 Немецкие гондольеры открыли новый сезон | Кадр дня | DW | 26.03.2018
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Кадр за кадром

Немецкие гондольеры открыли новый сезон

Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Сейчас здешние лодочники торжественно отпраздновали начало нового туристического сезона.

Шпревальд

Ежегодно в отелях этого региона останавливаются более 700 тысяч человек. В среднем каждый гость проводит здесь два с половиной дня. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок по каналам "Немецкой Венеции" является обязательной частью туристической программы. "Лес на реке Шпрее" - Шпревальд - имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

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    Примерно в ста километрах к юго-востоку от Потсдама расположен лесной регион Шпревальд. "Немецкая Венеция" на реке Шпрее имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Регион богат пойменными лугами и каналами. По этим каналам местные жители сами передвигаются на лодках и катают на них туристов. На фото - здешние тыквы, однако особую славу имеют шпревальдские соленые огурцы и квашеная капуста.

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    Храмы из валунов

    В Бранденбурге сохранилось много церквей из ледниковых валунов. Эти камни собирали на полях, чтобы в обработанном или необработанном виде использовать для возведения таких деревенских храмов. Отсюда происходит их немецкое название - Feldsteinkirchen. Большинство построено в XIII веке. Эта фотография сделана в бранденбургской деревне Гютерфельде.

  • Ратцдорф

    Достопримечательности Бранденбурга

    Вдоль Одера и Нейсе

    По Бранденбургу удобно путешествовать на велосипедах. Популярностью, например, пользуется 630-километровый маршрут вдоль рек Одер и Нейсе (Oder-Neiße-Radweg). Он берет начало около истока Нейсе (Лужицка-Ниса) в Чехии и проходит вдоль германо-польской границы до балтийского острова Узедом.

  • Нидерфинов

    Достопримечательности Бранденбурга

    Судоподъемник в Нидерфинове

    Среди бранденбургских памятников инженерно-технического искусства следует упомянуть судоподъемник в Нидерфинове. Он был сдан в эксплуатацию в 1934 году и сейчас является старейшим таким сооружением в Германии. Ежегодно его посещает более 250 тысяч человек. Судовой лифт находится на канале, соединяющем реки Одер и Хафель. Разница высот составляет здесь 36 метров.

  • Коринский монастырь

    Достопримечательности Бранденбурга

    Коринский монастырь

    Храм из валунов мы уже увидели. Теперь посмотрим на памятник кирпичной готики - Коринский монастырь, расположенный около города Эберсвальде. Это аббатство ордена цистерцианцев было заложено в 1258 году и распущено в середине XVI века во времена Реформации. Сейчас используется для культурных мероприятий. Здесь, например, проходит фестиваль "Коринское музыкальное лето".

  • Франкфурт-на-Одере

    Достопримечательности Бранденбурга

    Франкфурт-на-Одере

    В Германии, как известно, есть два Франкфурта: гессенский - на Майне, бранденбургской - на Одере. Восточногерманский Франкфурт находится на границе с Польшей, куда можно перейти по мосту, попав в город Слубице. Сам Франкфурт часто называют "Городом Клейста". Немецкий драматург и поэт Генрих фон Клейст родился здесь в 1777 году.

    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


Уникальный парк на озере Ванзе под Берлином

  • Открытка 1910 года

    Павлиний остров

    "Прусский рай" - так когда-то прозвали этот уединенный уголок посреди озера Ванзе, которое образует под Берлином река Хафель. От центра немецкой столицы до этого места - около 20 километров, от центра Потсдама - пять. Павлиний остров входит в число прусских дворцов и парков, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На открытке 1910 года изображен замок, построенный здесь в конце XVIII века.

  • Павлиний остров

    Павлиний остров

    Любознательных посетителей начали пускать на Павлиний остров в 1821 году. Долгое время в большинстве своем это были состоятельные жители Берлина, так как добраться сюда в те времена было непросто - карету или лодку позволить себе мог не каждый. Доступ был открыт три дня в неделю и только в том случае, если на острове отсутствовали члены королевской семьи, для которых он был своего рода дачей.

  • Паром Луиза

    Павлиний остров

    Современным туристам и любителям отдохнуть на природе куда проще. До парома, носящего имя прусской королевы Луизы, можно доехать на берлинском автобусе номер 218 от метро "Theodor-Heuss-Platz" или железнодорожной станции "S-Bahnhof Wannsee". Для тех, кто путешествует на машине, есть небольшая парковка в лесу около пристани. Плата за посещение острова входит в стоимость переправы - 4 евро.

  • Открытка 1929 года

    Павлиний остров

    Обратите внимание на название улицы, ведущей к острову. Никольская дорога (Nikolskoer Weg) названа в честь царя Николая I, женой которого в 1817 году стала прусская принцесса Шарлотта - дочь Фридриха Вильгельма III (1770-1840) и Луизы. Принцесса посещала остров в детстве и позже со своим супругом. Чтобы радовать гостей, здесь даже построили такую русскую горку, которая, увы, не сохранилась.

  • Литография 1825 года

    Павлиний остров

    Никольская дорога, кстати, проходит мимо еще одной достопримечательности, напоминающей о династических связях Гогенцоллернов и Романовых, - этой русской избы, возведенной на берегу озера в 1819 году в честь королевского зятя и будущего царя - тогдашнего великого князя Николая Павловича. Она сохранилась, в ней сейчас расположен ресторан, а здесь изба изображена на литографии 1825 года.

  • Замок на Павлиньем острове

    Павлиний остров

    Паром курсирует каждые 15 минут. Сходим на берег и начинаем прогулку. "Павлиноостровский замок" (Schloss Pfaueninsel) находится в двух шагах. Доступ открыт для групповых экскурсий, билеты на которые продают в киоске около пристани. Если до начала еще есть время, можно подождать, заглянув в соседний розарий - первый розарий, созданный в Пруссии. Он был заложен в 1820-х годах Петером Йозефом Ленне.

  • Вильгельмина Лихтенау, 1776 год

    Павлиний остров

    История замка тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау - любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797), прозванной "прусской Помпадур". Их первые свидания проходили как раз на этом острове, но замка тогда здесь еще не было - остров был диким и заброшенным местом. Он идеально подходил для романтических встреч вдали от посторонних глаз.

  • Замок на Павлиньем острове

    Павлиний остров

    Фридрих Вильгельм II - племянник Фридриха Великого. Вильгельмина Энке - дочь армейского трубача, которой через несколько десятилетий король пожалует графский титул. Первого из пятерых детей от тогдашнего кронпринца она родила в 15-летнем возрасте. Считается, что этот замок прусский монарх решил построить в память о романтических моментах юности.

  • Замок на Павлиньем острове

    Павлиний остров

    Летний замок также предназначался для отдыха во время прогулок по озерам, которыми изобилуют эти окрестности Берлина и Потсдама. Внешне он должен был напоминать развалины римской виллы, а примером для строителей, как предполагается, послужил рисунок, сделанный где-то на острове Капри. Возведен замок из дерева, поэтому чем-то похож на декорацию, но внутри все отделали и обставили по-королевски.

  • Павлины на Павлиньем острове

    Павлиний остров

    Однако, где искать павлинов!? Скорее всего, сначала вы их услышите, а потом увидите, если пути пересекутся, так как многие из них разгуливают здесь сами по себе на полной свободе. Эти вольные павлины регулярно навещают своих родственников разных окрасов, в том числе, белых, живущих в круглом павильоне в центре острова. Последуйте их примеру.

  • Замок на Павлиньем острове

    Павлиний остров

    На острове были найдены браслеты бронзового века, а также следы славянского поселения, однако интересующий нас период начался во второй половине XVII века, когда сюда завезли… кроликов. Убежать они не могли, плодились и размножались сотнями, принося казне бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма I (1620-1688) по двести талеров в год. В те времена остров прозвали Кроличьим.

  • Озеро Ванзе

    Павлиний остров

    В 1685 году он был передан придворному алхимику Йоханнесу Кункелю, которому поручили наладить производство стекла в тогдашнем курфюршестве Бранденбург, экономику которого нужно было восстанавливать после Тридцатилетней войны. Здесь он создал рецепт рубинового стекла, а также занимался разными экспериментами, в которых иногда участвовал и сам Фридрих Вильгельм I, приезжавший из Потсдама.

  • Фонтан на Павлиньем острове

    Павлиний остров

    В 1689 году лаборатория Кункеля сгорела. За год до этого на трон взошел новый бранденбургский курфюрст - будущий первый король Пруссии Фридрих I. Он алхимику не благоволил и даже потребовал от него вернуть казне 8000 талеров за невыполненные обещания. В 1692 году Кункель уехал в Швецию, где добился большого успеха, а об острове при дворе примерно на сто лет забудут.

  • Фридрих Вильгельм II

    Павлиний остров

    В 1760-х годах остров стал служить местом свиданий для племянника Фридриха II Великого - кронпринца Фридриха Вильгельма и Вильгельмины Энке. В 1786 году кронпринц взошел на престол и стал прусским королем Фридрихом Вильгельмом II. Дочь армейского трубача будет играть роль фаворитки вплоть до его смерти в 1797 году, несмотря на другие связи монарха - брачные и внебрачные.

  • Карта Павилиньего острова, 1810 год

    Павлиний остров

    Их отношения будут длиться более 30 лет. Считается, что Вильгельмина Энке оказала значительное влияние на планы парка на Павлиньем острове. Создать его король задумал еще в 1793 году - в качестве продолжения Нового сада, расположенного в Потсдаме на берегу Святого озера. В 1787-1792 годах он построил там свой Мраморный дворец - памятник раннего классицизма.

  • Старый дуб

    Павлиний остров

    При закладке ландшафтного парка было решено сохранить около 300 древних дубов, росших на острове. Замок, который мы уже видели, был возведен на западной оконечности. В восточной части, где расположены луга, при Фридрихе Вильгельме II построили молочное подворье (Meierei).

  • Молочное подворье

    Павлиний остров

    Подворью придали вид руин готического монастыря. В этом здании на первом этаже перерабатывали молоко, а на втором обустроили банкетный зал. Рядом расположен хлев, в котором держали и до сих пор держат домашних животных, а под крышей выводят птенцов ласточки. Кстати, рассказывают, что король даже сам доил здесь коров. По соседству сейчас можно увидеть пасущихся буйволов.

  • Молочное подворье, 1885 год

    Павлиний остров

    Так подворье выглядело в 1885 году. При Фридрихе Вильгельме II на острове также построили две пристани. Одну - для королевской семьи, другую - для прочих посетителей и грузов. Тогда же здесь появились фонтаны, здание кухни, ледник в пирамиде, кегельбан, домик кастеляна и вольер для павлинов. В 1797 году, когда все это было завершено, король умер, а его метресса была вынуждена покинуть двор.

  • Молочное подворье
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    Павлиний остров

    На трон взошел Фридрих Вильгельм III. Вместе со своей супругой Луизой и детьми он посещал остров в летние месяцы, но Луизе здесь не очень нравилось. Замок казался королеве слишком тесным. В 1810 году Луиза скончалась из-за последствий тифа. Об этих временах и оккупации Пруссии наполеоновскими войсками мы подробно рассказывали в серии репортажей из русской колонии Александровка в Потсдаме.

  • Иллюстрация 1896 года

    Павлиний остров

    На этой иллюстрации королевская семья показана на Павлиньем острове в довоенные годы. После изгнания Наполеона и наступления мира овдовевший Фридрих Вильгельм III стал уделять ему особое внимание. Это место напоминало ему о счастливых временах с Луизой. В память о королеве на острове построили павильон с колоннами. В это же время в 1820-х годах здесь начали осуществлять планы Петера Йозефа Ленне.

  • Павлиний остров

    Павлиний остров

    Позже Ленне займет должность генерального директора всех прусских садов, войдет в историю как выдающийся ландшафтный архитектор и создатель типа открытого пейзажного парка. В эти годы на острове появился зверинец, среди обитателей которого были обезьяны, львы, кенгуру, бурый медведь и олени. Всего здесь держали до 850 животных.

  • Открытка 1927 года

    Павлиний остров

    Через несколько лет после смерти Фридриха Вильгельма III, скончавшегося в 1840 году, зверей перевезут в Берлин, где как раз будет создаваться первый в Германии зоопарк, а они составят его основу. При этом короле на острове также построили большую тропическую оранжерею, но в 1880 году она сгорела и не была восстановлена. В свою очередь, здание с этой открытки 1927 года на острове сохранилось…

  • Кавалерский дом

    Павлиний остров

    Так называемый Кавалерский дом (Kavaliershaus) предназначался для придворных, чиновников и гостей, а сейчас в нем живут сотрудники музейно-паркового управления. Дом построили в 1804 году, а через 20 лет расширили - дополнили готическим зданием из Гданьска, которое там хотели снести, но вместо этого разобрали и перевезли под Берлин.

  • Бетонный желудь

    Павлиний остров

    С ноября по февраль паром начинает ходить в 10 утра, в остальные месяцы - на час раньше. Заканчивает в разное время - в зависимости от времени года. Летом на острове работает небольшое кафе. Впрочем, нагуляв аппетит, будет трудно пройти мимо трактира "У Павлиньего острова", поджидающего гостей на обратном пути сразу за переправой.

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Как развозят почту по "Немецкой Венеции"

"Немецкой Венецией" называют регион Шпревальд в Бранденбурге. Многочисленные здешние каналы используют для транспортировки пассажиров и грузов на специальных лодках-плоскодонках.  

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Павлиний остров  