должен был стать кульминацией этого "торжества социалистической демократии". Главный гэдээровский стратег надеялся, что "небесные брат и сестра" из СССР, так эффектно обогнавшего в космической гонке Америку, поднимут дух и в его социалистическом отечестве. Вальтеру Ульбрихту позарез нужно было чудо, которое перевесило бы западногерманское "экономическое чудо" и все прочие западные чудеса вместе взятые. Кто лучше подходил на эту роль, чем живые герои из космоса!

Юрий Гагарин в ГДР

Юрий Гагарин в ГДР, 1963 год. Справа - Вальтер Ульбрихт, слева - его супруга Лотте

Как бы там ни было, но визит Гагарина и Терешковой оставил ярчайший след в истории ГДР. Восхищение масс не пришлось спускать по разнарядке. Восточные немцы с искренним восторгом встречали космонавтов. "Гости из космоса, - констатировал  западногерманский журнал Spiegel, - представляют собой феномен, способный вскружить голову даже тем, кто иначе и пальцем не пошевелил бы ради этого режима".

Контекст

Весной этого года исполнилось 55 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. Позже, в октябре 1963 года, во время поездки по зарубежным странам он посетил Эрфурт. (10.10.2016)

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Сотни тысяч восточных немцев в Берлине, Эрфурте, Карл-Маркс-Штадте (нынешнем Хемнице) и других городах приветствовали Гагарина и Терешкову во время их трехдневного путешествия по ГДР. Люди вышли на улицы, чтобы увидеть настоящих героев своего времени. Флажки, которыми они махали, перестали быть частью политической инсценировки. Восхищение было искренним. Через Эрфурт Юрий Гагарин проехал, стоя в открытом автомобиле. Маршрут его передвижения по городу заранее опубликовали местные газеты. И в Эрфурте на встречу с Гагариным вышел практически весь город.

ЧП районного масштаба

В шахтерском поселке Меркерс, куда сегодня в соляные подземелья спускают туристов, почетного гостя должны были встречать с цветами дети. Заранее был утвержден список школьников, которым поднимутся на трибуну, и выбрана пионерка, которая лично вручит букет первому космонавту. Столь ответственное задание было доверено, разумеется, лучшей ученице. Но как бывает в толчее, перед Гагариным с букетом цветов оказалась совсем  другая школьница.

Полвека спустя она расскажет журналу Spiegel, уже будучи гражданкой воссоединившейся Германии, что до сих пор вспоминает с гордостью то незаслуженно доставшееся ей "космическое" рукопожатие.

Гагарин и Терешкова в ГДР

В целом же пропагандистский спектакль с участием "друзей из космоса" прошел великолепно.  "Юрий и Валя" с благодарностью принимали почести, восхищались достижениями ГДР, терпеливо выслушивали пионерские приветствия, пожимали руки, раздавали автографы. Восточногерманские телевизионщики даже справились со сложной по тем временам технической задачей организации телемоста, чтобы соединить  в прямой трансляции выступления Гагарина и Терешковой в разных городах. "Товарищ Гагарин,  почему не улыбаетесь?" – строго спросила Терешкова из Карл-Маркс-Штадта. И тут же в Эрфурте Гагарин расплылся в своей знаменитой улыбке.

Давно уже нет Берлинской стены. Среди приятных воспоминаний о ГДР в коллективной памяти немцев особое место занимает то организованное властями космическое свидание, которое на самом деле оказалось очень радушным и стало радостным событием. Все просто: герои были настоящими, а потому и чувства - искренними.

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    Автор: Анастасия Буцко


 

Контекст

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