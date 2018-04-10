Немецкие дороги: правила, сервис, штрафы и другие особенности

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.
В этом досье собраны публикации, посвященные немецким дорогам и тем, кто по ним передвигается. Если вас интересуют какие-то вопросы, на которые вы здесь не смогли найти ответа, пишите нам в редакцию - предлагайте темы, на которые мы постараемся ответить в новых материалах туристической рубрики "По Германии".
Эти правила в Германии изучают в автошколах, но многие рано или поздно о них забывают.
"Жестяные лавины" (Blechlawinen) - так немцы образно называют пробки и дорожные заторы.
Что нужно знать водителям, попавшим в аварию на скоростной трассе.
На автобанах аварии случаются реже, чем на других дорогах, но часто имеют тяжелые последствия.
За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше 2 млн водителей
О каких правилах нужно помнить водителям, пешеходам и другим участникам движения?
Для велосипедистов в Германии ПДД порой запутаннее, чем для автолюбителей.