 Немецкие врачи потребовали от Меркель налога на сахар | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

Немецкие врачи потребовали от Меркель налога на сахар

В открытом письме 2 тысячи медиков призвали канцлера ФРГ вслед за Великобританией ввести акциз на лимонады, вызывающие диабет и ожирение. Часть экспертов идею не поддерживает.

Стаканы с лимонадами и кучка кусков сахара

С сахаром надо бороться как с табаком: комплексными законодательными мерами на государственном уровне, включая акцизы и запреты на адресованную детям рекламу. Иначе эпидемию таких болезней, как ожирение и диабет, не остановить. Таков основной посыл пятистраничного открытого письма канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel), министрам ее правительства и лидерам партий, обнародованного в Берлине 2 мая.

Сначала - доклад про Coca-Cola, теперь - открытое письмо

Письмо подписали свыше 1300 детских врачей, 222 диабетолога и 58 профессоров-медиков. К тому же его коллективно поддержали 15 объединений медицинских работников и больничных касс. Инициаторами выступили Профессиональная ассоциация детских и подростковых врачей (BVKJ), Немецкое общество диабетологов (DDG) и берлинская неправительственная организация Foodwatch, занимающаяся защитой прав потребителей в сфере продуктов питания.

Обложка доклада организации Foodwatch о вредности продукции компании Coca-Cola

Обложка доклада организации Foodwatch о вредности продукции компании Coca-Cola

За месяц до этого, 4 апреля, Foodwatch представила в Берлине 100-страничное исследование под названием "Coca-Cola-Report",  в котором утверждает, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков из-за своей "безответственной маркетинговой и лоббистской деятельности" несет "решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет 2-го типа".    

DW уже тогда предсказывала, что после этой презентации в Германии начнется новый виток борьбы против злоупотребления сахаром и особенно сахаросодержащими безалкогольными напитками.

Теперь уже нет сомнений, что речь идет о целой кампании и что возглавит ее именно Foodwatch. Во всяком случае, открытое письмо канцлеру и правительству практически дословно повторяет важнейшие требования организации. Среди них - введение на уровне всего Евросоюза маркировки в виде "светофора", где красным цветом обозначались бы продукты питания с чрезмерным содержанием сахара, жира и соли, а также внедрение по всей Германии рекомендованных учеными минимальных стандартов питания в детсадах и школах.

Требование последовать примеру Великобритании

Однако двумя главными требованиями (сформулированными в письме в виде просьбы) являются введение в Германии налога на сладкие напитки, а также ограничение направленной на детей рекламы продуктов "с несбалансированным составом питательных веществ". Предлагается, в частности, запретить использовать в маркетинге популярные у детской аудитории фигуры из комиксов или прилагать к упаковкам подобных "нездоровых" продуктов бесплатные игрушки.

Английское слово налоги, написанное сахарным песком

Налог на сахар в Великобритании и Ирландии вступил в силу 6 апреля 2018 года

Что же касается налога на сахар, то немецкие врачи прямо предлагают следовать английскому примеру. Напомним: месяц назад, 6 апреля, в Великобритании (и одновременно в Ирландии, что часто упускают из виду) начал действовать налог на сладкие газированные напитки. Говорить о том, способствовала ли эта фискальная мера оздоровлению населения, пока, естественно, рано. Но один положительный эффект уже достигнут.

Чтобы не платить акциз, взимаемый с лимонадов, содержащих более 5 граммов сахара на 100 миллилитров, многие производители заранее снизили его содержание в своей продукции. Так, в "Фанте" британского разлива содержится теперь не 6,9 граммов сахара, как раньше, а 4,6 грамма, указывает Foodwatch. Для сравнения: в Германии компания Coca-Cola добавляет в этот классический апельсиновый лимонад примерно 9 граммов сахара.

Аналогия между борьбой с сахаром и с курением

Казалось бы, вывод очевиден: немецким законодателям тоже следует ввести аналогичный налог, чтобы во имя здоровья потребителей заставить производителей сократить использование сахара. Тем более, что по такому пути уже пошел целый ряд других стран, например Франция и Португалия, Мексика и Чили, Шри-Ланка и Вьетнам. Однако немецкие эксперты, присматривающиеся, прежде всего, к опыту стран Евросоюза, расходятся в оценке целесообразности подобного налога. 

Эккарт фон Хиршхаузен

Эккарт фон Хиршхаузен может стать лицом кампании за введение налога на сахар в Германии

К решительным сторонникам его введения относится Томас Фишбах (Thomas Fischbach), президент ассоциации педиатров BVKJ. "В то время, как многие другие страны в Европе в борьбе против неправильного питания детей и подростков предъявляют требования к пищевой промышленности, федеральное правительство продолжает делать ставку на добровольные договоренности с отраслью и на программы просвещения в области питания. Это ошибочная стратегия", - заявил он на презентации открытого письма в Берлине.

Известный немецкий врач, писатель и шоумен Эккарт фон Хиршхаузен (Eckart von Hirschhausen) на той же пресс-конференции провел аналогию между борьбой с сахаром и борьбой с курением: "Кто-нибудь переживает из-за отсутствия курильщиков в ресторанах? Я нет". И свободная рыночная экономика, по его словам, от запретов на курение вовсе не пострадала. "Здоровье - это сочетание личной ответственности, просвещения и общественных правил", а потому самое время вводить "действенный налог на сахар", считает Эккарт фон Хиршхаузен, чьи лекции про здоровый и счастливый образ жизни собирают в Германии огромные залы, а книги становятся бестселлерами.

Экономисты и социологи высказывают сомнения

Однако далеко не все немецкие эксперты столь безоговорочно поддерживают идею налога на сахар. Экономист Зильке Тиле (Silke Thiele), изучающая действие подобных фискальных мер в Институте пищевой промышленности и потребления (IFE) при Кильском университете, приводит пример введенного в Дании осенью 2011 года налога на жирную пищу.

Какао без сахара

Меняющийся спрос заставляет производителей разрабатывать продукты без сахара, например, какао

Вызванный им рост цен привел, среди прочего, к тому, что менее обеспеченные слои населения стали чаще покупать у дискаунтеров более дешевые и, соответственно, менее полезные продукты питания. Не случайно налог отменили уже к концу 2012 году. Недостатком введенного в Великобритании налога Зильке Тиле считает то, что под него подпадает только сахар, в результате производители теперь активно используют сахарозаменители. "Это нежелательный эффект, ведь задача состоит в том, чтобы снизить спрос вообще на сладкое", - подчеркивает эксперт.

Бернард Браун (Bernard Braun) из института социальных исследований Socium при Бременском университете критикует налог на сахар как единичную меру. Одним лишь таким налогом ожирение и диабет не остановить, но он ударит по карману потребителей и усилит зависимость здорового образа жизни от готовности или способности людей тратить больше денег на еду.

Налог будет введен в ближайшие три года?

Ученый призывает прибегать не столько к фискальным мерам, сколько законодательно вводить, как это делается и с другими ингридиентами, максимально допустимые нормы содержания сахара в широком ассортименте продуктов питания, зачастую совсем даже не сладких, как, например, кетчуп.

Контекст

Диетологи предостерегают от чрезмерного употребления сладких напитков, потому что они вредны. Но мы продолжаем пить лимонад. Помогут ли нам сбросить вес законодатели? (20.09.2016)

В начале 2018 года продажи акцизного табака в Германии снизились, что ведет к падению бюджетных доходов. При этом, по статистике, употребление сигарет в последний год выросло на 1,1%. (17.04.2018)

"Счастье редко приходит в одиночку" - так называется бестселлер одного из самых популярных юмористов Германии, врача и шоумена Эккарта фон Хиршхаузена (Eckart von Hirschhausen). Его главная тема - поиски счастья. (27.01.2012)

Можно обязать производителей наглядно показывать, сколько сахара содержится в их продукции, можно даже потребовать от них информировать о вредных последствиях злоупотребления сладким по примеру того, как это делается теперь на пачках сигарет, считает Бернард Браун.       

Правительство ФРГ на открытое письмо медиков пока официально не отреагировало. Позиция ряда членов кабинета и, в частности, министра питания и сельского хозяйства ФРГ Юлии Клёкнер (Julia Klöckner) от ХДС, партии Ангелы Меркель, сводится к тому, что государству следует не предписывать населению, что оно должно или не должно есть, а усиленно пропагандировать здоровую пищу и в целом здоровый образ жизни. 

Однако в нынешнюю правительственную коалицию вместе с блоком ХДС/ХСС входят и социал-демократы. Эксперт их парламентской фракции по вопросам здравоохранения Сабине Диттмар (Sabine Dittmar) заявила 3 мая, что налог на сахар является "очень даже подходящим инструментом" и сослалась на исследования в Мексике, согласно которым, по ее словам, такая мера помогает в борьбе с излишним весом.

Раскритиковав министерство питания за стремление "затормозить процесс", представительница социал-демократов с большой долей уверенности предположила, что налог на сахар все-таки будет введен в Германии, причем бундестагом нынешнего созыва. Иными словами: в ближайшие три года.

Стотрите также:

  • Кусочек сахара

    Горькие факты о сахаре

    Одно из самых опасных последствий злоупотребления сахаром и продуктами, его содержащими (например конфетами, шоколадом и пирожными), - диабет. Это эндокринное заболевание врачи обычно так и называют: сахарный диабет. Сегодня в мире почти 200 миллионов людей, страдающих диабетом. Больные с тяжелой формой нуждаются в постоянных инъкцих инсулина.

  • Зависимость

    Горькие факты о сахаре

    Нередко наш мозг реагирует на сахар примерно так же, как на алкоголь и другие вещества, способные вызывать зависимость. Попробуйте несколько дней полностью воздержаться от сладкого! Это, наверняка, будет непросто.

  • Разные виды сахара

    Горькие факты о сахаре

    Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с сахаром: коричневый сахар "здоровее" белого рафинада, более полезен для организма. Увы, это не так. Скажем, в 100 граммах и того, и другого вида сахара - 400 килокалорий, для зубов одинаково вредны и белый, и коричневый. Короче говоря, "оба хуже".

  • Ожирение

    Горькие факты о сахаре

    Сахар наш организм усваивает в два раза, а иногда и в пять раз быстрее крахмала, превращая его в жиры. Это значит, что сладостями мы буквально подкармливаем наши жировые клетки. Люди, которые едят много сладкого, нередко страдают от избыточного веса. Кроме того, в жиры наша печень перерабатывает и фруктозу, что может привести к сахарному диабету.

  • Быстрое старение

    Горькие факты о сахаре

    У любителей сладкого кожа стареет быстрее. Чрезмерное употребление сахара вызывает реакцию организма, которую называют гликированием. Это "засахаривание" кожных тканей. Молекулы сахара приклеиваются к коллагеновым волокнам, которые теряют при этом естественную эластичность и способность выводить шлаки и яды из организма, что ведет к ускорению процесса старения клеток.

  • Болезнь Альцгеймера

    Горькие факты о сахаре

    Многочисленные исследования немецких ученых подтверждают, что излишнее употребление сахара повышает и риск заболевания болезнью Альцгеймера. Высокие показатели содержания сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом могут стать виновниками и нейродегенеративных заболеваний.

  • Агрессивность

    Горькие факты о сахаре

    Любители сладкого склонны быстрее впадать в агрессию. Известно, что симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей и подростков усиливаются от употребления сахара. Они становятся беспокойными, менее концентрированными и на любые мелочи реагируют более агрессивно.

  • Кишечная флора

    Горькие факты о сахаре

    Здоровая микрофлора кишечника защищает желудочно-кишечный тракт от влияния вредоносных бактерий и оказывает всяческую поддержку пищеварительному процессу. Чем больше сахара попадает в кишечник, тем легче непрошенные "гости" могут в нем размножаться. Грибки и паразиты обожают сахар! Особенно сandida albicans имеет обыкновение досаждать нам, провоцируя пресловутое "расстройство желудка".

  • Иммунитет

    Горькие факты о сахаре

    Излишний сахар отягощает работу иммунной системы, отвечающей за борьбу с возбудителями различных заболеваний. Вскоре после излишней порции сладкого наш иммунитет функционирует на 40 процентов слабее, и мы рискуем "поймать" какое-нибудь воспаление. Ведь сахар поглощает и столь необходимый нам витамин С.

    Автор: Марита Бринкман, Инга Ваннер


Смотреть видео 03:36

Сладости и гадости - главные тренды на ярмарке в Кельне

Контекст

Горькие факты о сахаре

Сахар - это же так сладко! И, к сожалению, очень вредно, подчеркивают специалисты. Сладостей в мире сегодня едят все больше, а с ними прибавляются и вес, и проблемы со здоровьем.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сладости и гадости - главные тренды на ярмарке в Кельне  

Протеиновое пиво и бицепс за 20 минут  

Как дорого человечеству обходится курение  

Также по теме

Foodwatch Coca-Cola-Report

Борьба против сахара: 100 страниц обвинений в адрес Coca-Cola 07.04.2018

Доклад организации Foodwatch указал на вину лимонада в ожирении и диабете, предъявил 5 требований властям Германии и дал старт новой кампании за здоровый образ жизни.

Самые читаемые сегодня

Евросоюз осудил реакцию российских властей на акции протеста 5 мая

В Брюсселе указали на необходимость соблюдения фундаментальных прав, закрепленных в конституции. (05.05.2018)  

Не как в Армении: как Москва митинговала против нового срока Путина

Перед инаугурацией Владимира Путина тысячи митингующих вышли на акцию Алексея Навального в Москве. Сотни участников, включая самого Навального, задержали. Репортаж DW. (05.05.2018)  

США отменили торговые преференции на ряд украинских товаров

Власти США приостановили действие торговых преференции на 155 украинских товаров. Причина - недостаточные усилия правительства в Киеве по охране интеллектуальной собственности. (06.05.2018)  

Новости

Правительство РФ предложило штрафовать за оборот санкционных товаров

Уничтожение санкционных продуктов в России (фото из архива)

Внесенные в Госдуму поправки предусматривают штрафы до 100 тысяч рублей за перевозку и хранение санкционных товаров и сделки с ними. Приобретение для личных нужд караться не будет.  

В Лубмине начато строительство немецкого участка "Северного потока - 2"

Подготовка к запуску Северного потока -2 в Лубмине

Работы начались, хотя еще не все страны дали разрешение на сооружение газопровода. В компании Nord Stream, однако, уверены, что все разрешения будут получены.  

Попавшая под санкции "Ренова" ищет помощи правительства

Виктор Вексельберг

"Ренова" Виктора Вексельберга отправила запрос на крупные госзаказы, рефинансирование своих западных кредитов, а также введение новых пошлин для своих конкурентов.  

Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке

Model 3 компании Tesla

Tesla по итогам первого финансового квартала 2018 года понесла 710 млн долларов убытков. Однако рост оборота компании превзошел все ожидания.  

Контекст

Немецкие врачи потребовали от Меркель налога на сахар 06.05.2018

Стаканы с лимонадами и кучка кусков сахара

В открытом письме 2 тысячи медиков призвали канцлера ФРГ вслед за Великобританией ввести акциз на лимонады, вызывающие диабет и ожирение. Часть экспертов идею не поддерживает.  

Четвертый срок Владимира Путина: чего ждут в Германии 04.05.2018

Владимир Путин в Кремле

Немецкие эксперты опасаются роста экономических проблем в России, конфликтов Москвы со странами-соседями и усиления контроля над обществом в ходе четвертого президентского срока Путина.  

Новый бюджет Евросоюза: деньги только тем, кто соблюдает правила? 02.05.2018

Купюры на фоне флага ЕС

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой.  

Комментарий: ЕС не должен поддаваться на уловки Трампа 01.05.2018

Президент США Дональд Трамп и логотип его телевизионного шоу Кандидат

Дональд Трамп решил продлить спор о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий еще на месяц. Евросоюзу не следует идти на поводу у американского президента, считает Бернд Ригерт.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно