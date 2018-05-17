Немецкая полиция борется с гомофобией

В берлинской полиции уже около двадцати пяти лет существует отдел, занимающийся расследованиями правонарушений и преступлений, совершенными на почве гомофобии. Несколько лет назад и в прокуратуре Берлина появилась должность уполномоченного по делам сексуальных меньшинств, к которому геи и лесбиянки могут обращаться за консультациями по телефону или прийти на прием для доверительного разговора. Есть в Германии и другие организации, объединившиеся для борьбы с гомофобией. Какие именно - можно узнать на специально созданном сайте.

Полиция "поменяла ориентацию"

Почему столичные органы правопорядка специально занялись этой проблематикой? Этот вопрос я задал руководителю Берлинской организации сексуальных меньшинств (LSVD) Йоргу Штайнеру (Jörg Steiner).



"Парадоксально и отрадно, что организация, которая еще в прошлом от имени государства преследовала гомосексуалов, сегодня сама, так сказать, поменяла ориентацию и встала на их сторону, защищая их законные права", - с некоторой долей иронии подчеркнул в интервью DW Йорг Штайнер.



При этом он заметил, что в работу по борьбе с гомофобией, которую проводит берлинская полиция, вовлечены открытые геи и лесбиянки из числа ее сотрудников. При этом полиции и прокуратуре иногда приходится заниматься и расследованиями фактов проявления гомофобии со стороны самих полицейских. "Иными словами, геи и лесбиянки могут обратиться за помощью полиции даже в случаях, если сами ее сотрудники отнеслись к ним предвзято или оскорбили из-за их сексуальной ориентации", - уточнил Штайнер.

Представители сексуальных меньшинств, работающие в полиции Берлина и Бранденбурга, еще в 1995 году объединились в общественную организацию VelsPol Berlin-Brandenburg (Союз геев и лесбиянок полиции Берлина и Бранденбурга). Цель этой организации - разъяснительная и интеграционная работа, прежде всего, внутри самих правоохранительных органов, а также поддержка жертв гомофобии.

У полицейских нетрадиционной сексуальной ориентации есть свой сайт. В Союз геев и лесбиянок полиции входит около ста человек. Здесь и молодые сотрудники и полицейские высокого ранга. Каждый год они участвуют в гей-параде в немецкой столице.

Комиссар полиции Марко Клингберг (в центре) со своими коллегами во время гей-парада в Берлине

Несколько лет назад в Берлине стартовал проект по борьбе с гомофобией - Союз по защите радуги (Regenbogenschutzkreis). Инициатива возникла в районе Шёнеберг, в котором много гей-баров, ресторанов, клубов. Но и там гомосексуалы нередко подвергаются насилию со стороны гомофобов. Проект объединил 40 учреждений: школы, молодежные объединения, театры, фирмы, магазины, клубы, которые могут взять под защиту тех, кого преследуют по сексуальным признакам. Это значит, что любой может найти защиту там, где на двери висит радужная эмблема участников этого проекта.

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