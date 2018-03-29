 На траурный митинг в Кемерово пришли 15-20 человек | Новости из Германии о России | DW | 31.03.2018
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Россия

На траурный митинг в Кемерово пришли 15-20 человек

Площадь в центре города перекрыта и оцеплена, но людей мало. В Росгвардии сообщили о самоликвидации охранного предприятия, обслуживавшего ТРЦ "Зимняя вишня".

ТРЦ Зимняя вишня после пожара

ТРЦ "Зимняя вишня" после пожара

В Кемерово в субботу, 31 марта, проходит траурный митинг в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". На несанкционированную акцию, анонсированную ранее в соцсетях, пришли всего примерно 15-20 человек, сообщают местные СМИ.

Площадь Советов, на которой проходит митинг, перекрыта заграждениями и оцеплена полицейскими, на входе поставлены металлодетекторы. Никаких требований участники акции не выдвигают, обстановка спокойная, передает из Кемерово корреспондент информагентства Regnum. В первом траурном митинге, который состоялся 27 марта, приняли участие около пяти тысяч человек.

Охранявший "Зимнюю вишню" ЧОП самоликвидировался

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о самоликивидации частного охранного предприятия, обслуживавшего сгоревший ТРЦ. "ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", - написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter. Если бы этого не произошло, Росгвардия "забрала бы лицензию через суд".

Контекст

Выстроенная Путиным система власти все чаще дает сбои. Созданная для решения великих задач, она оказывается неэффективной в чрезвычайных ситуациях, считает Александр Плющев. (28.03.2018)

Находящийся в Кемерово специальный корреспондент DW Михаил Комадовский рассказывает об атмосфере в городе после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек. (27.03.2018)

Эксплуатацию "Зимней вишни" разрешил замглавы администрации города

Как стало известно на заседании Центрального районного суда Кемерово, разрешение на ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" дал замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году. Об этом сообщила судья, зачитывая показания главы инспекции гостройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

После пожара Комкова улетела в Москву, чтобы "отдохнуть у подруги", сообщил представитель регионального отделения СКР. По его словам, при проверке выяснилось, что с 2013 года здание строилось без разрешений. Как сообщает ТАСС, Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд арестовал главу компании-собственника "Зимней вишни"

В этот же день суд постановил арестовать генерального директора компании-собственника сгоревшего ТЦ Юлию Богданову до 25 мая. По словам судьи, имеются основания полагать, что на свободе Богданова может попытаться скрыться от органов следствия и предпринять попытку давления на участников следствия.

Крупный пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. Некоторые жители города не верят, считая что людей погибло больше.

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    В Кемерово возле сгоревшего 25 марта торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" возник народный мемориал. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы почтить память десятков погибших.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Цветы, игрушки, воздушные шары

    Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы, детские игрушки, воздушные шарики, ведь большинство жертв трагедии - дети.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Скорбим с вами...

    Соболезнования выражают жители многих российских городов. Траурные мероприятия прошли по всей стране и за границей РФ.

  • Флаг Индии с соболезнованием

    Траур в Кемерово после трагедии

    Поддержка не только на словах

    Другие страны направляют в Кемерово не только слова участия (на фото соболезнования от индийского народа), но и обещают финансовую поддержку. Так, мэрия Риги решила выделить 50 тысяч евро в помощь семьям погибших в ужасном пожаре. Ранее о выделении материальной помощи заявляли кемеровские и федеральные власти, а также собственник сгоревшего здания.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Акции памяти по всей России

    28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве и ряде других городов 27 марта прошли акции памяти.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Тысячи москвичей почтили память жертв

    В Москве прошли две акции - устроенная столичными властями на Манежной площади и несанкционированная на Пушкинской. Площадь возле памятника Пушкину была полностью заполнена людьми, которые на двадцать минут замерли в тишине. Они держали цветы, белые шары, игрушки и плакаты с призывами "Виновных - в отставку! ", "Кто ответит, господин президент? ", "Требуем правды", "Сколько жертв на самом деле?".

  • Отпевание в храме Святой Троицы в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    В храмах отпевают погибших

    В кемеровских храмах прошли церемонии отпевания жертв пожара. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане.

  • Похороны на Пятом кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Первые похороны

    27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

  • На кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Опознание продолжается

    Спустя 4 дня после трагедии опознаны 27 погибших. При этом найдены живыми три человека из списка пропавших без вести, в котором теперь значатся 64 фамилии. Ровно столько же, по данным властей, погибли при пожаре. По неофициальным оценкам, жертв гораздо больше.

  • Внутри сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня

    Траур в Кемерово после трагедии

    Роща в память о жертвах пожара

    Жители Кемеровской области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ. Предпочтение пока отдается посадке рощи.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 03:13

Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти

Контекст

Траур в Кемерово после трагедии

В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

Ссылки в интернете

Пожар в "Зимней вишне": что известно о трагедии в Кемерово

Аудио- и видеофайлы по теме

Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти  

Трагедии в Кемерове можно было избежать?  

Россия скорбит по погибшим в Кемерово  

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