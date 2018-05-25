Типично немецкое: вся правда о садовых гномах

В Германии сейчас насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в Тюрингии в 1890 году.
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В Германии насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в 1890 году.
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