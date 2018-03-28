 Немецкие политики критикуют отказ Австрии выслать дипломатов РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 29.03.2018
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Европа

Немецкие политики критикуют отказ Австрии выслать дипломатов РФ

Австрия и еще восемь стран Евросоюза не стали высылать российских дипломатов. Политики Германии призвали к солидарности внутри ЕС.

Эльмар Брок

Эльмар Брок

Немецкие политики раскритиковали отказ Австрии выслать российских дипломатов. Все страны Европейского Союза должны действовать сообща, заявил в интервью газете Bild в четверг, 29 марта, член Христианско-демократического союза (ХДС), депутат Европарламента Эльмар Брок (Elmar Brok). "То, что Австрия настаивает на нейтралитете, - абсурдно, в конечном счете речь идет о солидарности со страной ЕС, в которой, очевидно, по приказу России совершена попытка отравления", - заявил политик.

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Еще один депутат Европейского парламента, член ХДС Дэвид Макаллистер (David McAllister) подчеркнул, что все государства Евросоюза, включая Австрию, должны продемонстрировать полную солидарность с Великобританией, сообщает агентство dpa.

После того как в Великобритании были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, российских дипломатов выслали власти 26 стран мира, в том числе 19 государств Евросоюза.

От этой меры отказалисьдевять государств ЕС: Австрия, Люксембург, Греция, Болгария, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Португалия. Канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил свое решение статусом "нейтральной страны" и желанием быть тем, кто "строит мосты между Востоком и Западом".

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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