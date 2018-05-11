 Немецкие либералы выступили в поддержку санкций против России | Новости из Германии о Германии | DW | 13.05.2018
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Германия

Немецкие либералы выступили в поддержку санкций против России

Предложение зампредседателя СвДП о необходимости "критично пересмотреть" санкции Запада против РФ не нашло поддержки у однопартийцев. Большинство немецких либералов – за сохранение санкционных мер.

Голосование на съезде СвДП в Берлине

Голосование на съезде СвДП в Берлине

Свободная демократическая партия (СвДП) высказалась в поддержку санкций Запада против России. В ходе голосования, прошедшего в воскресенье, 13 мая, на съезде СвДП в Берлине подавляющее большинство делегатов выступило за сохранение санкционных мер в отношении РФ.

Контекст

Заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубикки усомнился в эффективности штрафных мер против Кремля. По его мнению, штрафные меры должны быть "критически пересмотрены". (11.05.2018)

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Инициатива зампредседателя СвДП Вольфганга Кубикки (Wolfgang Kubicki), призывавшего"критично пересмотреть" санкции Запада, привела к жестким дебатам внутри партии. В итоге предложение не нашло поддержки у большинства однопартийцев. 

Сохранить санкции и усилить диалог

В свою очередь, Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff), который также является замглавы Европарламента, призвал к сохранению санкций с одновременным усилением диалога с Москвой. По словам Ламбсдорфа , в 2014 году Евросоюз правильно отреагировал на аннексию Россией украинского Крыма. "В такой ситуации ни нытье, ни бряцанье оружием не является верным решением", - подчеркнул замглавы Европарламента. 

Съезд Свободной демократической партии (СвДП), прошедший на этих выходных в Берлине, стал первым с момента выборов в бундестаг. Помимо вопроса санкций в отношении России, делегаты также обсудили текущее руководство Ангелы Меркель (Angela Merkel), ухудшившиеся отношения с США и запланированный министерством финансов бюджет.

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    Автор: Ирина Филатова


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