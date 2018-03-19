 Немецкая дорога сказок: по следам Красной Шапочки и братьев Гримм | Фоторепортажи о Германии | DW | 19.03.2018
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Фоторепортажи

Немецкая дорога сказок: по следам Красной Шапочки и братьев Гримм

Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.

  • Красная Шапочка. Иллюстрация начала XX века

    Немецкая дорога сказок

    Братья Гримм

    "В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

  • Гравюра XIX века

    Немецкая дорога сказок

    Мир сказок, мифов и легенд

    Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

  • Ханау

    Немецкая дорога сказок

    Ханау

    Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник установлен в центре города на Рыночной площади.

  • Штайнау

    Немецкая дорога сказок

    Штайнау

    В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

  • Марбург

    Немецкая дорога сказок

    Марбург

    В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad).

  • Кассель

    Немецкая дорога сказок

    Кассель

    В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt).

  • Замок Ханштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Ханштайн

    Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

  • Замок Людвигштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Людвигштайн

    По соседству находится еще одна средневековая достопримечательность - замок Людвигштайн, построенный в 1415 году. В начале прошлого века внимание на него обратили основатели молодежной группы "Вандерфогель" ("Перелетные птицы"), положившей начало одноименному культурно-образовательному и туристическому движению. Они восстановили замок. Сейчас в нем работает молодежная турбаза.

  • Хессиш-Лихтенау

    Немецкая дорога сказок

    Хессиш-Лихтенау

    В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

  • Гёттинген

    Немецкая дорога сказок

    Гёттинген

    Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

  • Сабабург

    Немецкая дорога сказок

    Сабабург

    Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

  • Гамельн

    Немецкая дорога сказок

    Гамельн

    Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

  • Альсфельд

    Немецкая дорога сказок

    Альсфельд

    Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

  • Бремен

    Немецкая дорога сказок

    Бремен

    Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Красная Шапочка. Иллюстрация начала XX века

    Немецкая дорога сказок

    Братья Гримм

    "В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

  • Гравюра XIX века

    Немецкая дорога сказок

    Мир сказок, мифов и легенд

    Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

  • Ханау

    Немецкая дорога сказок

    Ханау

    Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник установлен в центре города на Рыночной площади.

  • Штайнау

    Немецкая дорога сказок

    Штайнау

    В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

  • Марбург

    Немецкая дорога сказок

    Марбург

    В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad).

  • Кассель

    Немецкая дорога сказок

    Кассель

    В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt).

  • Замок Ханштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Ханштайн

    Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

  • Замок Людвигштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Людвигштайн

    По соседству находится еще одна средневековая достопримечательность - замок Людвигштайн, построенный в 1415 году. В начале прошлого века внимание на него обратили основатели молодежной группы "Вандерфогель" ("Перелетные птицы"), положившей начало одноименному культурно-образовательному и туристическому движению. Они восстановили замок. Сейчас в нем работает молодежная турбаза.

  • Хессиш-Лихтенау

    Немецкая дорога сказок

    Хессиш-Лихтенау

    В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

  • Гёттинген

    Немецкая дорога сказок

    Гёттинген

    Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

  • Сабабург

    Немецкая дорога сказок

    Сабабург

    Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

  • Гамельн

    Немецкая дорога сказок

    Гамельн

    Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

  • Альсфельд

    Немецкая дорога сказок

    Альсфельд

    Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

  • Бремен

    Немецкая дорога сказок

    Бремен

    Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
По следам Гамельнского крысолова 

  • Часы на Доме торжеств

    От Крысолова до Ренессанса

    Представление начинается!

    Все дороги в городе Гамельн ведут к этому каменному зданию - Дому торжеств, построенному в стиле Везерского ренессанса. Трижды в день (13:05, 15:35, 17:35) под звон колоколов на его фасаде разыгрывается механический кукольный спектакль, рассказывающий легенду, ради которой сюда приезжают туристы со всего мира - историю Гамельнского крысолова.

  • Колокола на фасаде Дома торжеств

    От Крысолова до Ренессанса

    Hochzeitshaus - Дом торжеств

    Еще два раза в день колокола выступают, так сказать, с сольными концертами - в 09:35 исполняют мелодию "Песни Крысолова", а в 11:35 играют "Песню реки Везер". В антрактах гостей города иногда развлекают самодеятельные уличные музыканты - с дудочками и в соответствующих костюмах. На золото они не рассчитывают, но паре звонких монет будут рады.

  • Церковный шпиль и макет Старого города

    От Крысолова до Ренессанса

    Город на Везере

    События, о которых повествует история про Гамельнского крысолова, произошли в городе более семи столетий назад. Окончательно легенда сформировалась в конце Средних веков, а широкую известность получила во времена немецкого Романтизма в XIX веке , благодаря Ахиму фон Арниму, Клеменсу Брентано и братьям Гримм.

  • Уличный музыкант

    От Крысолова до Ренессанса

    Мелодия для флейты

    Герой легенды в 1284 году с помощью своей волшебной дудочки избавил город от нашествия крыс. Словно загипнотизированные, они пошли за ним в реку, где утонули. Однако денег, обещанных за услугу, странствующий крысолов так и не получил. В отместку он увел из Гамельна всех детей, также воспользовавшись магической силой.

  • Вывеска ресторана ''Крысиный кувшин''

    От Крысолова до Ренессанса

    Крысы - двигатель торговли

    Крысы и крысоловы поджидают гостей города на каждом углу, но отвращения и страха не вызывают. Они всячески содействуют оборотам туристического бизнеса и прочим поступлениям в бюджет. Отобедав в одном из ресторанов с крысиными следами в названиях, на память можно купить вполне съедобную хлебную крысу, ликер "Крысиный киллер", кофе "Крысолов", не говоря о стандартных майках и канцелярских товарах.

  • В сувенирном магазине

    От Крысолова до Ренессанса

    На здоровье!

    Пожалуй, только в Гамельне потребление "Крысиного яда" не влечет за собой смертельных последствий... Впрочем, творческий подход к разным химическим субстанциям имеет в городе давние традиции. Именно здесь, например, долгое время держал аптеку Фридрих Сертюрнер, в 1804 году открывший морфин.

  • Улочка в Старом городе

    От Крысолова до Ренессанса

    Место действия

    Жители Гамельна бережно относятся к традициям и истории своего города. Около сотни человек входят в театральное сообщество, вот уже много десятилетий организующее спектакли про Гамельнского крысолова, бесплатно для всех желающих их увидеть здесь под открытым небом. Не удивляйтесь, если летним воскресеньем тишину этих улочек перед вами нарушит шествие с участием крыс, детей и сказочного дудочника…

  • Старый город

    От Крысолова до Ренессанса

    Эпохи и стили

    Гамельнский крысолов - главный, но не единственный повод для посещения города. В начале XVI - середине XVII веков он был одним из центров особого регионального архитектурного стиля - Везерского ренессанса. Хорошо сохранились здесь и памятники других эпох, например, Рыночная церковь Святого Николая (Marktkirche St. Nicolai), построенная в готическом XIII веке. Как раз ее башню мы уже видели…

  • Дом Демптера

    От Крысолова до Ренессанса

    Дом Демптера

    Прямо напротив церкви Святого Николая расположен этот фахверковый дом с богато украшенным ренессансным фасадом - Dempterhaus. Он считается одним из самых красивых зданий Гамельна. Нынешний облик дом получил в 1608 году, когда его приобрел купец Тобиас фон Демптер. Итальянская скульптура в нише с ракушкой относится к более позднему периоду - XIX столетию, а установили ее здесь в прошлом веке.

  • Резные украшения фасада

    От Крысолова до Ренессанса

    В последний момент

    Купец Тобиас фон Демптер целых 35 лет был членом городского совета, 15 раз избирался бургомистром. Во время Тридцатилетней войны он спас Гамельн от сожжения, приказ о котором уже почти отдал командовавший католическими войсками фельдмаршал Иоганн фон Тилли после раскрытия заговора со стороны горожан. Демптер в последний момент смог смягчить его гнев.

  • Cкульптура Лукреции

    От Крысолова до Ренессанса

    Лукреция и семь добродетелей

    Еще один выдающийся образец ренессансного стиля - Дом Ляйста (Leist-Haus), строительство которого было завершено в 1589 году. Сегодня в нем находится Городской краеведческий музей. Фасад украшают барельефы, изображающие семь христианских добродетелей - целомудрие, умеренность, справедливость, щедрость, надежду, смирение и веру, а также в арке - скульптура Лукреции.

  • Символические изображения добродетелей

    От Крысолова до Ренессанса

    На все случаи

    Дом городского патриция Герда Ляйста находится на главной пешеходной улице города - Osterstraße, как раз по которой, согласно легенде, дети ушли из Гамельна вслед за крысоловом. Помимо добродетелей фасад украшают так называемые маскароны - головы-талисманы, призванные защищать его жильцов от завистников и бед - голода, болезней, наводнений, пожаров, неурожаев…

  • Дом каноника

    От Крысолова до Ренессанса

    Широкий фасад

    Так называемый Дом каноника (Stiftsherrenhaus) выходит на улицу Osterstraße не узкой головной, а широкой боковой стороной, что подчеркивает высокое благосостояние его заказчика. Это здание возвели в 1558 году для Фридриха Попендика. Никакого отношения к духовному сану он не имел, то есть каноником не являлся, а был успешным торговцем и бургомистром города…

  • Резные фигуры на фасаде дома

    От Крысолова до Ренессанса

    Библейские истории

    Свое название дом получил от жителей города из-за многочисленных библейских фигур, украшающих фасад. Помимо Бога Отца, Иисуса Христа и Апостолов, среди них можно найти Каина и Авеля, Самсона, царя Давида…

  • Резные фигуры на фасаде дома

    От Крысолова до Ренессанса

    Резьба по дереву

    Рядом с ними на фасаде также изображены античные планетарные боги, например, Марс и Венера. Сегодня Дом каноника соединен крытым переходом с Домом Ляйста. В нем также размещены помещения городского музея.

  • default

    От Крысолова до Ренессанса

    Крысолов и его история

    Основная часть постоянной экспозиции музея посвящена истории Гамельнского крысолова. Особое внимание уделено юбилеям, отмечавшимся в 1884 и 1934 годах, а также роли этого персонажа в рекламе и городском маркетинге. Подробнее о версиях возникновения легенды и ее месте в мировой литературе читайте в нашей туристической рубрике "Окно в Германию".

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Туристические маршруты

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Романтическая дорога

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.  

Гамельн

По следам Гамельнского крысолова

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Чтобы осмотреть главные достопримечательности, достаточно одного дня, но уютные улочки, спокойная атмосфера и красивые пейзажи приглашают задержаться подольше.  

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.  

Храм Святой Елизаветы - самая ранняя готическая церковь в Германии

Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, считается самым ранним чисто готическим храмом в Германии.  

Кто хотел уничтожить мощи Святой Елизаветы?

Эта католическая святая была канонизирована в 1235 году. До начала Реформации мощи Святой Елизаветы находились в Марбурге.  

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Немецкая дорога сказок

600 километров по следам братьев Гримм - от Ханау до Бремена. (19.03.2018)  

От Крысолова до Ренессанса  

Ссылки в интернете

www.deutsche-maerchenstrasse.com

Немецкая дорога сказок. Официальный сайт туристического маршрута

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