Немецкие рыси осваивают новые территории

В Гарце сейчас обитает более ста рысей, в Баварском лесу - до тридцати. В январе этого года первая рысь попала в объектив автоматической фотокамеры, установленной в тюрингском национальном парке Хайних - одном из Старых буковых лесов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас здесь объявили о начале широкого мониторинга популяции рысей в этих местах с помощью двух десятков фотоловушек. Эта рысь была сфотографирована автоматической камерой в середине февраля.
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Достопримечательности Гарца
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Времена года в Гарце
Весной в конце апреля на гору Броккен в немецком Гарце, чтобы отметить Вальпургиеву ночь, каждый год слетаются ведьмы. Во всяком случае, если верить легенде, увековеченной в "Фаусте" Гёте. Броккен (1141 м) - самая высокая точка горного региона Гарц, находящегося сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Взглянем на его красоты в разные времена года.
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Времена года в Гарце
На метлах туристы летать пока не научились, поэтому для подъема на Броккен предпочитают пользоваться 19-километровой железной дорогой, проложенной от Вернигероде более ста лет назад. Brockenbahn - не единственная узкоколейка Гарца. Их протяженность здесь составляет 140 километров. Многие были построены для обслуживания рудников и других предприятий горной отрасли.
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Времена года в Гарце
Около 10 процентов территории Гарца занимает крупнейший национальный лесной парк Германии - Nationalpark Harz. В 2015 году регион вошел в рейтинг ста самых популярных мест страны среди иностранных туристов. Зимой сюда охотно едут покататься на лыжах, летом - любители походов. Впрочем, Гарц богат разными достопримечательностями, интересен круглый год и не только для приверженцев активного отдыха.
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Времена года в Гарце
Среди экзотических мероприятий зимнего времени - гонки на собачьих упряжках. Эти увлекательные соревнования проходят в городе Хассельфельде (Hasselfeldt). Здесь расположен тематический парк отдыха и развлечений в стиле Дикого Запада - Pullman City Harz.
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Времена года в Гарце
Пасхальные костры (Osterfeuer, Ostermeiler) - давняя традиция, сохранившаяся во многих регионах Германии. Первое письменное упоминание датировано 1559 годом. Эта фотография сделана во время такого праздника в Верхнем Гарце около нижнесаксонского курорта Альтенау (Altenau). В Гарце пасхальные костры складывают из хвороста и зеленых еловых веток. Зажигают их вечером в Великую субботу.
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Времена года в Гарце
Познакомимся с некоторыми обитателями здешних лесов. Воробьиный сыч - самая маленькая сова в Германии. Находится под строгой охраной государства. Гарц - одно из мест, где они встречаются чаще всего. Среди других его пернатых жителей - филины, соколы-сапсаны, красные коршуны, пестрые и черные дятлы, сойки и горные трясогузки. Между тем, уже в самом разгаре весна…
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Времена года в Гарце
Чтобы принять участие в праздновании первомайской Вальпургиевой ночи, подниматься на вершину Броккена нет необходимости, да и места на всех не хватит. Это событие каждый год привлекает в Гарц десятки тысяч туристов со всей страны. Спрос определяет предложение, поэтому шабаши проводят повсюду. Например, в городе Вернигероде - кстати сказать, известном своими фахверковыми домами.
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Времена года в Гарце
Каждый год в воскресенье перед праздником Вознесения Господня, в Гарце проходят традиционные народные гуляния, посвященные первому выгону стад на летние пастбища. Особой известностью среди них пользуются праздники в районах Танне (Tanne) и Ширке (Schierke). В Гарце разводят свою особенную красную породу коров (Harzer Rotvieh), очень старую и хорошо приспособленную к горным условиям.
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Времена года в Гарце
Броккенские ветреницы или анемоны (Brockenanemonen) в горном ботаническом саду Гарца. Он был заложен на Броккене в 1890 году. Сейчас в нем насчитывается около 1800 видов растений, характерных, например, для альпийских регионов Швейцарии. Сад открыт с мая по середину октября. Ежегодно его посещает около 6,5 тысяч человек.
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Времена года в Гарце
Природой региона восхищались многие поколения путешественников и художников. Автор этого пейзажа 1854 года - Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola). Он был так очарован красотами Гарца, что на некоторое время даже поселился здесь. В 1828 году художник снял квартиру в городе Ильзенбурге (Ilsenburg), а затем обустроил мастерскую в замке Вернигероде - по приглашению его знатного владельца.
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Времена года в Гарце
Характерная черта ландшафтов - густой тенистый лес, что особенно нравится любителям походов. Среди деревьев преобладают буки, ясени, скальные дубы, рябины и клены. Недра Гарца богаты полезными ископаемыми. Горнодобывающие промыслы появились здесь еще в Средние века. В доиндустриальную эпоху, то есть до изобретения паровых машин и электричества, для привода разных механизмов использовали воду.
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Времена года в Гарце
В XVI-XIX веках для подачи воды на рудники в Гарце создали специальную систему. Она состояла из 107 прудов, 300 километров канав и многочисленных подземных каналов. Водное хозяйство Верхнего Гарца (Oberharzer Wasserregal) принадлежит к числу крупнейших таких исторических памятников в мире. В 2010 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Времена года в Гарце
Наслаждаясь ландшафтными красотами Гарца, отметим, что в список объектов Всемирного наследия также включены находящиеся по соседству город Гослар (Goslar) и рудник Раммельсберг (Rammelsberg), куда обязательно стоит заглянуть. Эти достопримечательности находятся в Нижней Саксонии, а Водное хозяйство Верхнего Гарца - в Саксонии-Анхальт.
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Времена года в Гарце
В список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попала следующая региональная традиция Гарца, уходящая корнями в XV век. Речь идет о соревнованиях певчих птиц, вернее - зябликов (Finkenmanöver). Сейчас этим хобби в регионе увлекается около 50 человек, но раньше оно имело здесь очень широкое распространение. Фотография была сделана во время птичьего певческого турнира в Беннекенштайне.
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Времена года в Гарце
С другими народными традициями и культурой Гарца можно познакомиться на одном из фольклорных праздников, проходящих в разных его местах. Среди них - фестиваль в День Святой Троицы на горе Польстерберг (Polsterberg), праздник роз в Бад-Лаутерберге (Bad Lauterberg) и праздник горных луговых цветов на курорте Санкт-Андреасберг (Sankt Andreasberg).
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Времена года в Гарце
Лето подходит к концу - время заготовки сена. Снимок сделан в один из последних дней августа в окрестностях города Вегелебена (Wegeleben), расположенного в предгорьях Гарца в земле Саксония-Анхальт.
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Времена года в Гарце
Любителям средневековой романтики придется по душе фестиваль Sehusafest, проходящий в первые выходные сентября в нижнесаксонском городе Зезене (Seesen). Он считается самым большим историческим праздником такого рода в Северной Германии. Число костюмированных участников превышает тысячу человек. Каждый год он привлекает более 20 тысяч посетителей.
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Времена года в Гарце
Осенняя пора в Гарце. На вершину этой 400-метровой гранитной скалы Roßtrappe, в переводе - "Конский след", можно добраться на подъемнике, дойти пешком или доехать на машине. Расположена она в окрестностях города Тале (Thale). Название связанно с легендой о королевской дочери, спасавшейся от преследования великана. На месте, где конь принцессы прыгнул со скалы, до сих пор виден след его копыта…
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Времена года в Гарце
"Чертова стена" (Teufelsmauer) - цепь песчаных скал протяженностью около 20 километров на северной границе Гарца. С этими местами связано много легенд, поэтому еще в середине XIX века скалы взяли под охрану, запретив заготовку песчаника. В 1936 году один из участков был объявлен заповедной зоной - одной из старейших в Германии, а в 2006 году их включили в список важнейших немецких геотопов.
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Времена года в Гарце
В Национальном парке Гарц в 2000 году приступили к осуществлению программы по возвращению в дикую природу региона рысей, полностью истребленных здесь в 1818 году. За первые шесть лет в лес было выпущено в общей сложности 24 хищника. Сейчас их число, как предполагают эксперты, возросло до полутора сотен, что уже заметили местные охотники. Из-за рысей они все чаще остаются без добычи.
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Времена года в Гарце
Впрочем, это не касается благородных оленей. Из-за потепления климата и других изменений в экологической системе их популяция в Гарце за десять лет удвоилась. В 2015 году власти решили уменьшить их число, по меньшей мере, на 2,5 тысячи и выдали лицензии на отстрел. Правда, такие масштабы вызвали критику местных охотников, заявивших о необходимости более гуманного отношения к животным.
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Времена года в Гарце
Туманный октябрь. Водохранилище на реке Зёзе (Söse) около города Остероде (Osterode) в нижнесаксонской части Гарца. Плотину возвели в начале 1930-х годов. По берегу проложен 9-километровый прогулочный маршрут, а в самом водохранилище разрешено ловить рыбу.
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Времена года в Гарце
Выжигание древесного угля - давняя традиция Гарца. Профессия углежога - одна из древнейших ремесленных профессий. Увидеть, как они работали, можно в музее под открытым небом Harzköhlerei Stemberghaus в городе Хассельфельде. Древесный уголь был необходим для обработки металлов и производства стекла. В XVII веке объем его производства в этом регионе достигал 30 тысяч кубических метров ежегодно.
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Времена года в Гарце
Во время нашего путешествия по Гарцу мы уже несколько раз упоминали город Вернигероде. Прощаясь с регионом, взглянем на него в один из туманных осенних вечеров с высоты здешнего замка - того самого, в котором снимался фильм "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским.
Автор: Максим Нелюбин
Лучшие фотографии животных в Германии - 2017
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В мире животных - 2017
Берлинский Володя
Эта фотография спящего прямо на льду белого медведя по кличке Володя была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале января. Как видно, холодная и снежная погода пришлась ему по душе.
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В мире животных - 2017
Надоели морозы
Холодный январь 2017 года. Спасаясь от сильных морозов, эта лиса забралась в дом через открытое окно и прилегла отдохнуть на диване. Все произошло на глазах у жителя этой квартиры в баден-вюртембергском Мерцхаузене. Затем лиса забилась под батарею, где дождалась полиции, с помощью которой непрошенную гостью вернули в лес.
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В мире животных - 2017
Морской воробей "Дональд Трамп"
Есть ли сходство, нет ли сходства, но факт остается фактом: этой рыбке дали имя американского президента. Немцы называют таких рыб морскими зайцами (Seehasen), а по-русски они - рыбы-воробьи или пинагоры. Этого их представителя, обитающего в берлинском океанарии Sea Life, посетители прозвали теперь "Дональдом Трампом". Оранжевый окрас говорит о том, что он ищет партнершу.
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В мире животных - 2017
Ягнята Люнебургской пустоши
Люнебургская пустошь - хорошо сохранившийся природный ландшафт в треугольнике между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью. В январе-феврале у пастухов здесь ответственная пора: каждый день в стадах появляются новорожденные ягнята.
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В мире животных - 2017
Великолепная четверка
Белые львята в Магдебургском зоопарке. Эта фотография была сделана в начале февраля.
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В мире животных - 2017
Маленький губач
Медвежонок-губач появился на свет в Берлине в конце 2016 года. Через два месяца он прошел первый медосмотр, во время которого была сделана эта фотография. Черные медведи-губачи обитают на Индийском субконтиненте и находятся под угрозой вымирания. В зоопарках их тоже немного. В Германии этих зверей можно увидеть лишь в четырех местах.
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В мире животных - 2017
Четвероногий спасатель
Эта фотография была сделана в феврале во время учений спасателей в Баварских Альпах. В них участвовали не только люди, но и собаки. Пес по кличке Лукас со своим заданием справился. Он успешно обнаружил участника учений, который сыграл роль пострадавшего во время схода лавины.
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В мире животных - 2017
Благородные олени померанских ландшафтов
Этот снимок был сделан недалеко от города Преров в национальном парке Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) на побережье Балтики. В 1990 году этому парку были переданы территории на полуостровах Дарс и Цингст, острове Хиддензе, небольшой участок побережья Рюгена, а также обширные мелководья, богатые флорой и фауной.
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В мире животных - 2017
Не покладая клювов
Середина марта в окрестностях баденского Залема. Вернувшиеся сюда по весне аисты готовят себе гнездо, работая до захода солнца.
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В мире животных - 2017
Весенняя любовь черных лебедей
Пара черных лебедей в теплый мартовский день на озере Бальденайзе в Эссене - одном из городов Рурской области в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия.
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В мире животных - 2017
Настойчивая коза
В солнечный день весной даже козам хочется утолить жажду прохладным баварским пивом. Эта фотография сделана в начале апреля в Баварии на воздушном курорте Зег в регионе Восточный Альгой.
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В мире животных - 2017
Биологическая сенсация
Этих рыб обнаружили в Германии в труднодоступной карстовой пещере в районе Боденского озера, спуск в которую занимает более часа. Они принадлежат к семейству лососевых. Усатые гольцы, живущие в подземном водоеме, стали первыми пещерными рыбами, найденными в Европе, а также самыми северными в мире. Об этом своем открытии ученые из Констанца объявили в начале апреля.
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В мире животных - 2017
Очень старый ленивец
Двупалому ленивцу по кличке Шарлотта исполнилось уже 48 лет. Она живет в зоопарке Халле с 1971 года - рекорд по продолжительности жизни ленивцев в неволе.
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В мире животных - 2017
Орел на пиратском фестивале
На острове Рюген летом состоялся очередной Штёртебекеровский фестиваль, посвященный истории пиратов на Балтике и Северном море. Он назван именем знаменитого пирата XIV века Клауса Штёртебекера - одного из предводителей Виталийских братьев, казненного в Гамбурге в 1401 году. На фотографии - исполнитель главной роли Бастиан Земм и орел по кличке Лоран, также участвовавший в представлениях.
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В мире животных - 2017
Дунины волчата
В парке диких зверей Шварце Берге (Wildpark Schwarze Berge) в Нижней Саксонии - дико милое пополнение. В начале июня волчица Дуня родила здесь шестерых волчат. Парк был создан под Гамбургом в 1969 году. Сейчас здесь обитают животные ста разных видов - не только дикие, но и вполне домашние. Ежегодно парк посещает более 300 тысяч человек.
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В мире животных - 2017
Германию оккупируют нутрии
Первые нутрии, обитавшие на свободе, были замечены в Германии в 1933 году. Сейчас они встречаются практически везде. В некоторых регионах размножаются такими темпами, что власти говорят о настоящем бедствии. Эксперты призывают срочно принять меры по сокращению популяции, поскольку нутрии вытесняют других животных, наносят вред дамбам, в которых устраивают норы, а также разрушают берега рек.
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В мире животных - 2017
"Кошачий храм"
В июле в Гамбурге появился "Кошачий храм" (Cafe Katzentempel) - первое в этом городе кафе, в котором посетители могут пообщаться с кошками. Все животные взяты из приютов. "Кошачьи храмы" в Германии уже работают в Нюрнберге и Мюнхене. Такие кафе есть и в других немецких городах. В Кельне, например, можно посетить кафе "Мурлыка" ("Schnurrke").
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В мире животных - 2017
Немецкие коалы
30 июля в мире отмечается День защиты коал - Save-the-Koala-Day. В Германии больше всего коал сейчас живет в Дуйсбургском зоопарке: восемь взрослых и два малыша. Содержание коал в неволе за пределами Австралии осложняется из-за потребности в листьях и ветках эвкалипта, которыми они питаются. На фотографии - детеныш, родившийся в Дуйсбурге в этом году, а также один из его игрушечных друзей.
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В мире животных - 2017
Маленьким тюленям - большое плавание
Леа, Фите и Штёртебекер. Этих трех детенышей тюленей выкормили на одной из немецких станций для осиротевших или потерявшихся бельков. Подросших и окрепших, в августе их выпустили на свободу, доставив на остров Йюст. Одна из двух таких немецких станций на Северном море находится около курорта Норддайх в Нижней Саксонии, вторая - в земле Шлезвиг-Гольштейн около Фридрихскога.
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В мире животных - 2017
По Германии - на верблюдах
Эти одногорбые верблюды пасутся на сочных зеленых лугах в Гессене. В будущем их хотят использовать для верховых экскурсий. Фотография была сделана в июле около гессенского города Дармштадта, где они проходят подготовку. Через год-полтора, если планы осуществятся, на этих кораблях пустыни начнут катать туристов по Германии, предлагая верховые туры, например, из Оденвальда во Франкфурт-на-Майне.
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В мире животных - 2017
Шварцвальдские коровы
Все лето эти коровы провели на горных пастбищах в немецком Шварцвальде. В начале октября их отогнали назад в долину около баден-вюртембергского Оберрида. Отгон коров на пастбища весной и возвращение осенью - особые праздничные дни в крестьянском календаре и хороший повод для туристов приехать сюда, чтобы посмотреть, как это происходит.
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В мире животных - 2017
Первая фотосессия
Эти капибары родились в Штральзундском зоопарке (Zoo Stralsund) 16 октября. Уже через несколько дней они провели свою первую фотосессию для прессы.
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В мире животных - 2017
Кто яблоко в день съедает...
Эта фотография была сделана в начале ноября около баварского города Кауфбойрен. Вряд ли этот немецкий черный дрозд знает английскую поговорку "Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает" ("An apple a day keeps the doctor away"), но это не мешает ему вести здоровый образ жизни на свежем осеннем воздухе.
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В мире животных - 2017
Большому слону - большую тыкву!
В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии присутствовали такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.
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В мире животных - 2017
Белеет лебедь одинокий
Туманное озеро ранним ноябрьским утром. Эта фотография была сделана в городе Тюбингене в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Автор: Максим Нелюбин
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