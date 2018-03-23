На чем экономят немецкие студенты | Учеба | DW | 26.03.2018

Быть студентом немецкого вуза выгодно во многих отношениях. Одно из преимуществ, пусть не самое главное, но все-таки приятное, - экономия денег.

Тарифы для студентов

К примеру, по студенческому билету намного дешевле проезд в общественном транспорте. С ним можно попасть в кино практически за полцены и со скидкой оформить подписку на серьезные немецкие газеты и журналы. Студенты могут значительно сэкономить и на обязательной медицинской страховке. По студенческому тарифу она стоит около 70 евро в месяц, тогда как у наемных работников больничные кассы вычитают около 7 процентов от зарплаты (еще столько же расходов берет на себя работодатель).

"Сикстинская мадонна" в Дрездене

Воспользоваться выгодой можно и при знакомстве с немецкими достопримечательностями. Подняться на башню знаменитого Кельнского собора студенты могут за 2 евро вместо 4, или посмотреть на "Сикстинскую мадонну" в Дрезденской картинной галерее - за 9 евро вместо 12.

Да, для того, что не быть отчисленным, студенты государственных вузов в Германии обязаны еще до начала семестра оплатить семестровый взнос: от 80 до 300 евро в зависимости от города и вуза. Но эта сумма несоразмерна с теми услугами, которые предоставляют студентам. Например, университеты организуют для них спортивные секции, курсы иностранных языков, культурные мероприятия. Семестровый взнос покрывает расходы на ведение документации, а также работу организаций, которые отстаивают интересы студентов и проводят консультации на темы, касающиеся учебы.

Студенты-фейки

Бывает, разнообразие соблазнительных предложений прельщает и любителей экономии, не особо стремящихся получить диплом. В 2017 году, к примеру, Дюссельдорфский университет заявил о том, что примерно четверть его студентов на самом деле - "мертвые души".

Проездной билет, как правило, входит в семестровый взнос

Платя раз в полугодие семестровый взнос и практически не появляясь на лекциях, они злоупотребляют положенными учащимся благами. От этого несут потери, в первую очередь, местные транспортные компании: стоимость студенческого проездного на семестр в Дюссельдорфе - около 100 евро, в то время как для всех остальных (за исключением школьников) месячный проездной обходится примерно в 70 евро.

Во избежание злоупотреблений многие музеи и кинотеатры предоставляют скидки до 27 лет. При оформлении обязательной медицинской страховки по студенческому тарифу действует ограничение до 30 лет или 14-го семестра.

Бизнес-идея для любителей халявы

И все же большинство студентов могут с чистой совестью пользоваться заманчивыми предложениями в целях экономии. О скидках для них сообщают официальные городские порталы и специализированные сайты, как Studentenrabatt.com, Allmaxx.de или Studenten-spartipps.de.

В среднем, по данным Немецкого общества поддержки учащихся вузов, студент в Германии располагает 700-800 евро в месяц. Примерно треть из этой суммы уходит на оплату жилья, 10 процентов - на телефон, интернет и обязательную абонентскую плату за общественно-правовое радио и телевидение. Примерно в 200 евро обходится питание и покупка одежды, в 70 евро - занятия спортом и прочий досуг. Покупательский потенциал есть, учитывая, что в немецкий университетах обучается около трех миллионов человек.

Студенты - привлекательная целевая группа для бизнеса. Навстречу им идут банки, парикмахерские, операторы мобильной связи, владельцы кафе и турагенства. Помочь получить выгоду и фирмам, и студентам решили основатели стартапа Linqfish из Гамбурга. На онлайн-платформе, начавшей работу в 2017 году, представлены местные магазины, рестораны, клубы. Цены здесь снижены на все: от страховки и фитнес-курсов до ремонта велосипеда и кофе с донатом.

Принцип бизнес-модели прост: предприятия платят взнос при регистрации на сайте Linqfish и отчисляют определенный процент после каждой удавшейся сделки. Пока предложения распространяются только на Гамбург. В ближайшем будущем стартап планирует охватить Берлин, Мюнхен, Кельн и другие города Германии. А позже - и другие страны Европы, если найдутся инвесторы.

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