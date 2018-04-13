 Немецкие березки | Кадр дня | DW | 15.04.2018
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Кадр за кадром

Немецкие березки

Эта фотография была сделана около курорта Бад-Бухау в земле Баден-Вюртемберг, где для прогулок по здешнему живописному болоту проложены такие деревянные мостки.

Баден-Вюртемберг

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    Кто рано встает, тот может сделать в Берлине такую фотографию Бранденбургских ворот. Их строительство было завершено в 1791 году. В 1793 году на воротах установили квадригу - античную двухколесную колесницу с четырьмя конями, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала дочь Зевса - Эйрена.

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    Природа - самый лучший художник. Использует цветы вместо красок. Эта фотография была сделана в конце июня в районе Одер-Шпрее немецкой федеральной земли Бранденбург.

  • Франкфурте-на-Майне. Июль 2017

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    "Ich liebe dich", - такое признание в любви можно было увидеть на только что убранном пшеничном поле около баварского города Боген в августе 2017 года.

  • Монастырь Банц. Июнь 2017

    Немецкие ландшафты - 2017

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  • Замок Гогенцоллерн. Октябрь 2017

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  • Дрезден. Ноябрь 2017

    Немецкие ландшафты - 2017

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  • Тюбинген. Ноябрь 2017

    Немецкие ландшафты - 2017

    Белеет лебедь одинокий

    Туманное озеро ранним ноябрьским утром. Эта фотография была сделана в городе Тюбингене в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.

  • Берлин. Декабрь 2017

    Немецкие ландшафты - 2017

    Берлинский автобан

    Федеральный автобан A 100 в декабре. Это главная городская автомагистраль немецкой столицы. По интенсивности движения он входит в число самых загруженных немецких трасс.

    Автор: Максим Нелюбин


10 причин любить Баден-Вюртемберг

  • Штутгарт

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    Штутгарт

    "Мы можем все, кроме литературного немецкого", - так звучит самоироничный слоган, используемый в имиджевых кампаниях Баден-Вюртемберга: "Wir können alles - außer Hochdeutsch". Местных жителей, действительно, можно смело считать патриотами своих диалектов. Баден-Вюртемберг славится своими ландшафтами, кухней и достопримечательностями. Знакомство начнем со столицы этой федеральной земли - Штутгарта.

  • Музей Mercedes-Benz в Штутгарте

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    Сделано в Баден-Вюртемберге

    Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.

  • Фрайбургский собор

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    В регионе Брайсгау на границе со Шварцвальдом находится город Фрайбург, где особого внимания заслуживают готический собор и уютные улочки в историческом центре. Главную башню собора часто называют самой красивой башней христианства, цитируя слова одного известного искусствоведа. Фрайбург также считается экологической столицей Германии, благодаря многочисленным проектам по охране окружающей среды.

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    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


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Немецкие ландшафты - 2017  

Достопримечательности Баден-Вюртемберга  