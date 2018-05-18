На что тратят деньги депутаты бундестага

У председателя бундестага Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble) лопнуло терпение: бывший министр финансов ФРГ считает, что содержание немецкого парламента обходится налогоплательщикам слишком дорого. Согласно закону о выборах, бундестаг должен состоять из как минимум 598 депутатов, однако парламент нового созыва насчитывает целых 709 человек - это рекордная цифра за всю историю ФРГ. После последних выборов в бундестаг в сентябре 2017 года в зале заседаний пришлось дополнительно поставить еще 78 депутатских кресел.

Расширение парламента связано с особенностями немецкой системы выборов, которая предполагает выделение дополнительных мандатов с тем, чтобы состав бундестага точнее отображал волю избирателей. А это, в свою очередь, влечет за собой и рост издержек, связанных с деятельностью парламента: в 2018 году на эти цели дополнительно выделят 85 млн евро.

Вольфганг Шойбле

В общей сложности расходы на содержание бундестага нового созыва составят около 955 млн евро в год. Хотя эта сумма не превышает 0,28 процента от общего бюджета ФРГ, Вольфганг Шойбле выступает за внесение поправок в закон о выборах, призванных помешать дальнейшему увеличению количества депутатских мандатов. При этом любопытно посмотреть, на что же именно тратит деньги бундестаг.

Зарплаты депутатских помощников

Львиная доля средств уходит на выплату зарплат порядка 5000 депутатских помощников: на эти цели каждому парламентарию предоставляется по 20 870 евро в месяц. При этом брать на работу своих родственников или супругов запрещено: в этом случае депутаты должны платить им зарплату из своего собственного кармана.

С ростом количества депутатов увеличится и объем финансирования фракций бундестага. В 2017 году каждой из них ежемесячно выделялось по 411 000 евро и дополнительно по 8500 евро на каждого депутата. Чем крупнее фракция, тем она богаче.

Депутатские "диеты"

Каждый депутат может обновить оборудование своего офиса на сумму до 12 000 евро в год

Значительную часть расходов составляет зарплаты депутатов. При этом официально депутаты получают за свою работу не зарплату, а деньги на представительские расходы, которые также именуют "диетой". В данный момент ежемесячный оклад немецкого парламентария равен 9541 евро до вычета налогов - это означает, что депутат бундестага зарабатывает около 114 500 евро в год. Кроме того, "диеты" ежегодно индексируются в соответствии с показателями роста средней зарплаты по стране. К примеру, с июля 2018 года "диеты" вырастут на 2,5 процента и таким образом составят 9780 евро в месяц. Премий и отпускных, впрочем, депутатам не выплачивают.

В дополнение к основному заработку парламентарии ежемесячно получает 4318 евро в качестве компенсации на покрытие служебных издержек - к примеру, на аренду жилья неподалеку от бундестага, питание и транспортные расходы. Эта сумма не облагается налогом.

Офис, смартфоны и командировки

Но и это еще не все: каждому депутату предоставляется офис в Берлине площадью в 54 квадратных метра. В 2017 году немецкий бундестаг потратил на аренду помещений около 13 млн евро.

Кроме того, депутаты могут бесплатно пользоваться услугами транспортной службы немецкого бундестага в черте Берлина, а также бесплатно путешествовать на поездах Deutsche Bahn. Парламентарию оплатят и авиаперелет в пределах Германии, если поездка связана с его профессиональной деятельностью. У депутата также есть возможность обновить оборудование своего офиса на сумму до 12 000 евро в год, в том числе, к примеру, обзавестись новым смартфоном, планшетом или кофе-машиной. Выплаты осуществляется только при условии предъявления чеков на покупки.

Депутатские пенсии

Депутаты не платят пенсионных взносов и могут претендовать на парламентскую пенсию с 67 (а в некоторых случаях - уже с 56) лет. За каждый год, проведенный в парламенте, депутату начисляется пенсия в размере 2,5 процентов от его "диеты": в данный момент эта сумма составляет 238 евро в месяц. Предельный размер депутатской пенсии - 67,5 процентов от уровня зарплаты: впрочем, для этого человек должен проработать в парламенте 27 лет.

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