На что опирается Владимир Путин | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.03.2018

Переизбрание Владимира Путина состоялось. По данным ЦИК, он получил более 75% голосов. Теперь можно почивать на лаврах собственной "легитимности", считает карикатурист Сергей Елкин.
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