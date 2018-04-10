Немецкие дороги: правила, сервис, штрафы и другие особенности

В этом досье собраны публикации, посвященные немецким дорогам и тем, кто по ним передвигается. Если вас интересуют какие-то вопросы, на которые вы здесь не смогли найти ответа, пишите нам в редакцию - предлагайте темы, на которые мы постараемся ответить в новых материалах туристической рубрики "По Германии".