Немецкие березки

Эта фотография была сделана около курорта Бад-Бухау в земле Баден-Вюртемберг, где для прогулок по здешнему живописному болоту проложены такие деревянные мостки.
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Эта фотография сделана на Нойштедском болоте в Нижней Саксонии. Для туристов здесь проложена специальная деревянная дорожка, которую после зимы сейчас готовят вновь открыть для прогулок.
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