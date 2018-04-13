 На президентских выборах в Черногории побеждает Джуканович | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

На президентских выборах в Черногории побеждает Джуканович

Мило Джуканович объявил о своей победе на выборах президента Черногории. Руководящие посты в правительстве он занимает с 1991 года.

Мило Джуканович

Мило Джуканович

На выборах президента в Черногории побеждает лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который ранее занимал посты премьера и президента страны. Он объявил о своей победе в понедельник, 16 апреля, пообещав, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз.

Контекст

Вице-президент США посещает Эстонию, Грузию и Черногорию, чтобы вновь успокоить европейских союзников США. Каковы скрытые причины этого турне? (29.07.2017)

Черногория стала членом Североатлантического альянса. Россия с поздравлениями не спешит. А в Подгорице и рады, что удалось избежать медвежьих объятий. Карикатура Сергея Елкина. (06.06.2017)

По предварительным данным, он набирает 53,8 процента, его ближайший соперник Младен Боянич - 33,5 процента, на третьем месте Драгиня Вуксанович с результатом 8,3 процента голосов. Окончательные результаты будут объявлены через несколько дней.

Президент в Черногории избирается на пятилетний срок. Мило Джуканович занимает руководящие посты в правительстве с 1991 года. Он неоднократно был премьер-министром страны и занимал пост президента с 1998 по 2002 год.

Оппозиция обвиняет его в авторитаризме, коррупции и связях с организованной преступностью. Население Черногории - около 620 тысяч человек, безработица в стране на уровне 20 процентов, средняя заработная плата - 500 евро в месяц.

Смотрите также:
Смотреть видео 01:49

Черногория вступила в НАТО: кто "за", кто "против" и почему

Ссылки в интернете

Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

Черногория вступила в НАТО: кто "за", кто "против" и почему  

Сербия учится с Россией, Черногория - с НАТО  

Расширение НАТО и укрепление границ альянса  

Также по теме

Montenegro Podgorica Panorama

Россия предоставила убежище обвиняемому в попытке путча в Черногории 01.11.2017

Обвиняемый в попытке госпереворота в Черногории получил убежище в России. Анание Никича обвиняют в вербовке агентов на российскую разведку.

Montenegro Podgorica - Polizeiaufgebot an der US Botschaft nach Anschlag

В здание посольства США в Черногории бросили гранату 22.02.2018

Нападение на диппредставительство США в Подгорице совершил, по всей видимости, смертник, подорвавший себя второй гранатой. Здание посольства не пострадало.

Montenegro Wahlkampf Milo Dukanovic

На выборах в Черногории побеждают проевропейские силы 16.10.2016

Правящей партии социалистов удалось выиграть выборы в Черногории. Однако она потеряла абсолютное большинство в парламенте.

Самые читаемые

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Президент Германии призвал бороться с отчуждением России от стран Запада  

Совбезу ООН предложен новый проект резолюции по Сирии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно