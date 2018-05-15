Немецкая разведка получила "Новичок" еще в 1990-х годах

Нервно-паралитический яд "Новичок" оказался в распоряжении западных спецслужб благодаря тайной спецоперации немецкой Федеральной разведывательной службы BND, проведенной в первой половине 1990-х годов. Об этом в среду, 16 мая, сообщил немецкий еженедельник Die Zeit, который вместе с коллегами из газеты Süddeutsche Zeitung, а также медиакомпаний WDR и NDR провел журналистское расследование.

По данным источников немецких журналистов, сотрудничающий с BND российский ученый предложил немецкой разведке достать образец "Новичка" в обмен на предоставление ему и его семье вида на жительство в ФРГ. Это предложение вызвало противоречивую реакцию немецких властей - Германия только в 1990 году добилась вывода из страны американских запасов химического оружия и не желала быть причастной к разработке или изучению такого оружия. Именно поэтому полученный образец "Новичка" подвергся анализу в шведской лаборатории. Немецкая разведка получила из Швеции исключительно его формулу.

Германия передала формулу "Новичка" другим разведкам

По указанию тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl), Германия передала формулу "Новичка" дружественным разведслужбам, в том числе британской и американской. В некоторых странах НАТО было произведено небольшое количество "Новичка" для разработки средств противодействия этому яду. Чтобы не подвергать опасности хорошие отношения с правительством Бориса Ельцина, эта операция не была предана огласке. Ученый, передавший Германии яд, выехал в Германию и некоторое время жил под охраной бундесвера.

17 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения "Новичка" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Министр обороны Чехии Карла Шлехтова тогда заявила, что ее страна не причастна к созданию отравляющего вещества группы "Новичок", а подобные заявления абсурдны. 26 марта чешский президент Милош Земан поручил контрразведке проверить версию о возможном производстве в стране таких веществ и затем признал, что такие факты имели место.

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