Немецкие ведьмы готовятся к Вальпургиевой ночи

По легенде, в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на гору Броккен, расположенную в Гарце. Традиционные костюмированные шествия в этом регионе собирают десятки тысяч туристов.
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Вечеринки под названием Tanz in den Mai в Германии - лишь один из способов отметить 1 мая. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
В некоторых регионах Германии майские деревья устанавливают в ночь на первое мая как символ плодородия или признание в любви. DW рассказывает о необычной традиции.
Традиционный парад состоялся в воскресенье, 21 мая, перед праздником Вознесения Господня. В этом году в нем участвовали более 20 наряженных коров и пастухов.