Немецкие гондольеры открыли новый сезон | Кадр дня | DW | 26.03.2018

Павлиний остров

Любознательных посетителей начали пускать на Павлиний остров в 1821 году. Долгое время в большинстве своем это были состоятельные жители Берлина, так как добраться сюда в те времена было непросто - карету или лодку позволить себе мог не каждый. Доступ был открыт три дня в неделю и только в том случае, если на острове отсутствовали члены королевской семьи, для которых он был своего рода дачей.