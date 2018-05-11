 Немецкие либералы спорят о необходимости снятия санкций против РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 11.05.2018
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Германия

Немецкие либералы спорят о необходимости снятия санкций против РФ

Заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубикки усомнился в эффективности штрафных мер против Кремля. По его мнению, штрафные меры должны быть "критически пересмотрены".

Вольфганг Кубикки

Вольфганг Кубикки

Санкции Запада против России следует "критично пересмотреть", считает заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki). Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу, 11 мая, накануне партийного съезда СвДП. По мнению Кубикки, штрафные меры не привели к ощутимым результатам в вопросах мирного урегулирования конфликта в Украине. Он не исключил возможности "дозированно" пойти навстречу Москве, чтобы активизировать мирный процесс.

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В руководстве партии позицию Кубикки не разделяют. В проекте резолюции партийного съезда говорится, что немецкие либералы поддерживают введенные в отношении РФ санкции. А в случае дальнейшего усиления напряженности в Украине санкции требуется ужесточить. В партии считают необходимым вести более тесный диалог с Россией, но в то же время четко обозначать свою позицию в этом вопросе.

Председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) исходит из того, что позиция Кубикки не получит поддержки большинства на партийном съезде, который состоится 12 и 13 мая, сообщает Reuters.

Кубикки уже не первый раз предлагает пересмотреть санкции против РФ. Похожее заявление он сделал в октябре 2017 после выборов в бундестаг. По его словам, наивно думать, что "Россия когда-нибудь вернет Крым, если санкции будут действовать достаточно долго". Тогда он потребовал от правительства Германии отказаться от "культуры санкций и вернуться к культуре диалога" с Москвой.

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