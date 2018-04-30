 Немецкие ведьмы готовятся к Вальпургиевой ночи | Кадр дня | DW | 30.04.2018
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Кадр за кадром

Немецкие ведьмы готовятся к Вальпургиевой ночи

По легенде, в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на гору Броккен, расположенную в Гарце. Традиционные костюмированные шествия в этом регионе собирают десятки тысяч туристов.

Куклы ведьм в Гарце

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  • Ведьма в Гарце

    Времена года в Гарце

    Весной в конце апреля на гору Броккен в немецком Гарце, чтобы отметить Вальпургиеву ночь, каждый год слетаются ведьмы. Во всяком случае, если верить легенде, увековеченной в "Фаусте" Гёте. Броккен (1141 м) - самая высокая точка горного региона Гарц, находящегося сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Взглянем на его красоты в разные времена года.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    На метлах туристы летать пока не научились, поэтому для подъема на Броккен предпочитают пользоваться 19-километровой железной дорогой, проложенной от Вернигероде более ста лет назад. Brockenbahn - не единственная узкоколейка Гарца. Их протяженность здесь составляет 140 километров. Многие были построены для обслуживания рудников и других предприятий горной отрасли.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    Около 10 процентов территории Гарца занимает крупнейший национальный лесной парк Германии - Nationalpark Harz. В 2015 году регион вошел в рейтинг ста самых популярных мест страны среди иностранных туристов. Зимой сюда охотно едут покататься на лыжах, летом - любители походов. Впрочем, Гарц богат разными достопримечательностями, интересен круглый год и не только для приверженцев активного отдыха.

  • Хассельфельд

    Времена года в Гарце

    Среди экзотических мероприятий зимнего времени - гонки на собачьих упряжках. Эти увлекательные соревнования проходят в городе Хассельфельде (Hasselfeldt). Здесь расположен тематический парк отдыха и развлечений в стиле Дикого Запада - Pullman City Harz.

  • Альтенау

    Времена года в Гарце

    Пасхальные костры (Osterfeuer, Ostermeiler) - давняя традиция, сохранившаяся во многих регионах Германии. Первое письменное упоминание датировано 1559 годом. Эта фотография сделана во время такого праздника в Верхнем Гарце около нижнесаксонского курорта Альтенау (Altenau). В Гарце пасхальные костры складывают из хвороста и зеленых еловых веток. Зажигают их вечером в Великую субботу.

  • Воробьиный сыч

    Времена года в Гарце

    Познакомимся с некоторыми обитателями здешних лесов. Воробьиный сыч - самая маленькая сова в Германии. Находится под строгой охраной государства. Гарц - одно из мест, где они встречаются чаще всего. Среди других его пернатых жителей - филины, соколы-сапсаны, красные коршуны, пестрые и черные дятлы, сойки и горные трясогузки. Между тем, уже в самом разгаре весна…

  • Вернигероде

    Времена года в Гарце

    Чтобы принять участие в праздновании первомайской Вальпургиевой ночи, подниматься на вершину Броккена нет необходимости, да и места на всех не хватит. Это событие каждый год привлекает в Гарц десятки тысяч туристов со всей страны. Спрос определяет предложение, поэтому шабаши проводят повсюду. Например, в городе Вернигероде - кстати сказать, известном своими фахверковыми домами.

  • Танне

    Времена года в Гарце

    Каждый год в воскресенье перед праздником Вознесения Господня, в Гарце проходят традиционные народные гуляния, посвященные первому выгону стад на летние пастбища. Особой известностью среди них пользуются праздники в районах Танне (Tanne) и Ширке (Schierke). В Гарце разводят свою особенную красную породу коров (Harzer Rotvieh), очень старую и хорошо приспособленную к горным условиям.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    Броккенские ветреницы или анемоны (Brockenanemonen) в горном ботаническом саду Гарца. Он был заложен на Броккене в 1890 году. Сейчас в нем насчитывается около 1800 видов растений, характерных, например, для альпийских регионов Швейцарии. Сад открыт с мая по середину октября. Ежегодно его посещает около 6,5 тысяч человек.

  • Пейзаж 1854 года Георга Генриха Крола

    Времена года в Гарце

    Природой региона восхищались многие поколения путешественников и художников. Автор этого пейзажа 1854 года - Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola). Он был так очарован красотами Гарца, что на некоторое время даже поселился здесь. В 1828 году художник снял квартиру в городе Ильзенбурге (Ilsenburg), а затем обустроил мастерскую в замке Вернигероде - по приглашению его знатного владельца.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    Характерная черта ландшафтов - густой тенистый лес, что особенно нравится любителям походов. Среди деревьев преобладают буки, ясени, скальные дубы, рябины и клены. Недра Гарца богаты полезными ископаемыми. Горнодобывающие промыслы появились здесь еще в Средние века. В доиндустриальную эпоху, то есть до изобретения паровых машин и электричества, для привода разных механизмов использовали воду.

  • Водное хозяйство Верхнего Гарца

    Времена года в Гарце

    В XVI-XIX веках для подачи воды на рудники в Гарце создали специальную систему. Она состояла из 107 прудов, 300 километров канав и многочисленных подземных каналов. Водное хозяйство Верхнего Гарца (Oberharzer Wasserregal) принадлежит к числу крупнейших таких исторических памятников в мире. В 2010 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Брокен

    Времена года в Гарце

    Наслаждаясь ландшафтными красотами Гарца, отметим, что в список объектов Всемирного наследия также включены находящиеся по соседству город Гослар (Goslar) и рудник Раммельсберг (Rammelsberg), куда обязательно стоит заглянуть. Эти достопримечательности находятся в Нижней Саксонии, а Водное хозяйство Верхнего Гарца - в Саксонии-Анхальт.

  • Беннекенштайн

    Времена года в Гарце

    В список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попала следующая региональная традиция Гарца, уходящая корнями в XV век. Речь идет о соревнованиях певчих птиц, вернее - зябликов (Finkenmanöver). Сейчас этим хобби в регионе увлекается около 50 человек, но раньше оно имело здесь очень широкое распространение. Фотография была сделана во время птичьего певческого турнира в Беннекенштайне.

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    С другими народными традициями и культурой Гарца можно познакомиться на одном из фольклорных праздников, проходящих в разных его местах. Среди них - фестиваль в День Святой Троицы на горе Польстерберг (Polsterberg), праздник роз в Бад-Лаутерберге (Bad Lauterberg) и праздник горных луговых цветов на курорте Санкт-Андреасберг (Sankt Andreasberg).

  • Вегелебен

    Времена года в Гарце

    Лето подходит к концу - время заготовки сена. Снимок сделан в один из последних дней августа в окрестностях города Вегелебена (Wegeleben), расположенного в предгорьях Гарца в земле Саксония-Анхальт.

  • Зезен

    Времена года в Гарце

    Любителям средневековой романтики придется по душе фестиваль Sehusafest, проходящий в первые выходные сентября в нижнесаксонском городе Зезене (Seesen). Он считается самым большим историческим праздником такого рода в Северной Германии. Число костюмированных участников превышает тысячу человек. Каждый год он привлекает более 20 тысяч посетителей.

  • Тале

    Времена года в Гарце

    Осенняя пора в Гарце. На вершину этой 400-метровой гранитной скалы Roßtrappe, в переводе - "Конский след", можно добраться на подъемнике, дойти пешком или доехать на машине. Расположена она в окрестностях города Тале (Thale). Название связанно с легендой о королевской дочери, спасавшейся от преследования великана. На месте, где конь принцессы прыгнул со скалы, до сих пор виден след его копыта…

  • Гарц

    Времена года в Гарце

    "Чертова стена" (Teufelsmauer) - цепь песчаных скал протяженностью около 20 километров на северной границе Гарца. С этими местами связано много легенд, поэтому еще в середине XIX века скалы взяли под охрану, запретив заготовку песчаника. В 1936 году один из участков был объявлен заповедной зоной - одной из старейших в Германии, а в 2006 году их включили в список важнейших немецких геотопов.

  • Национальный парк Гарц

    Времена года в Гарце

    В Национальном парке Гарц в 2000 году приступили к осуществлению программы по возвращению в дикую природу региона рысей, полностью истребленных здесь в 1818 году. За первые шесть лет в лес было выпущено в общей сложности 24 хищника. Сейчас их число, как предполагают эксперты, возросло до полутора сотен, что уже заметили местные охотники. Из-за рысей они все чаще остаются без добычи.

  • Благородные олени

    Времена года в Гарце

    Впрочем, это не касается благородных оленей. Из-за потепления климата и других изменений в экологической системе их популяция в Гарце за десять лет удвоилась. В 2015 году власти решили уменьшить их число, по меньшей мере, на 2,5 тысячи и выдали лицензии на отстрел. Правда, такие масштабы вызвали критику местных охотников, заявивших о необходимости более гуманного отношения к животным.

  • Водохранилище на реке Зёзе

    Времена года в Гарце

    Туманный октябрь. Водохранилище на реке Зёзе (Söse) около города Остероде (Osterode) в нижнесаксонской части Гарца. Плотину возвели в начале 1930-х годов. По берегу проложен 9-километровый прогулочный маршрут, а в самом водохранилище разрешено ловить рыбу.

  • Хассельфельд

    Времена года в Гарце

    Выжигание древесного угля - давняя традиция Гарца. Профессия углежога - одна из древнейших ремесленных профессий. Увидеть, как они работали, можно в музее под открытым небом Harzköhlerei Stemberghaus в городе Хассельфельде. Древесный уголь был необходим для обработки металлов и производства стекла. В XVII веке объем его производства в этом регионе достигал 30 тысяч кубических метров ежегодно.

  • Вернигероде

    Времена года в Гарце

    Во время нашего путешествия по Гарцу мы уже несколько раз упоминали город Вернигероде. Прощаясь с регионом, взглянем на него в один из туманных осенних вечеров с высоты здешнего замка - того самого, в котором снимался фильм "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским.

    Автор: Максим Нелюбин


Праздники в Германии весной

  • Гамбург

    Весенние народные праздники в Германии

    Гамбург

    Об осенних народных гуляниях в Германии, самое массовое из которых - мюнхенский Октоберфест, мы уже рассказывали. Пришло время весенних. Многие из них приурочены к Пасхе, но далеко не все. Народный праздник Гамбургский собор (Hamburger Dom) проводится на берегах Эльбы трижды в год: осенью, весной и летом. На Весеннем соборе за месяц (23.03-22.04.2018) бывают более двух миллионов посетителей.

  • Мюнхен

    Весенние народные праздники в Германии

    Мюнхен

    Очередной Мюнхенский весенний праздник (Münchner Frühlingsfest) пройдет в 2018 году с 20 апреля по 6 мая. Традиция насчитывает более полувека. Как и Октоберфест, праздник проводится на Терезином лугу (Theresienwiese). Еще несколько весенних праздников организуют в других районах города и окрестностях Мюнхена, например, в районе Трудеринг (Truderinger Festwoche, 04.05-13.05).

  • Штутгарт

    Весенние народные праздники в Германии

    Штутгарт

    Массовый весенний праздник проходит также в столице Баден-Вюртемберга - Штутгарте. Место проведения - Канштатский луг (Cannstatter Wasen). За три недели его посещают около 1,5 миллиона гостей (Stuttgarter Frühlingsfest, 21.04-13.05).

  • Вердер (Хафель)

    Весенние народные праздники в Германии

    Вердер

    Следующий праздник проводится под Берлином в бранденбургском городе Вердер на реке Хафель и также относится к числу крупнейших в Германии. Впервые такой Праздник цветения деревьев (Baumblütenfest in Werder, 28.04-06.05) состоялся здесь в 1879 году по инициативе владельцев фруктовых садов, которыми славится этот регион.

  • Нюрнберг

    Весенние народные праздники в Германии

    Нюрнберг

    В Нюрнберге, втором по численности населения городе Баварии, большие народные праздники устраивают и весной, и осенью. Первый провели в 1826 году в честь баварского короля Людвига I. Количество посетителей Весеннего праздника в Нюрнберге (Nürnberger Frühlingsfest, 31.03-15.04) составляет около 1,9 миллиона человек.

  • Кельн

    Весенние народные праздники в Германии

    Кельн

    Посетители этого народного гуляния могут, катаясь на карусели, качелях и колесе обозрения, наслаждаться видом Кельнского собора и панорамой Старого города. Аттракционы располагаются на противоположном берегу Рейна в районе Дойц (Kölner Frühlingsvolksfest, 31.03-15.04). Праздник привлекает около миллиона человек.

  • Аугсбург

    Весенние народные праздники в Германии

    Аугсбург

    Дважды в год в Аугсбурге проходит самый большой народный праздник баварской Швабии - Augsburger Plärrer. Весенний приурочен к Пасхе (Osterplärrer, 01.04-15.04). Название, кстати, происходит от немецкого слова "Geplärre" (крики, шум). Одно из своих стихотворений посвятил этому празднику родившийся в Аугсбурге знаменитый немецкий поэт и драматург Бертольт Брехт: "Das Plärrerlied".

  • Пряничные сердца - традиционные сувениры народных праздников в Германии

    Весенние народные праздники в Германии

    Бремен

    Встречать весну с бременскими музыкантами! Здесь в это время тоже проходит большой пасхальный праздник (Osterwiese Bremen, 23.03-08.04). В Страстную пятницу он закрыт (30.03). Число посетителей - около миллиона человек. Впервые состоялся в 1928 году, то есть значительно моложе здешнего традиционного осеннего гулянья - "Свободного рынка" (Bremer Freimark), ведущего свою историю с 1035 года.

  • Ганновер

    Весенние народные праздники в Германии

    Ганновер

    Весенний народный праздник в Ганновере (Frühlingsfest Hannover, 31.03-22.04) - крупнейший в Нижней Саксонии. По пятницам его организаторы устраивают для посетителей тематические фейерверки.

  • Майское дерево

    Весенние народные праздники в Германии

    Оснабрюк

    Один из последних больших весенних праздников проходит почти в начале лета: Майская неделя (Maiwoche, 10.05-21.05) в Оснабрюке. В это время на нескольких сценах в центре города организуют музыкальные концерты. Число посетителей и зрителей составляет ежегодно около 600 тысяч человек. На фото: символ весны в Германии - "майское дерево" (Maibaum).

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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Традиционный парад состоялся в воскресенье, 21 мая, перед праздником Вознесения Господня. В этом году в нем участвовали более 20 наряженных коров и пастухов.  

Зимняя сказка в Гарце

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Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии.  

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