Неизвестный вырвал микрофон у британской участницы "Евровидения"

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление британской певицы SuRie в финале "Евровидения-2018", который проходит в субботу, 12 мая, в Лиссабоне. Он выбежал на сцену, отобрал у Сюзанны Мари Корк, выступающей под псевдонимом SuRie, микрофон и попытался что-то прокричать, однако уже через две секунды был схвачен охранниками. После этого SuRie продолжила свое выступление.

Организатор музыкального конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), предложил участнице еще раз исполнить свой номер, однако она отказалась, объяснив это тем, что "гордится своим выступлением и не видит причин петь песню еще раз".

Аналогичные инциденты уже происходили и ранее. Так в 2010 году в Осло пранкер выбежал на сцену во время выступления конкурсанта из Испании Даниэля Дихеса и сумел станцевать несколько тактов вместе с танцорами. А в финале "Евровидения" в 2017 году в Киеве во время выступления победительницы предыдущего года, украинской певицы Джамалы, мужчина вышел на сцену и снял с себя штаны.

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