Немецкие монастыри раскрывают двери

"День открытых монастырей" проводится в Германии уже во второй раз. В нем принимает участие более 230 обителей. Карту, на которой они отмечены, можно изучить на сайте акции - tag-der-offenen-klöster.de. На фотографии - монастырь Пресвятой Девы Марии в Кельне (St. Maria vom Frieden).

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Монастырь Люне и подворье Святого Николая под Люнебургом

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Достопримечательности пустоши Люнебургская пустошь раскинулась между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Вереск, луговые цветы, можжевельник... Помимо природных красот, здесь много памятников архитектуры Средних веков, например, полностью сохранившийся лепрозорий. По пути к нему мы также заглянем в монастырь и остановимся у деревенского… собора.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий В эпоху неолита Свое название пустошь получила от Люнебурга. Возникла она в эпоху неолита, когда древние леса в результате хозяйственной деятельности человека стали вытесняться полями и лугами. До начала XIX века пустоши были характерными ландшафтами северной части Германии, но позже их площадь существенно сократилась. Пустошь - место далеко не пустое…

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Женская обитель Монастырь Люне (Kloster Lüne) расположен всего в двух километрах от Люнебурга. За пару часов до захода солнца посетителей встречает хрестоматийная монастырская тишина. Туристов здесь бывает много, но сегодня уже все опустело. Эта женская обитель была основана в 1172 году. До Реформации принадлежала католическому Ордену Святого Бенедикта.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Готический памятник В первые два века своего существования монастырь несколько раз горел. В 1372 году его практически заново отстроили. Нынешние готические здания относятся к XV-XVI векам. Сохранилось все в отличном состоянии, так как жизнь в этих стенах не прекращалась, хотя обитель давно перестала быть католическим монастырем. Таким его в 1654 году увидел Матиас Мериан.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Протестантская вера Реформация, охватившая Северную Германию, не обошла монастырь стороной. Первая служба на немецком языке вместо латыни состоялась в 1528 году, но окончательно новую веру и правила здесь приняли только через тридцать с лишним лет. Самостоятельность монастырю удалось сохранятьдо начала XVIII века

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Для благородных девиц В 1711 году по распоряжению герцога Георга Ганноверского монастырь закрыли, а вместо него создали протестантский женский институт для незамужних дочерей из местных дворянских семей. Сам герцог, кстати сказать, через несколько лет станет первым представителем Ганноверской династии на британском троне - королем Георгом I.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Современный монастырь Сейчас обитель принадлежит евангелической женской общине во главе с аббатисой, то есть является своего рода протестантским монастырем, что не противоречит учению Лютера в современной его интерпретации. Первые такие общины появились в середине XIX века. Причиной их возникновения стали социальные и общественные проблемы в ходе индустриализации.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Протестантские обеты Сейчас в Германии действует около 120 евангелических орденских общин. Каждая третья живет по правилам, схожим с теми, которые действуют в католических монастырях, включая обеты бедности, целомудрия, послушания. Первое евангелическое сообщество со строгим уставом было основано в 1947 году в Дармштадте.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Экскурсии Помещения монастыря можно посетить только в рамках экскурсии. Гостей встречает зал с фонтаном, далее - обходная галерея с витражами XIV-XVII веков. Особый интерес представляют трапезная и кельи с настенными росписями, обустроенные после Реформации, а также монастырская церковь 1410 года с готическим алтарем и барочным органом.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Дополнительная информация Монастырь можно посетить с 1-го апреля по 15-е октября - во все дни недели кроме понедельника и Страстной пятницы. Экскурсии продолжительностью 75 минут начинаются в 10:30, 14:30 и 15:30. По воскресеньям и в праздники - в 11:30 и 14:30 и 15:30.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий При монастыре В 1995 году при монастыре открылся Текстильный музей. В экспозиции представлены произведения швейного искусства и рукоделья из его мастерской. При обители работает кафе, а в одном из фахверковых зданий расположен ресторан, правда, не с монастырской, а с итальянской кухней.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Собор без епископства Всего в шести километрах от монастыря Люне расположен Бардовик (Bardowick), около тысячи лет назад являвшийся одним из важнейших торговых центров Северной Германии. Бардовик должен был стать центром католического епископства. Здесь даже успели построить свой соборный храм - Bardowicker Dom.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Здесь был город Но этим планам не суждено было сбыться. Начало заката Бардовика положил Генрих Лев (Heinrich der Löwe), разрушивший этот город за непокорность в 1189 году. Не тронули только церковь и часовни. В XIV веке Бардовик называли деревней, а затем - местечком. При этом городские права он получил в 972 году, а периметр его земляного вала составлял когда-то 1700 на 750 метров.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Торговля Первое письменной упоминание Бардовика датировано вообще 795 годом. По одной из версий, его название происходит от племени лангобардов. В IX веке он стал главным центром торговли со славянами, форпостом их христианизации. Позже лодочники из Бардовика по реке Ильменау перевозили в Любек соль из Люнебурга, участвуя в экономической жизни Ганзейского союза.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Лепрозорий Именно в ганзейские времена в Бардовике появилась эта кирпичная готическая церквушка - храм при подворье Святого Николая, да и само подворье - St.-Nikolaihof. Расположено оно, скажем так, на отшибе, окружено лесом и производит впечатление просто райского тихого уголка даже на фоне общего спокойствия Люнебургской пустоши. Сначала здесь располагался лепрозорий, а затем - приют для бедных.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Уникальный памятник Лепрозорий принадлежал Люнебургу. Среди попечителей были члены городского совета и даже бургомистры. Первое упоминание датировано 1251 годом. Уникальность подворья в том, что оно сохранилось со всеми постройками и инфраструктурой. От других лепрозориев в Германии остались, в лучшем случае, церкви.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий У большой дороги Лепрозорий был богадельней, но богадельней самоокупаемой. Эти госпитали, по своему уставу и строгому распорядку напоминавшие монастыри, часто строили около важных дорог. В данном случае - возле водного пути по Ильменау и дороги из Любека через Гамбург во Франкфурт. Больные лепрой собирали подаяния с проходивших купцов, но это был не единственный источник доходов госпиталя.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Доходы и правила Лепрозорию принадлежали пахотные земли и пастбища, которые сдавались в аренду. Он также владел долями соляного промысла в Люнебурге. Больные лепрой жили по строгому распорядку, с общими трапезами и молитвами. Прокаженные не имели права без разрешения покидать территорию, а при поступлении в госпиталь давали обет воздержания.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Общежития Лепрозорий делился на мужскую и женскую половины. Массивный кирпичный дом с высокой крышей - Старое мужское общежитие 1316 года. Крыша сохранилась в оригинальном состоянии, как и само это средневековое здание. Небольшая фахверковая постройка слева - Новое мужское общежитие, возведенное в XVII веке, когда в бывшем лепрозории уже работал приют для бедных.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Пасторат В этом доме, построенном в 1672 году, находилась квартира пастора и жил органист. За ним расположено несколько одноэтажных зданий с комнатами для бедных. Свой социальный характер подворье Святого Николая сохранило и в наши дни. Квартиры сдаются по низким ценам нуждающимся, некоторые помещения используются для экуменических церковных проектов.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Переходный период Число больных лепрой в регионе стало сокращаться, начиная с XVI века. Болезнь постепенно перестала представлять угрозу для общества, а карантинный госпиталь получил новые функции. Причем, так сказать, в переходный период в его стенах проживали как больные лепрой, так и здоровые, но нуждавшиеся в приюте бедняки и пожилые люди.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Женская половина Самая поздняя постройка на территории бывшего лепрозория - Новое женское общежитие. Его возвели уже в эпоху барокко в 1721 году на месте старого здания. Расположено оно сразу за церковью. Вход в женское общежитие охраняет Горгона Медуза на замковом камне, а над ней высечен герб Люнебурга.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий История болезни Лепрозории в средневековой Германии можно было встретить повсюду. О большинстве сейчас напоминают лишь оставшиеся на картах названия, да отдельные сохранившиеся часовни. С отступлением болезни карантинные госпитали сначала пришли в запустение, а потом были снесены, чтобы поскорее забыть о проказе и страхах, которые вызывала эта опасная инфекция.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий Памятник Подворье Святого Николая дошло до наших дней без существенных перестроек и изменений благодаря тому, что находится оно в Бардовике, а принадлежало Люнебургу. О нем просто забыли, перестали интересоваться. Подворье включено в список охраняемых памятников. Автор: Максим Нелюбин



Как выглядит изнутри обитель монахинь-салезианок

Скрытая жизнь женского монастыря Опустевшие древние стены Почти девять веков просуществовал монастырь Бойерберг под Мюнхеном. Сначала он был мужским, затем – женским. В мае 2014 года, после смерти 90-летней настоятельницы, последние сестры-селизианки покинули Бойерберг, оставив обжитую веками обитель. Они удалились в католические дома престарелых. Средний возраст монахинь составлял около 80 лет...

Скрытая жизнь женского монастыря Место жительства На этой дощечке указано, на каком этаже и в какой комнате обитала каждая из сестер обители. Раз в году монахини менялись кельями. С одной стороны, это должно было вносить некоторое оживление в жизнь монастыря, с другой – символизировать отказ от мирских привычек. Сокращение "Sr" обозначает "sorella" – "сестра".

Скрытая жизнь женского монастыря Дни в трудах В лучшие времена в Бойерберге жизнь била ключом: при монастыре имелись школа-интернат для девочек, мастерская художественной росписи по дереву, пошивочная мастерская, пекарня. Но даже в последние годы престарелые сестры-салезианки неустанно трудились, занимаясь рукоделием.

Скрытая жизнь женского монастыря Уходящая культура Некогда искусство монастырских швей, кружевниц и вышивальщиц славилось и за пределами обители. В музеях до сих пор хранятся средневековые шедевры: церковные облачения, расшитые хоругви и покрывала. В Бойерберге есть уникальная возможность заглянуть в мастерскую монастырских швей.

Скрытая жизнь женского монастыря Припасы на зиму Монастырский сад и огород также возделывались монахинями до самого последнего времени. Разумеется, сад и огород были освященными, о защите плодов земли от града, заморозков и вредителей монахини молились "ответственным" за это святым. Вот только припасы остались невостребованными...

Скрытая жизнь женского монастыря Монастырская аптека Аптека при монастыре в Боейрберге была основана полтора столетия назад. Тогда это была единственная аптека в деревне. За прилавком стояли сестры, они же занимались изготовлением мазей и других снадобий. Весь аптечный инвентарь идеально сохранился.

Скрытая жизнь женского монастыря Распродажа монастырского имущества Покинутый сестрами монастырь "перешел на баланс" Мюнхенской епархии. Как будет использоваться здание с уникально сохранившимися интерьерами – неясно. Все лишнее – от распятий до постельного белья и посуды – продается в монастырском магазине.

Скрытая жизнь женского монастыря Монастырь Бойерберг. 1121-2014 Решено, что бывший монастырь не будет превращен ни в отель, ни в жилье класса "люкс", он останется пока музеем. Сегодня в монастырях Германии живут около 16 с половиной тысяч монахинь - в два раза меньше, чем еще двадцать лет назад... Автор: Анастасия Буцко



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