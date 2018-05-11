Немецкие психологи: одиночество - опасная болезнь

Проблема одиночества существовала во все времена. Но в информационную эру она стоит в обществе как никогда остро. Виртуальное общение, возможность работать, оставаясь дома, покупки через интернет, - это, с одной стороны, несомненные плюсы цифровой эпохи и значительно расширяют наши возможности. Но с другой - увеличивают опасность социальной изоляции. При этом, как подчеркивают ученые, постоянное одиночество для здоровья человека не менее вредно, как курение или излишний вес. У людей, испытывающих дефицит общения, ослаблен иммунитет, они более уязвимы для вирусных инфекций, чаще болеют раком, у них повышенный риск инфаркта, инсульта, расстройства памяти... Не говоря уже о психических проблемах.

Опасное состояние

В Великобритании в начале нынешнего года решили подойти к решению проблемы одиночества на государственном уровне: создан специальный госкомитет, занимающийся проблемами одиночества. В Германии эти проблемы тоже стоят достаточно серьезно. Как показал опрос, проведенный социологическим институтом Splendid Research (в нем участвовало более тысячи человек в возрасте от 18 до 70 лет), 12 процентов немцев часто либо даже постоянно чувствуют себя одинокими и брошенными на произвол судьбы. А 32 процента респондентов испытывают подобное чувство, по меньшей мере, время от времени. Причем, женщин среди одиноких людей намного больше, чем мужчин.

Как утверждают медики и ученые, одиночество - опасное состояние. Профессор Бременского университета, специалист в области психологии здоровья и поведенческой медицины Соня Липке (Sonia Lippke) считает, что оно может передаваться другим людям, как инфекция. По ее словам, после общения с человеком, у которого потерянный вид, печальное лицо, жалостный голос и сутулая спина, любой будет испытывать отрицательные эмоции, будь то чувство вины, тревога, обескураженность.

Недостаток общения может привести к депрессии

Сейчас, как рассказала Соня Липке в интервью Deutschlandradio, она работает над книгой об одиночестве. Она видит в этом явлении видит острую общественную проблему. И учитывать ее, по мнению Липке, политикам нужно всегда - при разработке новых законов, городском планировании, формировании транспортной инфраструктуры.

Вывести из социальной изоляции

"Наше общество изначально устроено так, чтобы мы взаимодействовали друг с другом. Социальное взаимодействие - основная жизненная потребность человека", - подчеркивает социолог Йохен Гольбах (Jochen Gollbach) из Берлина. Он возглавляет некоммерческую организацию "FreiwilligenAgentur" ("Агентство волонтеров"). Участники этого проекта безвозмездно оказывают посильную помощь тем, кто в ней нуждается, будь то старики, беженцы, спортивные клубы или культурные проекты: консультируют, помогают совершать покупки, сопровождают на прием к врачам, при необходимости организуют сбор пожертвований.

О том, что количество людей, находящихся в социальной обособленности, растет, Гольбах знает не понаслышке. С этим явлением ему приходится сталкиваться постоянно. "Люди стареют, повзрослевшие дети покидают родительский дом, потом может умереть спутник жизни. И человек вдруг остается один в большом доме и понятия не имеет, как ему жить дальше", - говорит Йохен Гольбах. Его цель – вывести одиноких людей из изоляции, создать все возможности для того, чтобы они не замыкались в себе. Один из способов разрешения проблемы социолог видит в организации встреч одиноких людей.

Психологическая поддержка по телефону

И сегодня бьет рекорды по популярности снятый в прошлом году по заказу немецкой продовольственной компании Edeka видеоролик про одинокого старика, который, чтобы заманить к себе на Рождество детей и внуков, отправляет им фальшивое извещение о своей смерти. Это был единственно возможный способ собрать всю семью. В праздники и в выходные одинокие люди особенно чувствуют себя в изоляции.

Вот уже свыше шести десятилетий во многих городах Германии работают службы психологической телефонной поддержки (Telefonseelsorge), куда любой может обратиться, чтобы выговориться: поделиться своими переживаниями, например, после расставания с любимым человеком, из-за сложных отношений с детьми, рассказать о неприятностях на работе... Правда, судя по результатам упомянутого опроса, у 60 процентов немцев, которые часто чувствуют себя одинокими, есть близкие или друзья, с которыми они могут поговорить о своих проблемах, но многие охотнее делают это анонимно, открываясь незнакомым людям.

В 2013 году в Германии была открыта и специальная круглосуточная телефонная "горячая линия", предназначенная исключительно для одиноких пожилых людей. Основала ее известная в Германии телеведущая Эстер Ранцен (Esther Rantzen) после смерти мужа. Она тогда остро ощутила свое одиночество и поняла, каково приходится оказавшимся в подобной ситуации людям. Около 1,5 миллиона звонков поступило сюда за прошедшее время. Треть из них приходится на выходные и праздники.

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