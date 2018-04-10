 Немецкие дороги: правила, сервис, штрафы и другие особенности | Советы туристам в Германии | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Туристу на заметку

Немецкие дороги: правила, сервис, штрафы и другие особенности

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.

Автобан А100 в Берлине

В этом досье собраны публикации, посвященные немецким дорогам и тем, кто по ним передвигается. Если вас интересуют какие-то вопросы, на которые вы здесь не смогли найти ответа, пишите нам в редакцию - предлагайте темы, на которые мы постараемся ответить в новых материалах туристической рубрики "По Германии".

Автобаны

Что делать, если на автобане сломалась машина

Эти правила в Германии изучают в автошколах, но многие рано или поздно о них забывают.  

Вечная тема - пробки

"Жестяные лавины" (Blechlawinen) - так немцы образно называют пробки и дорожные заторы.  

По встречке

Кто такие "водители-призраки" и что советует немецкая полиция?  

Что делать, если вы попали в аварию на автобане

Что нужно знать водителям, попавшим в аварию на скоростной трассе.  

Кто такие гафферы и как с ними бороться

На автобанах аварии случаются реже, чем на других дорогах, но часто имеют тяжелые последствия.  

Придорожные храмы

В Германии насчитывается около четырех десятков церквей на автобанах - Autobahnkirchen.  

Права и штрафы

Превышение и наказание

За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше 2 млн водителей  

Как паркуются немцы

Как в Германии наказывают тех, кто нарушает правила парковки?  

8 фактов о водительских правах в Германии

Как стать автомобилистом в Германии? Об особенностях обучения в немецкой автошколе.  

Пешеходы

Немецкой зебре - 65 лет

О каких правилах нужно помнить водителям, пешеходам и другим участникам движения?  

Необычные пешеходные светофоры в Германии

Каких персонажей можно повстречать на немецких перекрестках?  

Велосипедисты

10 правил для велосипедистов, в которые трудно поверить

Для велосипедистов в Германии ПДД порой запутаннее, чем для автолюбителей.  

На работу на велосипеде

Как добираются немцы в офис и что они видят по дороге?  

Топ-10 велосипедных маршрутов по Германии

Представляем самые популярные велосипедные маршруты в Германии.  

Автобусы

Права пассажиров рейсовых автобусов

Ограничения на междугороднее автобусное сообщение отменили в Германии лишь в 2013 году.  

Сервис

Десять советов тем, кто берет в Европе машину напрокат

На что рекомендуют обращать внимание немецкие эксперты.  

Также по теме

Unfall

На немецком автобане: от аварии не зарекайся 05.02.2018

Что нужно знать водителям, попавшим в аварию на скоростной трассе. Правила поведения после ДТП на автобане в Германии.

BdT Symbolbild Warndreieck

Что делать, если на немецком автобане сломалась машина 16.01.2018

Эти правила в Германии изучают в автошколах, но многие рано или поздно о них забывают, из-за чего попадают в опасные для жизни ситуации, а также подвергают опасности других.

Zwei Tote bei Unfall auf A3 bei Montabaur

Гафферы - новый бич немецких автобанов 29.01.2018

На автобанах аварии случаются реже, чем на других дорогах, но часто имеют более тяжелые последствия.

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера