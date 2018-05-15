На Урале дети учат взрослых убирать за собаками

В каких продуктах есть микропластик

Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.