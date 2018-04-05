Нелегальные перевозчики людей широко используют Facebook и WhatsApp

Социальная сеть Facebook и связанный с ней мессенджер WhatsApp широко используются нелегальными перевозчиками людей на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом в четверг, 5 апреля, передает AFP, ссылаясь на пресс-секретаря Международной организации по миграции (МОМ) Леонарда Дойла.

По словам Дойла, отличающиеся особой брутальностью группировки предпочитают крупнейшую в мире соцсеть и один из самых популярных мессенджеров для распространения информации о предлагаемых услугах среди потенциальных клиентов, а также организации рейсов по перевозке мигрантов. На деле преступники нередко используют мигрантов, подвергают насилию и берут в заложники, чтобы шантажом выманивать деньги у их родственников, отметил представитель МОМ.

Он также указал, что доступ к сервисам Facebook для подобных преступников существенно упрощен, и призвал американскую компанию провести поиск страниц, принадлежащих нелегальным перевозчикам людей, и заблокировать их аккаунты. Соцсеть должна относиться к группировкам нелегальных перевозчиков тем же образом, как это уже делается в отношении экстремистских организаций, подобных, например, "Исламскому государству" (ИГ), подчеркнул Дойл.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что в результате массированной утечки личных данных пользователей Facebook в распоряжение британской компании Cambrigde Analytica могли попасть личные данные 87 млн пользователей Facebook, а не 50 млн, как предполагалось ранее. Из-за этого инцидента компания, основанная Марком Цукербергом, оказалась в эпицентре масштабного скандала, а сам он был приглашен на специальные слушания в Конгресс США.

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