На президентских выборах в Черногории побеждает Джуканович

На выборах президента в Черногории побеждает лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который ранее занимал посты премьера и президента страны. Он объявил о своей победе в понедельник, 16 апреля, пообещав, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз.

По предварительным данным, он набирает 53,8 процента, его ближайший соперник Младен Боянич - 33,5 процента, на третьем месте Драгиня Вуксанович с результатом 8,3 процента голосов. Окончательные результаты будут объявлены через несколько дней.

Президент в Черногории избирается на пятилетний срок. Мило Джуканович занимает руководящие посты в правительстве с 1991 года. Он неоднократно был премьер-министром страны и занимал пост президента с 1998 по 2002 год.

Оппозиция обвиняет его в авторитаризме, коррупции и связях с организованной преступностью. Население Черногории - около 620 тысяч человек, безработица в стране на уровне 20 процентов, средняя заработная плата - 500 евро в месяц.

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