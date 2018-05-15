 На Урале дети учат взрослых убирать за собаками | Учеба | DW | 15.05.2018
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Учеба

На Урале дети учат взрослых убирать за собаками

Уральские школьники призывают собачников убирать за своими животными. Они привезли свой проект в Берлин на конференцию Гете-Института.

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Школьники за экологию

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В каких продуктах есть микропластик

  • Микропластик в питьевой воде

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластмасса загрязняет не только моря и океаны - практически невидимые микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83% этих образцов американские ученые обнаружили микропластик.

  • Микропластик - мельчайшие частички пластмассы в пилинге

    В каких продуктах есть микропластик

    Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Он образуется, например, при езде на машине, при стирке белья или в процессе распада пластиковых отходов. Микропластик используют и в виде компонента при изготовлении различных продуктов. Вот несколько примеров...

  • Микропластик в зубной пасте

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластиковые крупинки синего цвета многие производители добавляют в зубную пасту. Зачем? Такие микрошарики помогают чистить зубы более эффективно, утверждают специалисты. Затем микрочастицы пластика вместе с другими отходами оказываются в море, легко "просачиваясь" через очистительные фильтры.

  • Пластмасса в косметике

    В каких продуктах есть микропластик

    Микроскопические гранулы пластмассы добавляются в шампунь, гель для душа, пилинг, крем для лица или лак для волос. Об этом потребители зачастую даже и не догадываются. Вред для экологии огромный. Великобритания уже отказалась от таких продуктов. В Швеции запрет вступит в силу в июле. Экологи в Германии активно требуют того же.

  • Микропластик вымывается из синтетических волокон

    В каких продуктах есть микропластик

    Наибольшее количество микропластика попадает в окружающую среду из синтетических тканей. В около 60% одежды содержатся искусственные волокна. А количество вещей из дешевой синтетики неуклонно растет. Микрочастицы полимеров вымываются при стирке. Таким образом, согласно проведенному в ЕС исследованию, ежегодно около 30 тысяч тонн микропластика попадает в воду.

  • Микропластик в море

    В каких продуктах есть микропластик

    Изнашиваясь, пластмасса распадается на мельчайшие частицы, то есть на микропластик. Львиную долю таких отходов, попадающих в море, образуют синтетическая одежда, автошины, городская пыль и дорожная разметка. Высвобождающий токсины микропластик оказывается в желудках обитателей морей, в том числе рыбы и морепродуктов, а затем и в наших тарелках.

  • Пластиковые отходы в море разлагаются очень долго

    В каких продуктах есть микропластик

    Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.

  • Пластиковые отходы в море

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластиковой экспансии подвержены все - и люди и животные. И никто пока не знает, чем это может обернуться для человечества. Животные, принимая микропластик за планктон, гибнут от голода. Какой вред он наносит здоровью человека, ученые еще не выяснили. Ясно лишь одно: микропластик попадает в желудки уже регулярно.

  • Пластиковые стаканчики на дороге во время марафона в Берлине

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластмасса - материал дешевый, в изготовлении прост, в быту находит широкое применение. А пока политики рассуждают, как сократить производство пластмассы, экологи призывают каждого пересмотреть собственное отношение к использованию пластиковых сумок, одноразовой посуды или косметики. И начать действовать прямо сейчас.

    Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер


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8-9 апреля в Берлине пройдет Международная молодежная экологическая конференция, организованная московским Гете-Институтом. Молодежь спасет мир? Если не мир, то свою школу точно! (06.04.2017)  

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В каких продуктах есть микропластик

Пластмасса покоряет мир. Но есть и другая сторона этого прогресса: микрочастицы пластика содержатся в одежде, краске, косметике и даже в питьевой воде. (26.04.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт проекта Гете-Института "Школа за экологию"

Аудио- и видеофайлы по теме

Школьники за экологию  

Большой барьер: защита океанов от пластика  

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Как российские школьники дошли до Ангелы Меркель 29.05.2017

29 мая московский Гете-Институт наградили за проект "Школа за экологию". На торжественной церемонии в Берлине выступила канцлер ФРГ.

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