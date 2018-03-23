Немецкие гондольеры открыли новый сезон | Кадр дня | DW | 26.03.2018

Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Сейчас здешние лодочники торжественно отпраздновали начало нового туристического сезона.
Ежегодно в отелях этого региона останавливаются более 700 тысяч человек. В среднем каждый гость проводит здесь два с половиной дня. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок по каналам "Немецкой Венеции" является обязательной частью туристической программы. "Лес на реке Шпрее" - Шпревальд - имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
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"Немецкой Венецией" называют регион Шпревальд в Бранденбурге. Многочисленные здешние каналы используют для транспортировки пассажиров и грузов на специальных лодках-плоскодонках.
Эта фотография агентства dpa была сделана в деревне Леде (Lehde) около бранденбургского города Люббенау. Здесь находится музей под открытым небом.
В эти дни октября в Шпревальде начали производство квашеной капусты нынешнего сезона.
Шпревальд или Шпреевальд, то есть "лес на реке Шпрее", находится в Бранденбурге недалеко от Берлина.