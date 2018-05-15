На Урале дети учат взрослых убирать за собаками

Уральские школьники призывают собачников убирать за своими животными. Они привезли свой проект в Берлин на конференцию Гете-Института.
Смотрите также:
В каких продуктах есть микропластик
Большой барьер: защита океанов от пластика
8-9 апреля в Берлине пройдет Международная молодежная экологическая конференция, организованная московским Гете-Институтом. Молодежь спасет мир? Если не мир, то свою школу точно! (06.04.2017)
Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это? (03.05.2018)
У немцев - около 30 миллионов домашних животных. Больше только у россиян, если сравнивать европейские страны. Семь главных правил для владельцев кошек и собак в Германии. (04.05.2018)