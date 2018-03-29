На траурный митинг в Кемерово пришли 15-20 человек

В Кемерово в субботу, 31 марта, проходит траурный митинг в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". На несанкционированную акцию, анонсированную ранее в соцсетях, пришли всего примерно 15-20 человек, сообщают местные СМИ.

Площадь Советов, на которой проходит митинг, перекрыта заграждениями и оцеплена полицейскими, на входе поставлены металлодетекторы. Никаких требований участники акции не выдвигают, обстановка спокойная, передает из Кемерово корреспондент информагентства Regnum. В первом траурном митинге, который состоялся 27 марта, приняли участие около пяти тысяч человек.

Охранявший "Зимнюю вишню" ЧОП самоликвидировался

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о самоликивидации частного охранного предприятия, обслуживавшего сгоревший ТРЦ. "ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", - написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter. Если бы этого не произошло, Росгвардия "забрала бы лицензию через суд".

Эксплуатацию "Зимней вишни" разрешил замглавы администрации города

Как стало известно на заседании Центрального районного суда Кемерово, разрешение на ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" дал замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году. Об этом сообщила судья, зачитывая показания главы инспекции гостройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

После пожара Комкова улетела в Москву, чтобы "отдохнуть у подруги", сообщил представитель регионального отделения СКР. По его словам, при проверке выяснилось, что с 2013 года здание строилось без разрешений. Как сообщает ТАСС, Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд арестовал главу компании-собственника "Зимней вишни"

В этот же день суд постановил арестовать генерального директора компании-собственника сгоревшего ТЦ Юлию Богданову до 25 мая. По словам судьи, имеются основания полагать, что на свободе Богданова может попытаться скрыться от органов следствия и предпринять попытку давления на участников следствия.

Крупный пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. Некоторые жители города не верят, считая что людей погибло больше.

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