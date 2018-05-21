 Немецкая прокуратура настаивает на выдаче Пучдемона Испании | Новости из Германии о Германии | DW | 22.05.2018
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Германия

Немецкая прокуратура настаивает на выдаче Пучдемона Испании

Генпрокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн изучила новые сведения, полученные от испанских властей, и готовит документы для выдачи Пучдемона Испании, в том числе по обвинению в мятеже.

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн намерена добиваться выдачи бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Испании. Экстрадиция каталонского политика будет оправданной в том числе по обвинению в организации мятежа, говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник, 22 мая. Генпрокуратура готовит документы для выдачи Пучдемона, отмечается далее.

Контекст

Карлес Пучдемон на свободе. Суд в Шлезвиг-Гольштейне отверг обвинение в организации мятежа как основание для его экстрадиции в Испанию. Это фатальное решение, считает Кристоф Хассельбах. (07.04.2018)

Отклонив запрос Мадрида об экстрадиции, суд сослался на формальную ошибку. Пучдемон назвал решение "хорошей новостью". (16.05.2018)

Ранее власти Испании предоставили Германии новые сведения, в том числе видеозаписи, на которых показаны насильственные действия против испанских полицейских, совершенные в Каталонии во время референдума о независимости. "Беспорядки достигли такого размаха, что прокуратура исходит из того, что выдача допустима и по обвинению в мятеже", - отмечается в заявлении генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна.

Генпрокуратура также обратилась 22 мая в суд Шлезвиг-Гольштейна с ходатайством о повторном заключении Пучдемона под стражу. Однако его отклонили, поскольку судьи не усмотрели "повышенной опасности побега" политика, сообщила пресс-секретарь суда.

Ранее суд постановил, что Пучдемон не может быть выдан Испании по обвинению в мятеже: по немецким законам, действия сепаратистов не наказуемы, так как не были насильственными. Пучдемон 25 марта был задержан в Германии. Вскоре после этого его отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время политик находится в Берлине и обязан еженедельно отмечаться в полиции.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


 

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Контекст

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